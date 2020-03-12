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Haber Giriş: 12 Mart 2020 - 11:28, /

Kaşlar yay, bakışlar körpe yaşım 26! Ünlü şarkıcı ilk kez paylaştı

Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri eski fotoğraflarını 'tbt' notuyla paylaştı. Kimi çocukluğuna gitti, kimi okul sıralarına, kimi de en özel anlarına... İşte ünlü isimlerin birbirinden renkli 'tbt' fotoğrafları..

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1SILA

SILA

Kaşlar yay, bakışlar körpe, mikrofona hevesli, yaşım 26. Bu yılbaşı gecesini dün gibi hatırlarım. Kenan'cığım sahnede. Ben onun kıyısında. O gece beni ilk defa kendi şarkımla anons etmişti. Kalbim kuş gibi çırpınıyordu dudaklarımın arasında. Amanın ne heyecan! Şarkı da canım Yalın'la birlikte Bodrum'da bir küçük odada öğle vakti yazdığımız "Dön demeyi unuttum" Alkışları duyduğum zamanki o taşkın mutluluğu unutmam mümkün değil. Sabah sabah fotoğraflar içinde karşılaşınca şu gönül tellerim güzel bi' titredi. Haydin umutla yeni güne selam!

2DENİZ PULAS

DENİZ PULAS

Yanımda sevgili Uğur Dündar’ın zarif eşi Yasemin hanım. 1989 yılının Türkiye güzelidir. Aynı yarışmada ben de dostluk güzeli seçilmiştim. Her zaman iyi niyet ve dostluk kazansın.

3GONCA VUSLATERİ

GONCA VUSLATERİ

Karnından da öperim çocukları… Sevgiye de yemeğe de doysun… Eksik olmasınlar hiç.. Harran’da bir erkek çocuk. Belki de öğretilmiş erkeklik algısının içinde hep az gülümsemiş. Hiç öpülmemiş karnından…

4NEZ

NEZ

En güzle tbt canım teyzem minik kuzenim 1993

5TUĞRUL TÜLEK

TUĞRUL TÜLEK

Adana turnesinde sabahın 2’sinde tatlıcı ararken bile karizmatiğim n’abayım?

6NAZLI SUNAL

NAZLI SUNAL

Düğün günü, aliler bize gelmeden az önce

7EVREN BÜYÜKBURÇ

EVREN BÜYÜKBURÇ

Canım babam

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