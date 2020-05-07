Karnı kocaman oldu

Ünlü şarkıcı, ilerleyen hamileliğini böyle gözler önüne serdi.
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KARNI BÜYÜDÜ
Nişanlısı Orlando Bloom ile bir bebek bekleyen şarkıcı Katy Perry'nin hamileliği iyice ilerledi.
SPLASH NEWS, BACKGRID UK, BACKGRID USA, INSTAGRAM
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BÜTÜN GÜN EVDEYİZ
35 yaşındaki Perry, meslektaşı Cyn ile Instagram üzerinden yaptığı canlı yayında büyüyen karnını gözler önüne serdi. Perry, bütün zamanını Bloom ile birlikte sosyal izolasyonu sürdürdükleri evlerinde geçirdiğini söyledi.
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HEYECANLI BEKLEYİŞ
Bloom ve Perry, heyecanlı bir şekilde yine sosyal medya üzerinden cinsiyetinin kız olacağını açıkladığı bebeklerini bekliyor.
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DUYURUYU BÖYLE YAPTI
Bir süre önce hamile olduğunu sosyal medya üzerinden duyuran ünlü şarkıcı Katy Perry şimdi de bebeğin cinsiyetini açıkladı.
Backgrid UK, Instagram
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BEBEĞİMİZ KIZ OLACAK
Bunun için de sosyal medyayı tercih eden Perry, nişanlısı Orlando Bloom'un yüzünü pembe kremaya buladığı bir fotoğrafını paylaşarak bebeğinin kız olacağını duyurdu.
Instagram
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'BİR KIZIM OLSUN İSTİYORUM'
Katy Perry daha önce katıldığı bir etkinlikte bir kız bebek istediğini söylemişti.
Splash News
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BLOOM'UN BİR OĞLU VAR
35 yaşındaki Katy Perry, ilk kez çocuk sahisi olacak. 43 yaşındaki Orlando Bloom'un ise model Miranda Kerr ile evliliğinden Flynn Christopher adında dokuz yaşında bir oğlu bulunuyor.