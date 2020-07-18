Kaynanası onu hiç sevemedi: Sevdiğinden değil gözü oğlumun parasında
Aslında tabiat kanunu diye tanımlanan durumlardan biri bu olup bitenler. Söz konusu olan ister Hollywood'un ünlüleri olsun, ister kraliyet ailesinin gelinleri.
BACKGRID USA, BACKGRID UK
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
BU GERİLİMLER EVRENSEL
Özellikle de evlilik yoluyla aileye girenler ile diğer üyeler arasında bu tür gerilimler olabiliyor. Yani halk diliyle söylersek "gelin-kayınvalide gerilimi", "eltiler arası geçimsizlik" ya da "gelin görümce tartışmaları."
2
Abone Ol
HER AİLEDE OLUYOR
Ünlüler dünyasında son aylarda tüm dünyanın dikkatini çeken en önemli gerilim, İngiliz kraliyet ailesinin gelinleri arasında yaşandı. İkisi de ailenin üyesi olan prenslerle evlenip aileye giren Kate Middleton ve Meghan Markle, bir türlü geçinemediler. Bu gerilim Prens Harry ve Meghan Markle'ın ülkeden ayrılmasından sonra boyut değiştirse de hala tam olarak bitmiş değil. Ama dediğimiz gibi ünlüler dünyasında geçimsizlik yaşayan tek örnek onlar değil.
Ünlüler arasındaki gelin - kaynana, damat- kaynana gerilimlerine bir göz atalım.
3
Abone Ol
ALDATMAYI BİLE AFFETTİ
Beyonce Knowles'un, kocası Jay Z'e olan aşkını bilmeyen yok. Öyle ki, ünlü şarkıcı, eşinin kendisini aldatmasını bile affetti.
4
Abone Ol
DAMADA BİR TÜRLÜ ISINAMADILAR
Ama Beyonce'nin ailesinin damatlarına büyük bir sempati duyduğunu söylemek zor. Bunun en önemli sebeplerinden biri Jay Z'in bir zamanlar yani şöhret olmadan önce uyuşturucu işine girmiş olması. Hatta ailenin damada olan tepkisi o kadar büyük ki bir keresinde Beyonce'nin kardeşi Solange'ın eniştesini asansörde dövdüğü ve Beyonce'nin de buna karşı bir şey yapmadığı basına da yansımıştı.
5
Abone Ol
EVLİLİKLERİ ETKİLENMEDİ
Ama buna rağmen Beyonce ile Jay Z, üç çocuklu evliliklerini sürdürüyor.
6
Abone Ol
ANNESİYLE YILDIZI BARIŞMADI
Aaron Spelling, Hollywood'un en zengin ve nüfuzlu yapımcılarından biriydi. O ölünce serveti de karısı Candy ile kızı Tori Spelling'e kaldı. Kendisi de bir oyuncu olan Tori Spelling'in annesiyle geçinemediği artık herkesin bildiği bir gerçek.
7
Abone Ol
MİRASTAN MEN ETTİ
Ama Tori Spelling, Dean McDermott ile evlenince de durum değişmedi. Üstelik annesi Candy, onları kendisine miras kalan servetten de men etti.
8
Abone Ol
REKABET DEVAM EDİYOR
Tori Spelling ise çok zengin bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldiğini, iyi bir hayat sürdüğünü bu yüzden alışkanlıklarından vazgeçmeye niyeti olmadığını söyledi. Candy Spelling ile damadı ve kızı arasındaki rekabet hala sürüyor.
9
Abone Ol
GELİNİ SEVEMEDİLER
Kobe Bryant'ın ailesi de gelinleri Vanessa'ya bir türlü ısınamadı. Çünkü Bryant ailesine göre gelinleri, Kobe'yi sevdiği için değil, parası için evlendi.
10
Abone Ol
EN BÜYÜK ACIYI YAŞADI
Ama Vanessa Bryant, bu yüzden yuvasını bozmaya hiç yanaşmadı. üç çocuk dünyaya getirdi ve kocasıyla arasını da her zaman iyi tuttu. Kobe Bryant da anne ve babasıyla yıllarca konuşmadı. Her ne kadar kayınvalidesiyle yıldızı bir türlü barışmasa da Vanessa Bryant, kocası Kobe ve kızını beklenmedik bir kazada kaybettiğinde aslında parasını değil kocasını ne kadar çok sevdiğini gözler önüne serdi.
