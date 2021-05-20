Kelebek kadar özgür... Serenay Sarıkaya'dan tatil pozu!
Şehirler arası ulaşım yasakları belli saatler ve günler arasında kalktı. Ünlü isimler soluğu tatil bölgelerinde aldı... Oyuncular, şarkıcılar her yıl olduğu gibi bu yıl da favori bölgeleri mesken tuttu.. İşte ünlü isimlerin tatil fotoğrafları...
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Kelebek kadar özgür
Bir süredir Göcek'te tatil yapan Serenay Sarıkaya'dan tatil pozu geldi.
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Telefonunu ayarlayıp kendi fotoğrafını çeken Sarıkaya, kadraja kelebekler de girince paylaşımının altına 'Kelebek kadar özgür' notunu düştü.
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Balkonda güneşlendi
Ekin Türkmen ailesiyle birlikte Bodrum’da tatil yapıyor. Ünlü oyuncu önceki gün Gümüşlük’te kaldığı apart dairenin balkonunda objektife takıldı.
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Balkonda beyaz bikinisiyle güneşlenen Ekin, muhabirleri fark edince pareosunu giydi. Ünlü oyuncunun yanında yeni sevgilisinin olmaması da dikkat çekti. (Ali KESER)
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Köpeğiyle tatile çıktı
Seda Türkmen, “Aşkım Kıyamet” filminin çekimleri biter bitmez tatile çıktı. Türkmen önceki gün Ören’deki bir sahilde görüntülendi. Ünlü oyuncu, köpeğiyle denize girip bol bol yüzdü. (Ali KESER)
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Sezonu açtı
Fenerbahçe’de yardımcı antrenörlük yapan Volkan Demirel, liglerin tatile girmesinin ardından soluğu Bodrum’da aldı.
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Eski milli kaleci önceki gün Aspat Beach’te objektife yansıdı. Uzun süre arkadaşıyla sohbet eden Demirel, ardından denize girerek serinledi. ( Umut ÜNVER)
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İyi ki doğdun güzel suratlım
Ünlü basketbolcu Cedi Osman, 27 yaşına giren oyuncu sevgilisi Ebru Şahin’in doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal bir mesajla kutladı.
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NBA’de Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, yaklaşık 1 yıldır aşk yaşadığı Ebru Şahin’in yeni yaşını sosyal medya hesabında yaptığı romantik paylaşımla kutladı.
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27 yaşına giren oyuncu sevgilisiyle çekilen karelerini Instagram hesabına yükleyen Cedi Osman, aşkını şu sözlerle dile getirdi: “Ben şu anda ne yazarsam yazayım yetmeyecek. Çünkü seni anlatamam, kelimeler yetmez. Ama şunu söyleyebilirim; sen hep gül olur mu? İyi ki doğdun güzel suratlım. Seni seviyorum.”