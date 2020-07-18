MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriKaynanası onu hiç sevemedi: Sevdiğinden değil gözü oğlumun parasında
GeriMagazin Kaynanası onu hiç sevemedi: Sevdiğinden değil gözü oğlumun parasında
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 18 Temmuz 2020 - 15:30,

Kaynanası onu hiç sevemedi: Sevdiğinden değil gözü oğlumun parasında

Aslında tabiat kanunu diye tanımlanan durumlardan biri bu olup bitenler. Söz konusu olan ister Hollywood'un ünlüleri olsun, ister kraliyet ailesinin gelinleri.

BACKGRID USA, BACKGRID UK

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1BU GERİLİMLER EVRENSEL
Abone Olgoogle-news

BU GERİLİMLER EVRENSEL

Özellikle de evlilik yoluyla aileye girenler ile diğer üyeler arasında bu tür gerilimler olabiliyor. Yani halk diliyle söylersek "gelin-kayınvalide gerilimi", "eltiler arası geçimsizlik" ya da "gelin görümce tartışmaları."

2HER AİLEDE OLUYOR
Abone Olgoogle-news

HER AİLEDE OLUYOR

Ünlüler dünyasında son aylarda tüm dünyanın dikkatini çeken en önemli gerilim, İngiliz kraliyet ailesinin gelinleri arasında yaşandı. İkisi de ailenin üyesi olan prenslerle evlenip aileye giren Kate Middleton ve Meghan Markle, bir türlü geçinemediler. Bu gerilim Prens Harry ve Meghan Markle'ın ülkeden ayrılmasından sonra boyut değiştirse de hala tam olarak bitmiş değil. Ama dediğimiz gibi ünlüler dünyasında geçimsizlik yaşayan tek örnek onlar değil.

Ünlüler arasındaki gelin - kaynana, damat- kaynana gerilimlerine bir göz atalım.

3ALDATMAYI BİLE AFFETTİ
Abone Olgoogle-news

ALDATMAYI BİLE AFFETTİ

Beyonce Knowles'un, kocası Jay Z'e olan aşkını bilmeyen yok. Öyle ki, ünlü şarkıcı, eşinin kendisini aldatmasını bile affetti.

4DAMADA BİR TÜRLÜ ISINAMADILAR
Abone Olgoogle-news

DAMADA BİR TÜRLÜ ISINAMADILAR

Ama Beyonce'nin ailesinin damatlarına büyük bir sempati duyduğunu söylemek zor. Bunun en önemli sebeplerinden biri Jay Z'in bir zamanlar yani şöhret olmadan önce uyuşturucu işine girmiş olması. Hatta ailenin damada olan tepkisi o kadar büyük ki bir keresinde Beyonce'nin kardeşi Solange'ın eniştesini asansörde dövdüğü ve Beyonce'nin de buna karşı bir şey yapmadığı basına da yansımıştı.

5EVLİLİKLERİ ETKİLENMEDİ
Abone Olgoogle-news

EVLİLİKLERİ ETKİLENMEDİ

Ama buna rağmen Beyonce ile Jay Z, üç çocuklu evliliklerini sürdürüyor. 

6ANNESİYLE YILDIZI BARIŞMADI
Abone Olgoogle-news

ANNESİYLE YILDIZI BARIŞMADI

Aaron Spelling, Hollywood'un en zengin ve nüfuzlu yapımcılarından biriydi. O ölünce serveti de karısı Candy ile kızı Tori Spelling'e kaldı. Kendisi de bir oyuncu olan Tori Spelling'in annesiyle geçinemediği artık herkesin bildiği bir gerçek.

7MİRASTAN MEN ETTİ
Abone Olgoogle-news

MİRASTAN MEN ETTİ

Ama Tori Spelling, Dean McDermott ile evlenince de durum değişmedi. Üstelik annesi Candy, onları kendisine miras kalan servetten de men etti.

8REKABET DEVAM EDİYOR
Abone Olgoogle-news

REKABET DEVAM EDİYOR

Tori Spelling ise çok zengin bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldiğini, iyi bir hayat sürdüğünü bu yüzden alışkanlıklarından vazgeçmeye niyeti olmadığını söyledi. Candy Spelling ile damadı ve kızı arasındaki rekabet hala sürüyor.

9GELİNİ SEVEMEDİLER
Abone Olgoogle-news

GELİNİ SEVEMEDİLER

Kobe Bryant'ın ailesi de gelinleri Vanessa'ya bir türlü ısınamadı. Çünkü Bryant ailesine göre gelinleri, Kobe'yi sevdiği için değil, parası için evlendi.

