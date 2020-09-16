Halil Sezai’nin kavga görüntülerine tepki yağıyor... Halil Sezai’nin darp ettiği Hüseyin Meriç konuştu

Halil Sezai’nin kavga görüntülerine tepki yağıyor... Halil Sezai’nin darp ettiği Hüseyin Meriç konuştu
Tuzla'da şarkıcı Halil Sezai'nin gözaltına alındığı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İddiaya göre, Halil Sezai sokakta çekim yapmasına karşı çıkan mahalle sakiniyle önce tartıştı ardından da darp etti. Yaşlı adamın darp edildiği görüntüler ardından aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu pek çok kişi, sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi. Alişan ve Demet Akalın'ın programına konuk olan 67 yaşındaki Hüseyin Meriç olanı biteni tek tek anlattı.
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Halil Sezai'nin gözaltına alınmasına neden olan kavganın ayrıntıları ortaya çıktı. Olay dün sabah saatlerinde Tuzla'da yaşandı. Sokakta çekim yapan şarkıcı Halil Sezai, mahalle sakini olduğu ifade edilen bir kişiyle tartışma yaşadı. Çekime izin vermeyen bu kişiyle Sezai ve yanındakiler kavga etti.
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4 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri çıktı. Görüntülerde Halil Sezai ve beraberindekilerin tartıştıkları kişiye vurdukları da görülüyor.
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Halil Sezai’nin 67 yaşındaki Hüseyin Meriç’i darp ettiği görüntüler Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programına da konu oldu. Şiddete uğrayan Hüseyin Meriç, “Halil Sezai bana odunla vurdu. Eğer sokağa çıkmasaydım öldürmüştü. Asıl evde üzerime çöktüler. Kalp hastası olduğu için tıkandım. Orada kelime-i şehadet getirdim. Halil Sezai de bana ‘Ezan mi okuyorsun?’ diye vurdu” dedi.