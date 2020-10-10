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Haber Giriş: 10 Ekim 2020 - 09:54 | 

Çocuklarına bakmak için başrol oynayacağı diziden ayrıldı  

Sinema ve TV'nin güzel yıldızı, bir yanda koronaviüs pandemisinin yarattığı endişeler, diğer yanda iki çocuğunun bakımı derken başrol oynayacağı mini diziden ayrılma kararı aldı.

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Çekimlerinin başlamasına sadece altı hafta kalan yapım için yıldızın yerine yeni bir oyuncu arayışı başladı.

Backgrid UK, Backgrid USA, Splash News

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İki çocuk annesi 35 yaşındaki oyuncu Keira Knightley, başrollerinden birini üstleneceği The Essex Serpent adlı TV dizisinden ayrıldı. Knightley, milyon sterlinlik bütçesi olan dönem dizisinde Cora adlı ana karakteri canlandıracaktı.

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Güzel oyuncu buna gerekçe olarak da koronavirüs pandemisi sırasında çocuk bakımının zorluğunu gösterdi. Knightley, bu pandemi sırasında çocuklarının güvenliğinden emin olmak için onların bakımını kendisinin üstlenmesi gerektiğini belirtti.

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Keira Knightley'in bu kararının ardından dizinin sadece yapımcıları değil kostüm tasarımcıları, makyajcıları ve yönetmen de şoke oldu. Çekimlerin başlamasına sadece 6 hafta kaldı ve yeni oyuncunun bedenine uygun kostümlerin hazırlanması için bu sürenin yeterli olacağı da şüpheli.

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Keira Knightley'in sözcüsü yıldızın bu kararı "ailevi" nedenlerle aldığını belirtti. Covid vakalarının artışa geçtiği İngiltere'de bazı bölgeler için karantinanın söz konusu olabileceğini belirten sözcü, "bu senaryonun Knightley için iyi olmayacağını" açıkladı.

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Güzel oyuncu bu kararıyla diziden elde edeceği, iddialara göre 'milyonluk' ücreti de elinin tersiyle itmiş oldu. Yıldızın bu ücretin ne kadarını aldığı ya da şirkete tazminat ödeyip ödemeyeceği açıklanmadı.

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Bazı kaynaklara göre sektör, pandemi döneminde bu tür kişisel kararlara saygılı davranıyor. Dizi çekimlerinin ertelenmesinin de söz konusu olabileceğini belirten kaynaklar, bu durumun zaten Covid 19 yüzünden zor bir dönemden geçen kamera arkası ekibi için daha ağır bir darbe olabileceğinden söz etti.

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Başka bazı kaynaklar da film setlerinde çok sıkı güvenlik önlemleri alındığını ve bunun da virüsün yayılımını minimalize ettiğini ileri sürdü.

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TV için mini dizi olarak çekilmesi planlanan The Essex Serpent, Sarah Perry'nin aynı adlı romanının uyarlaması. 1893 yılında geçen kitabın kahramanı da Keira Knightleyin canlandırması planlanan Cora adlı genç kadın.

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Karayip Korsanları ile yıldızı parlayan İngiliz oyuncu Keira Kinghtley, 2013 yılından bu yana müzisyen James Righton ile evli. Çiftin 5 ve 1 yaşlarında iki tane çocuğu bulunuyor.

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