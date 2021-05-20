Kelebek kadar özgür... Serenay Sarıkaya'dan tatil pozu!

27 yaşına giren oyuncu sevgilisiyle çekilen karelerini Instagram hesabına yükleyen Cedi Osman, aşkını şu sözlerle dile getirdi: “Ben şu anda ne yazarsam yazayım yetmeyecek. Çünkü seni anlatamam, kelimeler yetmez. Ama şunu söyleyebilirim; sen hep gül olur mu? İyi ki doğdun güzel suratlım. Seni seviyorum.”