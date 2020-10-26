Karantinada birlikte geçirdiğimiz onca zamana rağmen hala seni seviyorum
Milyonlarca insanın hayatını olumsuz etkileyen koronavirüs bazı çiftlerin de yollarını ayırmasına neden oldu.
Instagram, Backgrid UK
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BAZI ÇİFTLER AYRILDI
Gösteri dünyasında da birçok ünlü çift, zorunlu koronavirüs karantinası sırasında belki de daha önce hiç olmadığı kadar uzun süreyi birlikte geçirdi. Bunun sonucunda ortaya çıkan bazı ciddi anlaşmazlıklar da onları ayrılığa götürdü.
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ONLARIN AŞKI BÜYÜDÜ
Fakat durumun bunun tam tersine işlediği örnekler de oldu. İki yıl önce evlenen Priyanka Chopra ile Nick Jonas da bunun örneklerinden biri.
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KARANTİNA YAKINLIĞI
Chopra, zorunlu karantina sürecinin ikisini de birbirlerine daha fazla yaklaştırdığını söyledi.
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HALA ONDAN HOŞLANIYORUM
Today'e bir röportaj veren 38 yaşındaki Priyanka Chopra eşi Nick Jonas ile geçirdiği karantina süreciyle ilgili olarak "Onunla birlikte çok zaman geçirdikten sonra hala ondan hoşlanıyorum" dedi.
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YENİ EVİMİZE DE TAŞINDIK
Chopra, 28 yaşındaki eşi Nick Jonas ile birlikte hiç bu kadar uzun zaman geçirmediklerini belirterek bu süreçte yeni evlerine taşındıklarını da anlattı.
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EN BÜYÜK GURURUM
Hint asıllı İngiliz oyuncu karantina sürecinde anılarını topladığı bir kitabı yazmaya başladığını da sözlerine ekledi. Chopra, eşi Nick Jonas hakkında "Partnerim, benim en büyük gurur ve neşe kaynaklarımdan biri. Her anlamda gerçek bir partner" diye konuştu.
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İKİ YILLIK EVLİLİK
Priyanka Chopra ile Nick Jonas, 2018'de hem Hindistan'da hem ABD'de bir dizi törenle hayatlarını birleştirmişti.