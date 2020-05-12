Karantinada vakit geçsin diye

Ünlü çift karantinada sıkılınca kendilerine vakit geçirmek için eğlenceli bir yöntem buldu.
BACKGRID UK, INSTAGRAM
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Dünyanın dört bir yanında milyonlarca insan koronavirüs salgını nedeniyle kendilerini karantinaya aldı. Bu da evlerinin dört duvarı arasında vakit geçirmek demek.
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Karantina süreci uzayınca da aynı şeyleri yapmaktan sıkılanlar kendilerine farklı vakit geçirme yöntemleri arıyor. İşte bunlardan birini de ünlü çift buldu.
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Kısa bir süre önce dördüncü çocuklarına kavuşan futbol yıldızı Peter Crouch ile model eşi abbey Crouch, karantinada güzel vakit geçirmenin farklı bir yolunu deniyor.
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Model olan Abbey Clancy Crouch, eşine poz verip boy boy fotoğraflarını çektiriyor. Sonra da bunları sosyal medya sayfasında paylaşıyor.
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Abbey Crouch, o pozlarını eşi Peter 'ın çektiğini de takipçilerine belirtiyor. Çiftin bu ortak çalışmasına Abbey Clancy Crouch'un takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geliyor.
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GÖRÜNTÜSÜNÜ DEĞİŞTİRDİ
İşte kendi paylaşımlarıyla gösteri dünyasının diğer ünlülerinin karantina günlükleri.
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SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR
Sosyal medyada birçok kadın ünlü makyajsız yüzünü, boyası gelmiş saçlarını, kısacası en dağınık hallerini gözler önüne serdi. Elbette erkek ünlüler de onlardan geri kalmadı.Kimi saçlarını uzattı, kiminin traşını eşi ya da sevgilisi yaptı. Kimi de bu ünlü gibi görüntüsünü tamamen değiştirdi.
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SAKALLARINI KESTİ
Oyuncu Joe Manganiello, karantina sürecinde fiziksel görüntüsünü değiştirdi. Ünlü oyuncu yıllardır kendisiyle özdeşleşen sakallarını kesti.
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YENİ HALİ
Yeni haliyle ilk görüntülerini de hem kendisi hem de eşi Sofia Vergara sosyal medya hesaplarından paylaştı.
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TAKİPÇİLERİNİN ÇOĞU BEĞENDİ
Manganiello'nun sakalsız hali ilk bakışta takipçilerini şaşırttı. Ama çok sayıda kişi bu halinin kendisine yakıştığını ve 43 yaşındaki oyuncunun olduğundan daha genç göründüğünü belirtti.
Sofia Vergara, Joe Manganiello ve Vergara'nın ilk evliliğinden dünyaya gelen oğlu hep birlikte karantina sürecini geçiriyor.
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PAPARAZZİLER GARAJDA YAKALADI
Model Rosie Huntington Whiteley. Aktör Jason Statham ile nişanlı olan bir çocuk annesi Whiteley, zaman zaman zorunlu alışverişe çıktığında ya da bisikletle gezerken görüntüleniyordu. Fakat bu kez paparazziler onu kendi evinin garajında yakaladı.
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SPOR SALONLARI KAPALI
Virüsün en çok yayıldığı yerlerden biri olan Los Angeles'ta yaşayan 32 yaşındaki Huntington Whiteley, spor salonları kapalı olduğu için günlük egzersizlerini evinin garajında yapıyor.
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BENİ GÖRÜNTÜLÜYORLAR
Ünlü model, yine evinin garajında egzersiz rutinini tamamlarken, kendisini adım adım takip eden paparazzilere yakalandı. Bir ara cep telefonuyla ilgilenen model, fotoğraflarının çekildiğini hisseTti ve etrafı inceledi.
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MUTLU BERABERLİK
Rosie Huntington Whiteley, uzun süredir oyuncu Jason Statham ile birlikte. Çiftin bir erkek çocuğu bulunuyor.
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ÜNLÜLER DE EVDE
Tüm dünyada milyonlarca kişi evlerine kapandı. Günlük hayatlarından, sıradan alışkanlıklarından uzaklaşanlar evlerinde yeni bir yaşam kurdu bir süreliğine. Buna ünlüler de dahil. Meslekleri ve programları gereği şehirden şehire ülkeden ülkeye gezen ünlüler de evlerine çekildi. Aileleriyle her zamankinden daha çok vakit geçiren ünlüler sosyal medyadan da ilginç paylaşımlar yapıyor. İşte onlardan örnekler.
