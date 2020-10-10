Çocuklarına bakmak için başrol oynayacağı diziden ayrıldı  

Keira Knightley'in bu kararının ardından dizinin sadece yapımcıları değil kostüm tasarımcıları, makyajcıları ve yönetmen de şoke oldu. Çekimlerin başlamasına sadece 6 hafta kaldı ve yeni oyuncunun bedenine uygun kostümlerin hazırlanması için bu sürenin yeterli olacağı da şüpheli.