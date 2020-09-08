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Hürriyet
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Haber Giriş: 08 Eylül 2020 - 09:00 | 

Restoranda sıcak dakikalar: Katie aşkı yeniden buldu

Genellikle özel hayatını gözlerden uzak bir şekilde yaşamayı tercih eden Katie Holmes, böyle görüntülendi.

Backgrid USA, Instagram

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1ROMANTİK YEMEK
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ROMANTİK YEMEK

Tom Cruise'dan boşandıktan sonra uzun süre Jamie Foxx ile nişanlı kalan fakat onunla da yollarını ayıran Katie Holmes, yeni sevgilisi ünlü şef ve aktör Emilio Vitolo ile görüntülendi.

2DERİN SOHBET
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DERİN SOHBET

New York'ta bir restoranda yemek yiyen ikili sonra derin bir sohbete daldı. Bir ara Katie Holmes, Vitolo'nun dizlerine oturdu ve çift sohbeti o şekilde sürdürdü.

3ÖPÜCÜKLERE BOĞDULAR
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ÖPÜCÜKLERE BOĞDULAR

 Sonra da sarılarak birbirlerini öpmeye başladı. Katie Holmes ve Emilio Vitolo, o anlarda görüntülendiklerini fark etmedi.

4ALDIRMADILAR
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ALDIRMADILAR

Katie Holmes ve Emilio Vitolo, restorandaki diğer kişilere de aldırmadan yaşadıkları samimi ve sıcak dakikaların keyfini çıkardı.

5AŞKI YENİDEN BULDU
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AŞKI YENİDEN BULDU

Tom Cruise'dan boşanmasının ardından uzun süre Jamie Foxx ile birlikte olan ancak onunla da yollarını ayırmak zorunda kalan Katie Holmes geçtiğimiz hafta sonu yeni bir aşka yelken açtığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

6İDDİALAR DOĞRU ÇIKTI
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İDDİALAR DOĞRU ÇIKTI

Tom Cruise'dan boşanmasının ardından uzun süre Jamie Foxx ile birlikte olan ancak onunla da yollarını ayırmak zorunda kalan Katie Holmes yeni bir aşka mı yelken açtığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

7SAMİMİ GÖRÜNTÜLER
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SAMİMİ GÖRÜNTÜLER

41 yaşındaki bir çocuk annesi Holmes, geçtiğimiz gün New York'ta bir restoranda ünlü şef ve oyuncu Emilio Vitolo ile birlikte görüntülendi.

8BAKIŞLARINI BİRBİRLERİNDEN ALAMADILAR
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BAKIŞLARINI BİRBİRLERİNDEN ALAMADILAR

Bir ara Katie Holmes ve Emilio Vitolo'nun suskunlaşıp birbirlerinin gözlerinin içine bakıp gülümsemesi de dikkat çekti.

9RAHAT GİYSİLER
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RAHAT GİYSİLER

Hem Vitolo hem de Holmes, buluşma sırasında günlük giysiler giydi. Her ikisi de kot pantolonlarının üzerine rahat tişörtler tercih etti. Holmes'un makyaj yapmadığı ve saçlarını da topladığı görüldü.

10HEM ŞEF HEM OYUNCU
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HEM ŞEF HEM OYUNCU

New York'ta ünlü bir restoranın sahibi olan 33 yaşındaki Vitolo aynı zamanda bir oyuncu.

11ÜNLÜLERİN RESTORANI
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ÜNLÜLERİN RESTORANI

Kendisiyle aynı adı taşıyan İtalyan kökenli babasının 90'larda satın aldığı restoranı işleten Vitolo'nun ünlü müşterileri var. Whoopi Goldberg, Joe Jonas, Justin Bieber, Rihanna, Bradley Cooper, Vitolo'nun restoranına sık sık giden ünlüler arasında.

12ALTI YILLIK EVLİLİK
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ALTI YILLIK EVLİLİK

Katie Holmes, 2006 ile 2012 yılları arasında Tom Cruise ile evli kaldı.

13BİR KIZI VAR
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BİR KIZI VAR

Çiftin Suri adında şu anda 14 yaşında olan bir kızı bulunuyor.

14NİŞANDAN DÖNDÜ
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NİŞANDAN DÖNDÜ

Katie Holmes, Cruise'dan ayrıldıktan sonra 2013 yılından itibaren aktör Jamie Foxx ile birlikteydi. İyi bir ilişkileri olan çift, geçen yıl yollarını ayırdı.

15ÖZEL HAYATINI GİZLEMEYE ÇALIŞIYOR
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ÖZEL HAYATINI GİZLEMEYE ÇALIŞIYOR

Katie Holmes, özel hayatını gözler önünde yaşamamak için elinden gelen çabayı gösteriyor. Fakat zaman zaman paparazziler tarafından yakalanıyor.

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