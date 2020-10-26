Hamilelik kiloları gitmedi: Yeni yaşına böyle girdi

"Covid 19'un ortaya çıkmasından bu yana birçok yeni doğan bebek; su, sabun, aşı ve ilaçlara ulaşamadığı için risk altında. Yeni doğan bir bebeğin ebeveynleri olarak bu bizim kalbimizi kırıyor, bu tür zorluklarla mücadele eden anne ve babalarla her zamankinden daha fazla empati halindeyiz." Açıklamada Katy Perry ve Orlando Bloom'un UNICEF İyi Niyet Elçileri olarak bebekleri adına açtığı bir yardım kampanyasına Yer verildi. Çiftin UNICEF aracılığıyla açtığı yardım kampanyasının, sağlıklı bebeklerin doğumuna katkı sağlama amacını taşıdığı belirtildi. Hem UNICEF'in hem de Bloom'un sayfasından yapılan bu paylaşıma sosyal medya kullanıcılarından hem tebrik hem de beğeni mesajları yağdı. Orlando Bloom'un model Miranda Kerr ile evliliğinden 9 yaşında Lynn Christopher adında bir oğlu bulunuyor.