Restoranda sıcak dakikalar: Katie aşkı yeniden buldu
Genellikle özel hayatını gözlerden uzak bir şekilde yaşamayı tercih eden Katie Holmes, böyle görüntülendi.
Backgrid USA, Instagram
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ROMANTİK YEMEK
Tom Cruise'dan boşandıktan sonra uzun süre Jamie Foxx ile nişanlı kalan fakat onunla da yollarını ayıran Katie Holmes, yeni sevgilisi ünlü şef ve aktör Emilio Vitolo ile görüntülendi.
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DERİN SOHBET
New York'ta bir restoranda yemek yiyen ikili sonra derin bir sohbete daldı. Bir ara Katie Holmes, Vitolo'nun dizlerine oturdu ve çift sohbeti o şekilde sürdürdü.
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ÖPÜCÜKLERE BOĞDULAR
Sonra da sarılarak birbirlerini öpmeye başladı. Katie Holmes ve Emilio Vitolo, o anlarda görüntülendiklerini fark etmedi.
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ALDIRMADILAR
Katie Holmes ve Emilio Vitolo, restorandaki diğer kişilere de aldırmadan yaşadıkları samimi ve sıcak dakikaların keyfini çıkardı.
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AŞKI YENİDEN BULDU
Tom Cruise'dan boşanmasının ardından uzun süre Jamie Foxx ile birlikte olan ancak onunla da yollarını ayırmak zorunda kalan Katie Holmes geçtiğimiz hafta sonu yeni bir aşka yelken açtığı iddialarıyla gündeme gelmişti.
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İDDİALAR DOĞRU ÇIKTI
Tom Cruise'dan boşanmasının ardından uzun süre Jamie Foxx ile birlikte olan ancak onunla da yollarını ayırmak zorunda kalan Katie Holmes yeni bir aşka mı yelken açtığı iddialarıyla gündeme gelmişti.
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SAMİMİ GÖRÜNTÜLER
41 yaşındaki bir çocuk annesi Holmes, geçtiğimiz gün New York'ta bir restoranda ünlü şef ve oyuncu Emilio Vitolo ile birlikte görüntülendi.
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BAKIŞLARINI BİRBİRLERİNDEN ALAMADILAR
Bir ara Katie Holmes ve Emilio Vitolo'nun suskunlaşıp birbirlerinin gözlerinin içine bakıp gülümsemesi de dikkat çekti.
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RAHAT GİYSİLER
Hem Vitolo hem de Holmes, buluşma sırasında günlük giysiler giydi. Her ikisi de kot pantolonlarının üzerine rahat tişörtler tercih etti. Holmes'un makyaj yapmadığı ve saçlarını da topladığı görüldü.
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HEM ŞEF HEM OYUNCU
New York'ta ünlü bir restoranın sahibi olan 33 yaşındaki Vitolo aynı zamanda bir oyuncu.
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ÜNLÜLERİN RESTORANI
Kendisiyle aynı adı taşıyan İtalyan kökenli babasının 90'larda satın aldığı restoranı işleten Vitolo'nun ünlü müşterileri var. Whoopi Goldberg, Joe Jonas, Justin Bieber, Rihanna, Bradley Cooper, Vitolo'nun restoranına sık sık giden ünlüler arasında.
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ALTI YILLIK EVLİLİK
Katie Holmes, 2006 ile 2012 yılları arasında Tom Cruise ile evli kaldı.
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BİR KIZI VAR
Çiftin Suri adında şu anda 14 yaşında olan bir kızı bulunuyor.
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NİŞANDAN DÖNDÜ
Katie Holmes, Cruise'dan ayrıldıktan sonra 2013 yılından itibaren aktör Jamie Foxx ile birlikteydi. İyi bir ilişkileri olan çift, geçen yıl yollarını ayırdı.
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ÖZEL HAYATINI GİZLEMEYE ÇALIŞIYOR
Katie Holmes, özel hayatını gözler önünde yaşamamak için elinden gelen çabayı gösteriyor. Fakat zaman zaman paparazziler tarafından yakalanıyor.