11
Abone Ol
ONUN YERİNE DIANA'YI SEÇMİŞTİ
İngiliz kraliyet ailesindeki tek gerilimli ilişki Middleton ile Markle arasında yaşanmıyor. Aslına bakılırsa Kraliçe 2. Elizabeth de gelini Camilla Parker Bowles'u pek sevmiyor.Öyle ki, oğlu Prens Charles'ın onunla olan ilişkisini desteklemediği için kendine gelin olarak Lady Diana'yı seçmişti.
12
Abone Ol
HERKESİN ÖNÜNDE GÜLÜYORLAR AMA...
Sonra aradan yıllar geçince Charles ile Camilla evlendiler. Toplum önünde Kraliçe ile Camilla Parker Bowles iyi geçiniyor görünseler de kapalı kapılar ardındaki gerçek hiç de öyle değil.
13
Abone Ol
DAMAT- KAYNANA GERİLİMİ
İlk anda size inanılmaz gelebilir ama Kanye West, özel hayatını gözler önünde yaşamayı seven ünlülerden değil. Karısı Kim Kardashian, özellikle de onun annesi Kris Jenner ise tam tersi. Zaten yıllardır ekrana gelen ve kendilerine servet kazandıran TV programlarına bakılırsa bu onların en sevdiği şey.
14
Abone Ol
DIŞARIDAN GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİL
İşte bu hayatını gözler önünde yaşama merakı yüzünden Kanye West ile Kris Jenner'ın arası çok da dışarıdan göründüğü kadar iyi değil.
15
Abone Ol
İKİSİ DE ONUNLA GEÇİNEMEDİ
Her ne kadar artık yollarını ayırmış olsalar da Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin babası Jon Voight da hiç iyi geçinemiyordu. Ama bunun asıl nedeni Jolie'nin babasına olan duygularıydı.
16
Abone Ol
YILARCA KONUŞMADILAR
Jon Voight, kariyerini ön plana koyup ailesinin geriye itince Jolie ile aralarında hep bir uçurum oldu. Öyle ki baba ile kız yıllarca konuşmadılar bile.
17
Abone Ol
KAYINPEDERİNİ SEVEMEDİ
Brad Pitt de Angelina Jolie ile evli olduğu dönemde, karısının etkisiyle Jon Voight'e hiç iyi duygular beslemedi. Hatta bunu belli etmekten de çekinmedi.
18
Abone Ol
GERİLİM KAMERALARA DA YANSIDI
İspanya kraliyet ailesi de dışarıdan bakıldığında mutluluk tablosu sergiliyor. Özellikle de Kral Juan Carlos'un tahtını oğluna bırakmasından sonra kraliçe unvanı alan Letizia Ortiz ile kocası Kral Felipe. Ama aslında Ortiz'in Kral Felipe'nin annesi ile karısı arasında bir gerilim olduğu geçen yıl yapılan Noel kutlamalarında ortaya çıktı.
19
Abone Ol
BİRBİRLERİNİ İTTİLER
Görüntülerde Kral Felipe'nin annesi Kraliçe Sofía, iki torunuyla beraber fotoğraf çektirmek için poz vermeye çalışırken görülüyor. Kral Felipe'nin eşi Kraliçe Letizia ise kollarının altına torunları 10 yaşındaki Sofía ve 12 yaşındaki Leonor'u alan Kraliçe Sofía'nın sürekli önüne geçerek fotoğraf çekinmelerine engel oluyor. Hatta Kraliçe Letizia, kayınvalidesinin kızının omzu üzerindeki elini indirmek için hamle yapıyor, bunun üzerine kayınvalide gelininin kolunu itiyor.
20
Abone Ol
FELIPE ŞAŞIRDI
Bu durumu şaşkın bir suratla izleyen Kral Felipe ise iki kadının yanına gelerek bir şeyler söylüyor.