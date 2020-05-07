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Haber Giriş: 07 Mayıs 2020 - 13:00,

Karnı kocaman oldu

Ünlü şarkıcı, ilerleyen hamileliğini böyle gözler önüne serdi.

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1KARNI BÜYÜDÜ
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KARNI BÜYÜDÜ

Nişanlısı Orlando Bloom ile bir bebek bekleyen şarkıcı Katy Perry'nin hamileliği iyice ilerledi.

SPLASH NEWS, BACKGRID UK, BACKGRID USA, INSTAGRAM 

2BÜTÜN GÜN EVDEYİZ
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BÜTÜN GÜN EVDEYİZ

35 yaşındaki Perry, meslektaşı Cyn ile Instagram üzerinden yaptığı canlı yayında büyüyen karnını gözler önüne serdi. Perry, bütün zamanını Bloom ile birlikte sosyal izolasyonu sürdürdükleri evlerinde geçirdiğini söyledi.

3HEYECANLI BEKLEYİŞ
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HEYECANLI BEKLEYİŞ

Bloom ve Perry, heyecanlı bir şekilde yine sosyal medya üzerinden cinsiyetinin kız olacağını açıkladığı bebeklerini bekliyor.

4DUYURUYU BÖYLE YAPTI
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DUYURUYU BÖYLE YAPTI

Bir süre önce hamile olduğunu sosyal medya üzerinden duyuran ünlü şarkıcı Katy Perry şimdi de bebeğin cinsiyetini açıkladı.

Backgrid UK, Instagram

5BEBEĞİMİZ KIZ OLACAK
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BEBEĞİMİZ KIZ OLACAK

Bunun için de sosyal medyayı tercih eden Perry, nişanlısı Orlando Bloom'un yüzünü pembe kremaya buladığı bir fotoğrafını paylaşarak bebeğinin kız olacağını duyurdu.

Instagram

6BİR KIZIM OLSUN İSTİYORUM
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'BİR KIZIM OLSUN İSTİYORUM'

Katy Perry daha önce katıldığı bir etkinlikte bir kız bebek istediğini söylemişti.

Splash News

7BLOOMUN BİR OĞLU VAR
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BLOOM'UN BİR OĞLU VAR

35 yaşındaki Katy Perry, ilk kez çocuk sahisi olacak. 43 yaşındaki Orlando Bloom'un ise model Miranda Kerr ile evliliğinden Flynn Christopher adında dokuz yaşında bir oğlu bulunuyor.

Backgrid USA

8
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Splash News

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