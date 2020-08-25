Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal aylar sonra görüntülendi! '2 ayımız kaldı'
Anne olmaya hazırlanan Sinem Kobal, 7 aylık hamilelik sürecinde ilk kez görüntülendi.
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Sinem Kobal, önceki gün Burçin Terzioğlu’nun evinden çıkarken objektife yansıdı. Oyuncu dün de eşi Kenan İmirzalıoğlu’yla Nişantaşı’nda TV100 kameraları tarafından görüntülendi.
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Kobal “Doktor kontrolüne geldik” dedi, İmirzalıoğlu da “Her şey yolunda. Son iki ayımız kaldı. Allah nazarlardan saklasın” diye konuştu.
Kız bebek bekleyen Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, heyecanlı olduklarını söyledi.
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Kim nereye tatile gitti, sosyal medyada hangi pozu paylaştı, şehirde kalanlar nerede görüntülendi... Kısa bir magazin turuna ne dersiniz?
Nikâh aralık ayında Aşkları 7 yıl önce “Pis Yedili” dizisinin setinde başlayan Hazal Şenel ve Bertan Asllani, evlilik yolunda ilk adımı attı. Oyuncu çift, Şenel’in Kandıra’daki evinde yapılan merasimle nişan yüzüklerini taktı. Şenel ve Asllani, aralık ayında evlenmeyi planlıyor.
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Urla'ya taşındı
İstanbul’dan taşınan ünlüler kervanına Ece Uslu da katıldı. Ünlü oyuncu, huzur ve sakinlik arayışıyla İzmir’in Urla ilçesine yerleşti. Uslu şimdilerde doğayla iç içe olmanın keyfini çıkarıyor.
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Tekne partisi
Aleyna Tilki’nin kardeşi Ayça Tilki, 15’inci yaşını tekne partisiyle kutladı. Önceki gün yapılan partiye Ayça’nın arkadaşlarının yanı sıra ablası ve annesi da katıldı.
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Yoga zamanı
Sosyal medyayı aktif olarak kulanan Hande Doğandemir, Instagram’da sık sık paylaşım yapıyor. Oyuncu önceki gün sayfasına bu kareyi ekledi. Fotoğraf kısa sürede 60 bine yakın beğeni aldı. Doğandemir ardından evde yoga yaparken çekilen videosunu da Hikaye bölümünde paylaştı.
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Babadan kızına özel konser
Uzun süredir Amerika’da yaşayan Gökhan Özen, pandemi sürecinde uzak kaldığı kızları Ada Deren ve Derin Su’ya kavuştu. Geçtiğimiz günlerde İstanbul’a gelen ünlü şarkıcı, şimdilerde çocuklarıyla hasret gideriyor. Özen, büyük kızı Ada Deren’e gitar çalıp şarkı söylerken çekilmiş bu fotoğrafını Instagram’da paylaştı.
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Özel dans kostümü
Pelin Karahan önceki gün özel bir davet için Burlesque dansçılarının kostümünü giyip poz verdi. Davete eşi Bedri Güntay’la katılan oyuncu, keyifli hallerini ise sosyal medya hesabından paylaştı.
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Tatilin fazlası iyi gelmiyor
Pandemi sürecinde sahnelerden uzak kalan Emel Sayın, sosyal medyada paylaştığı bir video ile sevenlerine seslendi: “Ayrılığımız çok uzun sürdü doğrusu. Ben hepinizi çok özledim. Bilmiyorum sizler de beni özlediniz mi... Elbet bu hasret bitecek. Tembellik bir yere kadar güzel. Tatil güzel ama fazlası da iyi gelmiyor. İnşallah çok uzamadan sağlıkla kavuşuruz.”
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Memleketime gidiyorum
Ziynet Sali ve Erkan Erzurumlu, önceki gün Zorlu AVM’de görüntülendi. Sabah saatlerinde geldikleri AVM’de eşiyle alışveriş yapan Sali, “Annemlerin yanına Kıbrıs’a gidiyoruz. Memleketimi ve ailemi çok özledim. Kısa bir tatil yapıp döneceğiz” dedi. Erzurumlu da “Önümüzdeki ay ilk single’ımı çıkacağım. Çok heyecanlıyım, çok emek verdik” diye konuştu.