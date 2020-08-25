Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal aylar sonra görüntülendi! '2 ayımız kaldı'

Tatilin fazlası iyi gelmiyor Pandemi sürecinde sahnelerden uzak kalan Emel Sayın, sosyal medyada paylaştığı bir video ile sevenlerine seslendi: “Ayrılığımız çok uzun sürdü doğrusu. Ben hepinizi çok özledim. Bilmiyorum sizler de beni özlediniz mi... Elbet bu hasret bitecek. Tembellik bir yere kadar güzel. Tatil güzel ama fazlası da iyi gelmiyor. İnşallah çok uzamadan sağlıkla kavuşuruz.”