Kaynanası onu hiç sevemedi: Sevdiğinden değil gözü oğlumun parasında

EN BÜYÜK ACIYI YAŞADI Ama Vanessa Bryant, bu yüzden yuvasını bozmaya hiç yanaşmadı. üç çocuk dünyaya getirdi ve kocasıyla arasını da her zaman iyi tuttu. Kobe Bryant da anne ve babasıyla yıllarca konuşmadı. Her ne kadar kayınvalidesiyle yıldızı bir türlü barışmasa da Vanessa Bryant, kocası Kobe ve kızını beklenmedik bir kazada kaybettiğinde aslında parasını değil kocasını ne kadar çok sevdiğini gözler önüne serdi.