Kate listeden çıkarıldı: İki kardeş baş başa

Prens Harry ile Meghan Markle'ın aileden ayrılma kararı alması ve ardından verdikleri röportajda dile getirdikleri "ırkçılık" suçlamalarıyla gündemden düşmeyen İngiliz kraliyet ailesinden yeni bir haber geldi.
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KATE DE GİTMİYOR
Prens Charles'ın eski eşi, Prens William ve Prens Harry'nin anneleri Prenses Diana'nın 60'ıncı doğum günü anısına yapılan anıt heykelin açılışı için geri sayım hızlandı. 1 Temmuz'da yapılacak olan açılış törenine kimlerin katılacağı uzun süredir merak konusuydu. Sonunda herkesin merakını gideren ama biraz da hayal kırıklığı yaratan açıklama geldi.
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EŞLERİ YANLARINDA OLMAYACAK
Kensington Sarayı tarafından yapılan açıklamaya göre Prens William ile Prens Harry, anneleri Prenses Diana anısına yapılan heykelin açılışına yanlarında eşleri olmadan katılacak. Bir başka deyişle, Prens Harry'nin eşi Meghan Markle'ın törene katılmayacağı zaten kesindi. Fakat sürpriz olan Prens William'ın eşi Kate Middleton'ın da listeden çıkarılması oldu. Bu durum, Kraliçe 2. Elizabeth'in kocası Prens Philip'in cenaze töreninde iki küskün kardeş arasında barış elçisi olan Kate Middleton'ın yine aynı ortayı sağlamasını bekleyenleri hayal kırıklığına uğrattı.
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SPENCER AİLESİYLE BİRLİKTE
Yapılan açıklamaya göre iki prens, William ve Harry, Prenses Diana anısına yapılan heykelin açılışına sadece annelerinin akrabalarıyla yani Spencer ailesiyle birlikte katılacak. Törende heykeltıraş Ian Rank Broadley ve bahçe tasarımcısı Pip Morrison da hazır bulunacak. Aslında ilk plana göre bu törene 100 kişi katılacaktı. Fakat, koronavirüs pandemisinin henüz tam olarak sona ermemiş olması nedeniyle konuk listesi de daraltıldı.
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MEGHAN LONDRA'YA GİTMEDİ
Törene kısa bir süre önce ikinci bebeği Lilibet Diana'yı dünyaya getiren Meghan Markle'ın katılmayacağı neredeyse kesindi. Bir süre önce kocasını yalnız bırakmamak için törene katılma kararı aldığı iddiaları ortaya atılsa da Markle'ın törende olmayacağı kesinleşti. Prens Harry, dün yalnız başına Londra'ya gitti. Kurallar gereği karantinada kalmak için de Frogmore Cottage'a geçti.
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KATE'İN KATILMASI BEKLENİYORDU
Fakat beklenti, törene Cambridge Düşesi Catherine, yani Kate Middleton'ın katılması yönündeydi. Hatta açılışa Cambridge çiftinin üç çocuğunun katılacağı söylentileri de dolaşıyordu. Fakat son açıklama bu konudaki bütün beklentileri boşa çıkardı.
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SON FOTOĞRAFLARINDAN BİRİ
İngiliz kraliyet ailesindeki öyküsü, görünüşte peri masalları gibi başlayan ama kimsenin ummadığı trajik bir şekilde sona eren Prenses Diana'nın ya da tam adıyla Lady Diana Frances Spencer'ın çok şey sığdırdığı kısacık yaşam öyküsünü, 60'ıncı doğum gününe çok az zaman kala bir kez daha hatırlayalım istedik. Bu arada bu fotoğrafın, Diana'nın Paris'teki kazada can vermeden önce çekilen son görüntülerinden biri olduğunu da not düşelim.
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'AMAN TANRIM! NE OLDU?
