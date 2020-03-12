Kaşlar yay, bakışlar körpe yaşım 26! Ünlü şarkıcı ilk kez paylaştı
Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri eski fotoğraflarını 'tbt' notuyla paylaştı. Kimi çocukluğuna gitti, kimi okul sıralarına, kimi de en özel anlarına... İşte ünlü isimlerin birbirinden renkli 'tbt' fotoğrafları..
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1
SILA
Kaşlar yay, bakışlar körpe, mikrofona hevesli, yaşım 26. Bu yılbaşı gecesini dün gibi hatırlarım. Kenan'cığım sahnede. Ben onun kıyısında. O gece beni ilk defa kendi şarkımla anons etmişti. Kalbim kuş gibi çırpınıyordu dudaklarımın arasında. Amanın ne heyecan! Şarkı da canım Yalın'la birlikte Bodrum'da bir küçük odada öğle vakti yazdığımız "Dön demeyi unuttum" Alkışları duyduğum zamanki o taşkın mutluluğu unutmam mümkün değil. Sabah sabah fotoğraflar içinde karşılaşınca şu gönül tellerim güzel bi' titredi. Haydin umutla yeni güne selam!
2
DENİZ PULAS
Yanımda sevgili Uğur Dündar’ın zarif eşi Yasemin hanım. 1989 yılının Türkiye güzelidir. Aynı yarışmada ben de dostluk güzeli seçilmiştim. Her zaman iyi niyet ve dostluk kazansın.
3
GONCA VUSLATERİ
Karnından da öperim çocukları… Sevgiye de yemeğe de doysun… Eksik olmasınlar hiç.. Harran’da bir erkek çocuk. Belki de öğretilmiş erkeklik algısının içinde hep az gülümsemiş. Hiç öpülmemiş karnından…
4
NEZ
En güzle tbt canım teyzem minik kuzenim 1993
5
TUĞRUL TÜLEK
Adana turnesinde sabahın 2’sinde tatlıcı ararken bile karizmatiğim n’abayım?