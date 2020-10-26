Hamilelik kiloları gitmedi: Yeni yaşına böyle girdi
Kısa bir süre önce ilk bebeğini dünyaya getiren ünlü şarkıcı doğum günü sabahına böyle başladı.
Backgrid UK, Backgrid USA
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Üzerinde rahat kıyafetleriyle sabah yürüyüşüne çıkan ünlü şarkıcı, sabahın ilk saatlerini bu şekilde geçirdi.
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Kısa bir süre önce ilk bebeklerine kavuşan Orlando Bloom ile Katy Perry, iddialara göre düğüne hazırlanıyor.
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25 Ekim'de 36 yaşına giren Katy Perry, o günün sabahında Los Angeles'taki evinin yakınlarında çıktığı sabah yürüyüşünde objektiflere takıldı.
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Minik köpeğinin eşlik ettiği Perry, yürüyüş için rahat bir kıyafet tercih etti. Bir beyzbol şapkası takan Perry, ayağına da rahat terlikler giydi.
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Ünlü şarkıcının hamilelik sırasında aldığı kiloları tamamen vermemiş olduğu da dikkatlerden kaçmadı.
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Perry, görüntülendiğini fark etse de hiç temposunu bozmadan yürüyüşünü sürdürdü.
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Bu arada bir gün önce de Orlando Bloom, Montecito'da çıktığı alışverişte görüntülendi. Rahat giysiler içindeki oyuncu bir mücevher mağazasına girdi.
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Bu durum da "Orlando Bloom, nişanlısına doğum günü hediyesi alıyor" yorumlarına neden oldu. Fakat birçok kişi de oyuncunun, düğün için alışveriş yaptığını ileri sürdü.
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Katy Perry ile Orlando Bloom, kısa bir süre önce Daisy Dove adını verdikleri kız bebeklerine kavuştu. Çiftin kızlarının doğumunu, ikisinin de iyi niyet elçisi olarak görev yaptığı UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu), Instagram hesabından duyurdu. Aynı paylaşım Orlando Bloom'un sosyal medya hesabında da yer aldı.
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Bu duyuru, aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki anne adayları ve yeni doğan bebekler için başlatılan bir yardım kampanyasının da ilk adımı oldu. UNICEF'in ve Bloom'un sayfasında yer verilen mesajda "Dünyaya hoş geldin Daisy Dove Bloom. İyi niyet elçilerimiz Orlando Bloom ve Katy Perry'nin kızlarını tanıştırmaktan onur duyarız" denildi.
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Paylaşımda UNICEF'in amacına uygun mesajlar da yer aldı. Paylaşımda Bloom ve Perry'nin şu sözlerine yer verildi: "Ama biz şanslıyız. Herkesin bizimki gibi huzurlu bir doğum süreci yaşayamadığını biliyoruz. Dünyanın dört bir yanında insanlar hala sağlık hizmetlerine ulaşımda kısıtlamalar yaşıyor. Her 11 dakikada bir hamile kadın ya da yeni doğmuş bir bebek ölüyor. Bunların çoğu da önlenebilir sebepler yüzünden."
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"Covid 19'un ortaya çıkmasından bu yana birçok yeni doğan bebek; su, sabun, aşı ve ilaçlara ulaşamadığı için risk altında. Yeni doğan bir bebeğin ebeveynleri olarak bu bizim kalbimizi kırıyor, bu tür zorluklarla mücadele eden anne ve babalarla her zamankinden daha fazla empati halindeyiz." Açıklamada Katy Perry ve Orlando Bloom'un UNICEF İyi Niyet Elçileri olarak bebekleri adına açtığı bir yardım kampanyasına Yer verildi. Çiftin UNICEF aracılığıyla açtığı yardım kampanyasının, sağlıklı bebeklerin doğumuna katkı sağlama amacını taşıdığı belirtildi. Hem UNICEF'in hem de Bloom'un sayfasından yapılan bu paylaşıma sosyal medya kullaınıcılarından hem tebrik hem de beğeni mesajları yağdı.
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"Covid 19'un ortaya çıkmasından bu yana birçok yeni doğan bebek; su, sabun, aşı ve ilaçlara ulaşamadığı için risk altında. Yeni doğan bir bebeğin ebeveynleri olarak bu bizim kalbimizi kırıyor, bu tür zorluklarla mücadele eden anne ve babalarla her zamankinden daha fazla empati halindeyiz." Açıklamada Katy Perry ve Orlando Bloom'un UNICEF İyi Niyet Elçileri olarak bebekleri adına açtığı bir yardım kampanyasına Yer verildi. Çiftin UNICEF aracılığıyla açtığı yardım kampanyasının, sağlıklı bebeklerin doğumuna katkı sağlama amacını taşıdığı belirtildi. Hem UNICEF'in hem de Bloom'un sayfasından yapılan bu paylaşıma sosyal medya kullanıcılarından hem tebrik hem de beğeni mesajları yağdı. Orlando Bloom'un model Miranda Kerr ile evliliğinden 9 yaşında Lynn Christopher adında bir oğlu bulunuyor.