Kariyerinin zirvesinde her şeyden vazgeçti! Sertan Acar şimdi ne yapıyor?

Cüneyt Arkın sette ders çalışırken yardım ediyordu Sertan Acar, ilk kez sete çıktığında oyunculuğa dair hiçbir şey bilmiyordur. Acar, “İlk filmim ‘Bahar Çiçeği’ydi, Ediz Hun, Zeynep Değirmencioğlu ve ben başroldük. Hava harp okulu öğrencisi olarak Zeynep’in flörtü olarak rol aldım” diyor.



Acar, “O zaman size karşı sette nasıl bir tepki vardı?” sorusuna şöyle yanıtlıyor: “Tüm oyuncular bana karşı mükemmeldi. Hiç yabancılık çekmedim. Heyecandan ne yapacağımı bilmiyordum. Ama gerçekten beni, Aram Gülyüz oynattı. Oyuncular da sette beni o kadar idare ettiler ki... Mesela set arasında ders çalışıyordum. Rejisör, asistanına diyordu ki ‘Git bak, eğer derse dalmışsa onun planını en sona bırakalım.’ Cüneyt Arkın, doktordur. Onun da bana ders çalışırken çok yardımı oldu. İnek tarifi vardır talebelikte, biraz öyleydim.”