Kenan İmirzalıoğlu baba oluyor... Sinem Kobal hamile!

'SİNEM KENDİNE DE BANA DA ACIMAZ' "20 yıldır bu işi yapıyorum. Her yeni projeye başladığımda kendimi yine çaresiz hissediyorum. Öyle durumlarda yanımda Sinem gibi bir meslektaşımın olması ve dışarıdan bakan bir gözle bana fikir vermesi çok büyük şans.Sinem kendisine de, bana da acımaz (gülüyor). Keskin ve eğip bükmeden ne hissediyorsa suratıma söyler. Birbirimize karşı netizdir."