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KIZIM MANİKÜR YAPTI
Ünlü oyuncu Mark Wahlberg, sosyal izolasyon sırasında çocuklarıyla her zamankinden daha çok vakit geçiriyor, onlarla oyunlar oynuyor. Aktör, bir ara kızının kendisine manikür yapmasına ve hatta tırnaklarına oje sürmesine izin verdi. O anları da sosyal medya hesabından paylaştı.
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BERBERLER KAPALI
Spice Girls grubunun üyelerinden Geri Halliwell de kocası Christian Horner'ın saçlarını kesti.
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NE YAPTIĞIMI BİLİYORUM
Halliwell, o anları da "Ne yaptığımı biliyorum" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
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BEBEĞİMLE İLGİLENİYORUM
Kısa bir süre önce Roman adını verdiği bir bebek dünyaya getiren Lucy Mecklenburgh ise bütün vaktini ona ayırıyor.
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KOLLARINDA GÜVEN HİSSETTİĞİN...
Bir dönemin çocuk yıldızı Brooke Shields da coronavirüs salgınını evinde sosyal izolasyon yöntemiyle atlatmaya çalışan ünlülerden. 54 yaşındaki iki çocuk annesi Shields, zaman zaman evinden çektiği fotoğrafları da sosyal medya sayfasından paylaşıyor.2001 yılında evlendiği Chris Henchy ile bir kanepede yatarken çekilen pozuna Instagram sayfasında yer veren Shields "Herkes, kendini güvende hissettiği birinin kollarında rahatı bulur. Evde kalın" diye seslendi takipçilerine. Shields'ın bu paylaşımı takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.
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ARTIK HERKES EVİNDE
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DÖRT ÇOCUKLU KARANTİNA
Nişanlı olan Jennifer Lopez ile Alex Rordiguez de dört çocukla evlerinde karantinaya çekildi. Lopez'in Marc Anthony ile olan evliliğinden dünyaya gelen ikizleri ve Rodriguez'in eski eşinden olan iki kızıyla bir arada olan aile günlerini malikanelerinin bahçesinde oyun oynayarak geçiriyor.
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DAĞLARDAKİ MAVİ EV
Bir döneme damgasını vuran model Helena Christensen, corona virüs karantinasını New York'un güneydoğusundaki Catskill dağlarında bulunan kır evinde geçiriyor.
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KARANTİNALI GÜNLERİMİN ÖZETİ
19 yaşındaki oğlu ve köpeğiyle birlikte doğaya sığınan Christensen, Instagram sayfasından da sık sık karantina günlerinin özetini sunan fotoğraf ve videolar paylaşıyor.
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BİR GÜN KAR BİR GÜN GÜNEŞ
51 yaşındaki Christensen, günden güne değişen bir gün kar yağan dağlarda bir gün de baharı karşılayan nehir kenarında çektiği fotoğraflarıyla takipçilerinden de çok sayıda beğeni alıyor.
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EVİM GÜZEL EVİM
Yaşamının büyük bir bölümünü New York, Manhattan'da sürdüren Helena Christensen, New York'un güneydoğusundaki Catskill dağlarında da bir kır evine sahip. Ünlü model bu evin çeşitli bölümlerinde çektiği fotoğraflarını da Instagram sayfasında takipçileriyle paylaşıyor.
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ŞEHİRDEN KAÇIP BURAYA GELİYOR
Christensen'in, New York'taki apartman dairesinden iki saat uzaklıkta bulunan bu kır evinden yaptığı paylaşımlar da takipçilerinin ilgisini çekiyor.
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DEKORASYON FİKİRLERİ
Takipçileri ünlü modele, özellikle ev dekorasyonu ile ilgili sorular yöneltiyor. Aynı zamanda bir fotoğrafçı da olan Christensen, bu paylaşımların bir bölümünü, 2002'de satın aldığı ve hala kullandığı fotoğraf makinesiyle çektiğini de söylüyor.
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KARANTİNA GÜNLÜKLERİ
Gösteri dünyasının ünlüleri sık sık sosyal medya hesaplarından takipçilerine gündelik yaşamlarına ilişkin paylaşımlar yapıyor. İşte ünlülerin karantina günlüklerinden sayfalar.