Bundan tam 24 yıl önceydi. O dönemde Paris'te itfaiyeci olarak çalışan Xavier Gourmelon, gecenin karanlığında trafik kazasının yaşandığı yere ulaşmıştı. Kaza geçiren aracın arka koltuğunda sarışın genç bir kadın vardı. Gourmelon, kim olduğunu bilmeden o kadının yanına gitti ve hemen ilk yardım uygulamaya başladı. Gourmelon, kimliğini sonradan öğrendiği genç kadına oksijen verdi ve arabadan çıkardı. Sakinleşmesi için de elini tutuyordu. O sarışın genç kadının bilinci henüz kapanmamıştı. Elini tutan itfaiye erine sordu: "Aman Tanrım! Ne oldu?" Bundan birkaç dakika sonra o genç kadının kalbi durdu. Sadece ailesini değil bütün dünyayı üzüntüye boğan o kazanın kurbanlarından biri olan genç kadın, artık resmi olarak "prenses" değilse bile her zaman "halkın prensesi" olarak kalacak olan Diana Spencer'dı.
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31 AĞUSTOS 1997
Tüm dünyayı şoke eden o olay gerçekleştiğinde takvimler 31 Ağustos 1997'yi gösteriyordu. Yani bundan tam 24 yıl öncesini. Sadece Britanya'da değil, dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişi için "kalplerin prensesi" olan Diana Spencer, hayata veda edişinin 24'üncü yılında bir kez daha anılıyor.
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İLKYARDIM DA İŞE YARAMADI
İtfaiye eri yaralı haldeki Diana'yı aracın dışına çıkardıktan bir süre sonra kalbi durdu. Şimdi onu, gencecik yaşında hayattan koparan o kazanın olduğu geceye geri dönelim ve son anlarında yanında olan itfaiye erinin basına anlattıklarına bir kulak verelim: "Genç kadının kalbi durdu. Masaj yaptım ve tekrar nefes almaya başladı. Genç kadının üzerinde kan yoktu. Doğrusu yaşayacağını düşünmüştüm. Ama şimdi biliyorum ki, her ne kadar dışarıdan bir kan görünmese bile iç organlarında çok ciddi hasar vardı. Bildiğim, ambulansa alındığında yaşıyordu. Fakat sonradan onun hastanede öldüğünü öğrendim."
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SEVGİLİSİ VE ŞOFÖRÜ DE ÖLDÜKocası Prens Charles'tan boşanmış olan Diana Spencer, kaza sırasında sevgilisi Dodi El Fayed ile birlikteydi. Paris'de magazin muhabirlerinin takibinden kurtulmak için girdiği bir tünelde kaza yapan araçta bulunan Diana, El Fayed ve sürücü Henri Paul hayatlarını kaybetmişti.
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EVLİLİK PERİ MASALI DEĞİLDİ
Lady Diana Spencer ile Prens Charles, 1981 yılında evlendi. Önce Prens William ardından da Prens Harry dünyaya geldi. Fakat, evlilikleri hiç de öyle peri masallarındaki gibi gelişmedi. Prens Charles, evli sevgilisi Camilla Parker Bowles'tan bir türlü kopamadı. Evlilikten sonra "Galler Prensesi" unvanı alan Diana'nın da onu aldattığına dair iddialar yayıldı.
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1996'DA BOŞANDILAR
Evlilik, 1996 yılında Prens Charles'ın isteği üzerine bitti. Prenses Diana, iş adamı Dodi El Fayed ile birlikte olmaya başladı. Ancak 1997 yılında henüz 36 yaşındayken bugün gizemi hala çözülemeyen bir trafik kazası sonucu Paris'te son nefesini verdi.
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DÜĞÜN ÖNCESİ DE ENDİŞELİYDİ
Bu konu sık sık belgeselciler ve araştırmacılar tarafından da masaya yatarılıyor. Bu konuyu ele alanlardan biri de bir süre önce TV ekranlarına gelen Charles & Camilla: King and Queen in Waiting adlı belgesele konuşan kraliyet uzmanı araştırmacı gazeteci Jennie Bond, Diana Spencer'ın düğünü öncesi hissettiği endişeleri anlattı.
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ARİSTOKRAT BİR AİLEDEN GELİYORDU
Aristokrat bir aileden gelmesine rağmen hayatını çalışarak kazanan ve bir anaokulunda öğretmenlik yaparken ülkesinin gelecekteki kralı Prens Charles ile nişanlanan Diana Spence'ın hayatı ilk bakışta bir peri masalı gibi görünebilir. Ama gerçek hiç de öyle değil.
