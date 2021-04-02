Ruhuna da ilkbahar geldi!

Isınan havalar ve yüzünü daha çok gösteren güneş ünlü yıldızın görünüşünü de değiştirdi.
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Uzun bir kış geride kalmak üzere. Dünyanın bir bölümünde de ağaçlar çiçek açtı ve bahar coşkusu herkesi sarmaya başladı. Bunlardan biri de İngiliz yıldız Kelly Brook. Her gün çalıştığı radyo istasyonunda işe giderken görüntülenen ve yüzünden gülümsemesi eksik olmayan 41 yaşındaki Brook yine geleneği bozmadı. Bu kez her zamankinden farklı olarak artık kış mevsiminde giydiklerinden daha ince kıyafetler giymeye başladı.
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Kelly Brook, önceki gün yine sunuculuk yaptığı radyo kanalına girerken görüntülendi. Bir kot pantolon giyen Brook, üzerine de karın bölgesini açıkta bırakan beyaz bir gömlek giydi. Brook'un yazlık terlik tercih etmesi de dikkatlerden kaçmadı.
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Koronavirüs karantinasını ilk dönemlerinde kilo aldığını açıklayan Brook'un bu kiloların bir bölümünden kurtulduğu ama yıllar önceki incecik haline dönmediği de görüldü. Fakat Brook, kendini şu an olduğu şekliyle kabul ettiğini ve beğendiğini de daha önce yaptığı bir röportajda gözler önüne sermişti. Kelly Brook, geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda bir ara 44 bedene çıktığını ve o günlerde sosyal medyada paylaştığı fotoğrafları rötuşlayıp kendisini olduğundan ince göstermeye çalıştığını itiraf etmişti. Fakat şimdi ise kendisini olduğu gibi kabul ettiğini de sözlerine eklemişti.
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Bir süredir Fransız model Jeremy Parisi ile mutlu bir ilişki sürdüren Brook, Mail Online gazetesine verdiği röportajda kilolarıyla ve fiziksel görüntüsüyle ilgili düşüncelerini anlattı. Kelly Brook, kilo alıp da 44 bedene çıktığında, kendisini 20 yaşındaki haliyle görmek istediğini itiraf etti. Güzel yıldız bu dönemde de sosyal medyadaki fotoğraflarını inceltmek için rötuşlama programlarını kullandığını belirtti.
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Şu arda 42 beden olduğunu açıklayan Brook, kendini olduğu gibi kabullenmeyi öğrendiğini de sözlerine ekledi. Brook "Şimdi Instagram sayfamda gördükleriniz benim" diye konuştu. Fakat hala fotoğraflarını bazı filtreler yardımıyla ya da fotoğrafın ışığıyla oynayarak kendini daha iyi gösterdiğini de belirten Brook "Bu da bir tür kandırmaca" dedi.
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Brook, aldığı kilolar nedeniyle herhangi bir endişe duymadığını belirtti. Brook "diyet programlarının kişiye yoksunluk hissi" vermemesi gerektiğini söyledi.Karantinadan kısa bir süre önce iki beden küçülen Brook, tekrar eski haline döndü.
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Şu sıralar bir radyo kanalında sunuculuk yapan Brook, bir süre evinden çalıştıktan sonra ofise döndü. Radyo kanalının binasına her girdiğinde fotoğraflanan Brook, yemek yemeyi de pişirmeyi de sevdiğini saklamıyor. New! adlı dergiye konuşan Kelly Brook "Son haftalarda birkaç kilo aldığımı görmek beni şaşırtmıyor" diye konuştu.
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Brook "Birkaç kilo aldım, ama endişe etmiyorum" diye konuştuktan sonra hangi noktada kilosunu kontrol etmeye başlayacağını ve neler yapması gerektiğini bildiğini de sözlerine ekledi. Brook "Benim bakış açıma göre, sürekli evde olmak alıştığım rutinin dışında bir durum. Buna uyum sağlamak zorundayım. Şikayet etmiyorum, sağlıklı bir insanım" diye konuştu.
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Kelly Brook, sevgilisi Jeremy Parisi ile birlikte yaşadığı evinde yoga ve pilates için özel alanları olduğunu belirterek, zaman zaman şehirde yürüyüş yaptığını da anlattı. Kilo aldığını ve bu nedenle bazı kıyafetlerinin kendisine dar gelmeye başladığını anlatan Brook, sevgilisi Parisi'nin ise onu her haliyle sevdiğini sözlerine ekledi. "Sevgilim onunla oturup onunla birlikte yemek yememi seviyor. Ben tabağını salatayla dolduran kızlardan değilim" diyerek yemek yemeye bakışını da anlattı.