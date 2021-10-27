Keanu Reeves bildiğiniz gibi: Filminde görev alan dublörler için küçük bir servet harcadı
Hollywod'un en mütevazı ve yardımsever ünlülerinden biri olarak bilinen Keanu Reeves, başrolünü üstlendiği John Wick 4 filminin dublör ekibine dudak uçuklatan bir jest yaptı.
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KÜÇÜK BİR SERVET
57 yaşındaki Reeves, filmde dublör olarak görev alanlara ünlü bir markaya ait ve bir tanesi küçük bir servet değerinde olan saatlerden hediye etti. Aktörün hediyesi olan saatlerin bir tanesi 9 bin dolar yani yaklaşık 86 bin TL değerinde.
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TEŞEKKÜR MESAJI
John Wick 4 filminde görev alan beş dublör, Reeves tarafından hediye edilen saatlerin fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı. Saatlerin üzerinde her dublörün adının yazılı olduğu görüldü.
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ÜZERİNDE İSİMLERİ YAZILI
Özel hayatında sık sık bu tür jestler yapan Keanu Reeves'in saatlerin her birinin üzerine dublörün adını yazdırıp teşekkür ettiği görüldü.
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İYİ KALPLİ KEANU
Aslında bu, Keanu Reeves için çok şaşılacak bir durum değil. Metrod a ayakta kalanlara yer vermesiyle bilinen Reeves, sık sık bu tür maddi yardımlar da yapıyor. Bu yüzden de "iyi kalpli Keanu" olarak tanınıyor.
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KARDEŞİ İÇİN MESLEĞİNE ARA VERDİ
Keanu Reeves'in kişisel tarihinde bu tür kibar jestler, fedakarlıklar ve dikkat çeken yardımsever davranışlar bulunuyor. Reeves, 2000'lerin ilk yarısında kız kardeşi Kim'in kan kanserine yakalanması üzerine oyunculuğa da ara verme kararı almıştı. Basında yer alan haberlere göre Reeves, evini kardeşine bakmak için düzenlemiş ve neredeyse bütün vaktini ona ayırmıştı. Keanu Reeves'in kardeşi daha sonra sağlığına kavuştu.
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BABASI TERK ETTİ
Reves'in geçmiş yılları trajedilerle ve zorluklarla dolu. İngiliz bir anne ile Çinli- Hawaili bir babanın oğlu olarak Beyrut'da doğdu Reeves. O henüz 3 yaşındayken babası aileyi terk etti.Öğrenciliği de zor geçti Reeves'in. Disleksi sorunu olduğu için okuma ve yazma konusunda güçlük çekti. Lise yıllarında da dört farklı okula gitmek zorunda kaldı.
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BÜYÜK TRAJEDİ YAŞADI
Keanu Reeves hayatının en büyük trajedisi ise uzun süre gündemde kaldı. Yıl 2001'di. Hollywood'da meydana gelen bir Trafik kazasında genç bir kadın, kullandığı jipin camından yola fırladı ve oracıkta hayatını yitirdi. Kazada ölen 28 yaşındaki kadın, Reeves'in sevgilisi Jennifer Syme'ydi. Bu haber üzerine Matrix 2 filminin çekimlerine hazırlanan Reeves kelimenin tam anlamıyla yıkıldı.
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BEBEĞİ DÜNYAYA GELMEDEN ÖLDÜ
Keanu Reeves ve Jennifer Syme, bu kazadan kısa bir süre önce, adını Ava olarak belirledikleri kızlarını daha doğmadan kaybetmişlerdi. Sekiz aylık hamile olan Syme, bir gün karnındaki bebeğin tekmelerini hissetmediğini söyleyince çift doktora gitti. İşte acı gerçek o zaman ortaya çıktı. Ava, daha doğmadan anne karnında ölmüştü. Bu olaydan sonra Reeves ile Syme'nin ilişkisi bozuldu.
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'ONLARLA BİRLİKTE YAŞASAM HAYATIM NASIL OLURDU?'
Ama hiçbir zaman tam olarak kopmadılar. Jennifer Syme, Keanu Reeves'in kız kardeşi Kim, kan kanserine yakalandığı zaman da zorlu tedavi sürecinde onları hiç yalnız bırakmamıştı. Reeves olayın üzerinden yıllar geçtikten sonra bir röportajında kaybettiği, Jennifer ve doğmadan ölen kızı Ava'dan söz ederek "Onların hayatının bir parçası olmayı özlüyorum. Onların da benim hayatımın bir parçası olmasını. Eğer onlarla birlikte olsaydım her şey nasıl olurdu merak ediyorum. Bir daha tekrarlanmayacak şeyleri özlüyorum" demişti.
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SEVGİLİSİ İLE GÜNDEM OLMUŞTU
Sahip olduğu büyük servete rağmen, mütevazılığı ve yardımseverliği ile dikkat çeken Reeves, son dönemde yeni sevgilisiyle de gündemin ilk sıralarına yerleşmişti. Reeves, uzun bir süre sonra ilk kez sevgilisi Alexandra Grant ile el ele bir etkinliğe katılmıştı.
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UZUN SÜRE KONUŞULDU
Yıllar boyunca hayatına kimseyi almayan Reeves'in 48 yaşındaki Grant ile yaşadığı romantik ilişkiyi gözler önüne sermesi uzun süre konuşulmuştu.
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YAKIN ARKADAŞIYDI SEVGİLİSİ OLDU
Yaşıtı olan meslektaşları gibi yarı yaşındaki bir genç kadın yerine kendisine uygun yaşta bir sevgilisi olması gündemde yer tutmuştu. Reeves'in gönül kapısını yıllar sonra açan Alexandra Grant, Los Angeles'ta yaşayan bir sanatçı. Modern sanat çalışmalarıyla tanınan Grant ile Reeves'in yıllar boyunca yakın arkadaş oldukları da ortaya çıkmıştı.