MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriKenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal aylar sonra görüntülendi! '2 ayımız kaldı'
GeriMagazin Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal aylar sonra görüntülendi! '2 ayımız kaldı'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 25 Ağustos 2020 - 07:00 | 

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal aylar sonra görüntülendi! '2 ayımız kaldı'

Anne olmaya hazırlanan Sinem Kobal, 7 aylık hamilelik sürecinde ilk kez görüntülendi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Sinem Kobal, önceki gün Burçin Terzioğlu’nun evinden çıkarken objektife yansıdı. Oyuncu dün de eşi Kenan İmirzalıoğlu’yla Nişantaşı’nda TV100 kameraları tarafından görüntülendi.

2
Abone Olgoogle-news

Kobal “Doktor kontrolüne geldik” dedi, İmirzalıoğlu da “Her şey yolunda. Son iki ayımız kaldı. Allah nazarlardan saklasın” diye konuştu.

Kız bebek bekleyen Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, heyecanlı olduklarını söyledi.

3
Abone Olgoogle-news

Kim nereye tatile gitti, sosyal medyada hangi pozu paylaştı, şehirde kalanlar nerede görüntülendi... Kısa bir magazin turuna ne dersiniz?

Nikâh aralık ayında
Aşkları 7 yıl önce “Pis Yedili” dizisinin setinde başlayan Hazal Şenel ve Bertan Asllani, evlilik yolunda ilk adımı attı. Oyuncu çift, Şenel’in Kandıra’daki evinde yapılan merasimle nişan yüzüklerini taktı. Şenel ve Asllani, aralık ayında evlenmeyi planlıyor.

4Urlaya taşındı
Abone Olgoogle-news

Urla'ya taşındı

İstanbul’dan taşınan ünlüler kervanına Ece Uslu da katıldı. Ünlü oyuncu, huzur ve sakinlik arayışıyla İzmir’in Urla ilçesine yerleşti. Uslu şimdilerde doğayla iç içe olmanın keyfini çıkarıyor.

5Tekne partisi
Abone Olgoogle-news

Tekne partisi

Aleyna Tilki’nin kardeşi Ayça Tilki, 15’inci yaşını tekne partisiyle kutladı. Önceki gün yapılan partiye Ayça’nın arkadaşlarının yanı sıra ablası ve annesi da katıldı.

6Yoga zamanı
Abone Olgoogle-news

Yoga zamanı

Sosyal medyayı aktif olarak kulanan Hande Doğandemir, Instagram’da sık sık paylaşım yapıyor. Oyuncu önceki gün sayfasına bu kareyi ekledi. Fotoğraf kısa sürede 60 bine yakın beğeni aldı. Doğandemir ardından evde yoga yaparken çekilen videosunu da Hikaye bölümünde paylaştı.

7Babadan kızına özel konser
Abone Olgoogle-news

Babadan kızına özel konser

Uzun süredir Amerika’da yaşayan Gökhan Özen, pandemi sürecinde uzak kaldığı kızları Ada Deren ve Derin Su’ya kavuştu. Geçtiğimiz günlerde İstanbul’a gelen ünlü şarkıcı, şimdilerde çocuklarıyla hasret gideriyor. Özen, büyük kızı Ada Deren’e gitar çalıp şarkı söylerken çekilmiş bu fotoğrafını Instagram’da paylaştı.

8Özel dans kostümü
Abone Olgoogle-news

Özel dans kostümü

Pelin Karahan önceki gün özel bir davet için Burlesque dansçılarının kostümünü giyip poz verdi. Davete eşi Bedri Güntay’la katılan oyuncu, keyifli hallerini ise sosyal medya hesabından paylaştı.

9Tatilin fazlası iyi gelmiyor
Abone Olgoogle-news

Tatilin fazlası iyi gelmiyor

Pandemi sürecinde sahnelerden uzak kalan Emel Sayın, sosyal medyada paylaştığı bir video ile sevenlerine seslendi: “Ayrılığımız çok uzun sürdü doğrusu. Ben hepinizi çok özledim. Bilmiyorum sizler de beni özlediniz mi... Elbet bu hasret bitecek. Tembellik bir yere kadar güzel. Tatil güzel ama fazlası da iyi gelmiyor. İnşallah çok uzamadan sağlıkla kavuşuruz.”

10Memleketime gidiyorum
Abone Olgoogle-news

Memleketime gidiyorum

Ziynet Sali ve Erkan Erzurumlu, önceki gün Zorlu AVM’de görüntülendi. Sabah saatlerinde geldikleri AVM’de eşiyle alışveriş yapan Sali, “Annemlerin yanına Kıbrıs’a gidiyoruz. Memleketimi ve ailemi çok özledim. Kısa bir tatil yapıp döneceğiz” dedi. Erzurumlu da “Önümüzdeki ay ilk single’ımı çıkacağım. Çok heyecanlıyım, çok emek verdik” diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi