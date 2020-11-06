Kaygısızlar dizisinin 'Eleman'ı Yalçın Avşar şimdi ne yapıyor?

Emrah yönetmen oyuncusudur “Kaygısızlar” dizisinden bir tek partneri rolündeki Damla Özen’le görüştüğünü söyleyen oyuncu, “Bizim sektör dostluklarla kurulu bir yer değildir” diyor ve ekliyor:



“Sokakta bazen soruyorlar, ‘Abi Emrah ya da Şoray Uzun’la görüşüyor musun’ diye. Emrah’la film esnasında sadece sahnemiz olduğunda görüşmüşüz ondan sonra bir daha denk gelmemişim.



Arasam telefonumu bile açmaz. 1986 yılındaki ‘Öksüzler’ filminde Emrah, çok popülerdi. Ben de tiyatroculuğumun en üst düzey dönemindeydim. Emrah’ın oyunculuğu, yönetmen oyunculuğudur. Onun oyunculuğunu ne yererim ne de överim.