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MEZBAHAYA GİDER GİBİ
Kraliyet muhabiri olarak çalıştığı 1989 ile 2003 yılları arasında Prenses Diana ile de çok yakınlaşan Jennie Bond'un anlattıkları 1981'deki kraliyet düğünün kapalı kapılar ardında yaşanan ve peri masalına hiç benzemeyen gerçeklerini gözler önüne serdi. Bond, Prenses Diana'nın düğünün ardından kendisine söylediği sözleri aktardı. Bond şöyle konuştu: "Diana, özel konuşmalarımızdan birinde bana, düğün sırasında kendini mezbahaya giden koyun gibi hissettiğini anlattı."
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MUTSUZ ÇOCUKLUK
Diana Frances Spencer, 1 Temmuz 1961 tarihinde İngiliz aristokrasisi içinde doğdu. Edward John Spencer'in en küçük kızıydı. Annesi Frances, babasının ilk eşiydi.Eşinden boşanan Frances Spencer, Diana'yı ve bir kardeşini de alarak Londra'da Knightsbridge'deki bir apartman dairesine taşındı. Aynı yılın noelinde babalarını görmeye giden Spencer kardeşleri, Edward John Spencer annelerinin yanına göndermeme kararı aldı. Frances Spencer dava açsa da eski eşinin nüfuzu nedeniyle çocukları geri alamadı.
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LADY UNVANI ALDI
1975 yılında büyük babaları Albert Spencer'ın ölümünden sonra babaları 8. Earl yeni Kont olunca, Diana da Lady unvanını kazandı. 1976 yılında Edward John Spencer romantik kitaplarıyla ün yapmış Barbara Cartland'ın tek kızı Raine ile evlenince, Diana için Glasgow, İskoçya'ya taşınan annesinin ve İngitere'deki babasının evleri arasında gidip gelen parçalanmış bir yaşam başlamış oldu. Okula gittiğinde Diana'nın babası ve annesi ayrılmıştı, bu Diana'ya çok zor geldi.
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BAŞARISIZ ÖĞRENCİ
Diana 7 yaşındayken okula başladı. Fakat bir türlü istediği başarıyı elde edemedi. Ablası, Lady Sarah, gibi davranmaya çalıştı, biraz yaramazdı ama çok arkadaşı vardı. 1977 yılında Rougemont, İsviçre'de bulunan Institut Alpin Videmanett'e kaydoldu. Eve dönmek istedi, babasına sürekli mektuplar gönderdi ve birkaç hafta sonra eve döndü.
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CHARLES, ABLASININ SEVGİLİSİYDİ
Bu sırada henüz 16 yaşında olan Diana, ileride eşi olacak kişiyi ilk kez ablası Lady Sarah'ın flörtü olarak tanıdı. Ablası Lady Sarah gibi davranmak istiyordu ve 18 yaşındayken babası ona bir hediye verdi. Lady Sarah onun için bir apartman dairesi buldu ve babası orayı satın aldı.
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EVLERE TEMİZLİĞE GİTTİ
Okuldan arkadaşları, Carolyn Pride, Virginia Pitman ve Anne Bolton ile bu apartmanı paylaştı. Londra'da kalırken yemek yapmaktan nefret etmesine rağmen yemek kursuna ve Kensington'daki Madame Vacani's Dance Academy'ye giden Diana, daha sonra Young England Kindergarten hemşirelik okulunda iş buldu. Evli arkadaşlarının evlerinde temizlik yaptı.
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YENİ BİR HAYAT KURMAK İSTİYORDU
Sonra kader onu Prens Charles ile bir araya getirdi. İlk anda bir peri masalı gibi başlayan evlilikleri iki çocuklarına rağmen karanlık bir kabusa dönüştü ve çift sonunda boşandı. Diana kendine yeni bir hayat kurmaya uğraşsa da o da olmadı.
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36 YAŞINDA HAYATA VEDA ETTİ
Hala üzerindeki sır perdesi tam olarak aralanmayan bir trafik kazası sonucunda henüz 36 yaşındayken hayata veda etti.