10EN BÜYÜK ACIYI YAŞADI
Abone Olgoogle-news

EN BÜYÜK ACIYI YAŞADI

Ama Vanessa Bryant, bu yüzden yuvasını bozmaya hiç yanaşmadı. üç çocuk dünyaya getirdi ve kocasıyla arasını da her zaman iyi tuttu. Kobe Bryant da anne ve babasıyla yıllarca konuşmadı. Her ne kadar kayınvalidesiyle yıldızı bir türlü barışmasa da Vanessa Bryant, kocası Kobe ve kızını beklenmedik bir kazada kaybettiğinde aslında parasını değil kocasını ne kadar çok sevdiğini gözler önüne serdi.

11ONUN YERİNE DIANAYI SEÇMİŞTİ
Abone Olgoogle-news

ONUN YERİNE DIANA'YI SEÇMİŞTİ

İngiliz kraliyet ailesindeki tek gerilimli ilişki Middleton ile Markle arasında yaşanmıyor. Aslına bakılırsa Kraliçe 2. Elizabeth de gelini Camilla Parker Bowles'u pek sevmiyor.Öyle ki, oğlu Prens Charles'ın onunla olan ilişkisini desteklemediği için kendine gelin olarak Lady Diana'yı seçmişti.

12 HERKESİN ÖNÜNDE GÜLÜYORLAR AMA...
Abone Olgoogle-news

HERKESİN ÖNÜNDE GÜLÜYORLAR AMA...

Sonra aradan yıllar geçince Charles ile Camilla evlendiler. Toplum önünde Kraliçe ile Camilla Parker Bowles iyi geçiniyor görünseler de kapalı kapılar ardındaki gerçek hiç de öyle değil.  

13DAMAT- KAYNANA GERİLİMİ
Abone Olgoogle-news

DAMAT- KAYNANA GERİLİMİ

İlk anda size inanılmaz gelebilir ama Kanye West, özel hayatını gözler önünde yaşamayı seven ünlülerden değil. Karısı Kim Kardashian, özellikle de onun annesi Kris Jenner ise tam tersi. Zaten yıllardır ekrana gelen ve kendilerine servet kazandıran TV programlarına bakılırsa bu onların en sevdiği şey.

14DIŞARIDAN GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİL
Abone Olgoogle-news

DIŞARIDAN GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİL

İşte bu hayatını gözler önünde yaşama merakı yüzünden Kanye West ile Kris Jenner'ın arası çok da dışarıdan göründüğü kadar iyi değil.

15İKİSİ DE ONUNLA GEÇİNEMEDİ
Abone Olgoogle-news

İKİSİ DE ONUNLA GEÇİNEMEDİ

Her ne kadar artık yollarını ayırmış olsalar da Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin babası Jon Voight da hiç iyi geçinemiyordu. Ama bunun asıl nedeni Jolie'nin babasına olan duygularıydı.

16YILARCA KONUŞMADILAR
Abone Olgoogle-news

YILARCA KONUŞMADILAR

Jon Voight, kariyerini ön plana koyup ailesinin geriye itince Jolie ile aralarında hep bir uçurum oldu. Öyle ki baba ile kız yıllarca konuşmadılar bile.

17KAYINPEDERİNİ SEVEMEDİ
Abone Olgoogle-news

KAYINPEDERİNİ SEVEMEDİ

Brad Pitt de Angelina Jolie ile evli olduğu dönemde, karısının etkisiyle Jon Voight'e hiç iyi duygular beslemedi. Hatta bunu belli etmekten de çekinmedi.

18GERİLİM KAMERALARA DA YANSIDI
Abone Olgoogle-news

GERİLİM KAMERALARA DA YANSIDI

İspanya kraliyet ailesi de dışarıdan bakıldığında mutluluk tablosu sergiliyor. Özellikle de Kral Juan Carlos'un tahtını oğluna bırakmasından sonra kraliçe unvanı alan Letizia Ortiz ile kocası Kral Felipe. Ama aslında Ortiz'in Kral Felipe'nin annesi ile karısı arasında bir gerilim olduğu geçen yıl yapılan Noel kutlamalarında ortaya çıktı.

19BİRBİRLERİNİ İTTİLER
Abone Olgoogle-news

BİRBİRLERİNİ İTTİLER

Görüntülerde Kral Felipe'nin annesi Kraliçe Sofía, iki torunuyla beraber fotoğraf çektirmek için poz vermeye çalışırken görülüyor. Kral Felipe'nin eşi Kraliçe Letizia ise kollarının altına torunları 10 yaşındaki Sofía ve 12 yaşındaki Leonor'u alan Kraliçe Sofía'nın sürekli önüne geçerek fotoğraf çekinmelerine engel oluyor. Hatta Kraliçe Letizia, kayınvalidesinin kızının omzu üzerindeki elini indirmek için hamle yapıyor, bunun üzerine kayınvalide gelininin kolunu itiyor.

20FELIPE ŞAŞIRDI
Abone Olgoogle-news

FELIPE ŞAŞIRDI

Bu durumu şaşkın bir suratla izleyen Kral Felipe ise iki kadının yanına gelerek bir şeyler söylüyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi