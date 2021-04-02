Ruhuna da ilkbahar geldi!

Koronavirüs karantinasını ilk dönemlerinde kilo aldığını açıklayan Brook'un bu kiloların bir bölümünden kurtulduğu ama yıllar önceki incecik haline dönmediği de görüldü. Fakat Brook, kendini şu an olduğu şekliyle kabul ettiğini ve beğendiğini de daha önce yaptığı bir röportajda gözler önüne sermişti. Kelly Brook, geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda bir ara 44 bedene çıktığını ve o günlerde sosyal medyada paylaştığı fotoğrafları rötuşlayıp kendisini olduğundan ince göstermeye çalıştığını itiraf etmişti. Fakat şimdi ise kendisini olduğu gibi kabul ettiğini de sözlerine eklemişti.