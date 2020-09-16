Halil Sezai’nin kavga görüntülerine tepki yağıyor... Halil Sezai’nin darp ettiği Hüseyin Meriç konuştu

Halil Sezai’nin 67 yaşındaki Hüseyin Meriç’i darp ettiği görüntüler Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programına da konu oldu. Şiddete uğrayan Hüseyin Meriç, “Halil Sezai bana odunla vurdu. Eğer sokağa çıkmasaydım öldürmüştü. Asıl evde üzerime çöktüler. Kalp hastası olduğu için tıkandım. Orada kelime-i şehadet getirdim. Halil Sezai de bana ‘Ezan mi okuyorsun?’ diye vurdu” dedi.