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ÇAMAŞIR ODASI DANSI
Kısa bir süredir birlikte olan şarkıcı Nicole Scherzinger ile sevgilisi Thom Evans da bunlardan biri. Scherzinger, sosyal medya hesabından takipçilerine sık sık günlerini nasıl geçirdiğine dair paylaşımlar yapıyor. Bunlar arasında en çok ilgi çekenlerden biri de bu "çamaşır odası dansı" oldu.
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BEĞENİ YAĞDI
Scherzinger, Instagram hesabından paylaştığı videoda önce çamaşırlarını asıyor. Ardından sevgilisi Evans yanına gelip onu bir gül uzatıyor. Nicole Scherzinger'in paylaştığı bu video takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni aldı.Scherzinger gülü aldıktan sonra da arka planda çalan müzik eşliğinde dans ediyor.
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Nicole Scherzinger ve Thom Evans önce çamaşırlarını astı sonra da dansa başladı
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TUVALET KAĞIDI SEKTİRME
Karantina günlerinde sosyal medyada öne çıkan akımlardan biri de "tuvalet kağıdı sektirme." Ünlü ya da ünsüz birçok kişi bu tür videolarını paylaşıp birbirine meydan okuyor. İşte bunlardan biri de Diplo.
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Diplo, evinin bahçesinde çektiği tuvalet kağıdı sektirme videosuyla takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.
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EVDE KALIN
Üç çocuk annesi Jessica Alba da sosyal izolasyon günlerinde üç çocuğuyla çok vakit geçiriyor. Onlarla birlikte çektiği eğlenceli videoları sosyal medya sayfasından paylaşıyor.
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Sık sık da neden evde kalmak gerektiğine dair mesajlar paylaşıyor Alba.
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VAKİT GEÇİRMEK GEREK
24 yaşındaki Dua Lipa, köpük dolu bir küvette çektiği pozlarını Instagram sayfasından takipçileriyle paylaştı. Lipa'nın bu paylaşımına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.
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İKİ MİLYON BEĞENİ
Genç şarkıcının köpüklü küvet pozları yaklaşık bir günde 2 milyona yakın beğeni aldı.
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KARANTİNA MODELİ
Eski model Paulina Porizkova da zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayan ünlülerden. Porizkova, "Karantinada beşinci gün" notuyla yaptığı bu paylaşımda saçlarını oğullarının şampuanı ve kuyu suyuyla yıkadığını sonra da kurutmadan sarıp mutfakta temizlik yaptığını anlattı. İşi bittiğinde ise ortaya böyle bir görüntü çıktığını yazdı." Paulina Porizkova'ın bu paylaşımına takipçilerinden esprili yorumlar geldi.
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ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ
Arnold Schwarzenegger sosyal medya sayfasında iki midillisiyle birlikte çekilen bir videosunu paylaştı. Ünlü oyuncu "Olabildiğince evde oturun. Uzmanları dinleyin, aptallara aldırmayın. Bunun üstesinden birlikte geleceğiz mesajını paylaştı.
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HAYRANLARINA KONSER
Genç şarkıcı Lizzo evinden dışarı çıkmıyor. Şifalı olduğuna inandığı taşların önünde de takipçileri için flütüyle mini konserler veriyor.
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KEDİSİNİ ÖRNEK GÖSTERDİ
Taylor Swift ise çok sevdiği kedisinin yuvasında çekilen bir pozunu "Meredith için, kendi kendini karantinaya almak yaşam biçimi. Meredith gibi ol" mesajıyla paylaştı.
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RESİM YAPIYOR
Sharon Stone ise evinde oturduğu zamanları resim yaparak değerlendiriyor.
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İZOLE HAYAT
Bu da Lady Gaga'nın kendi kendini izole ettiği evinden bir kare.
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SADECE KÖPEKLERİ İÇİN DIŞARI ÇIKIYOR
Emily Ratajkowski ve kocası, köpekleriyle birlikte ev pozu verdi. Ünlü model ve oyuncu köpeklerinin ihtiyacı için belli zamanlarda sokağa çıkıyor.
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Camila Cabello da bu tür zor zamanlarda meditasyon yapmanın olumlu fikirleri güçlendirdiğini belirtti.