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Haber Giriş: 26 Ekim 2020 - 17:23 | 

Karantinada birlikte geçirdiğimiz onca zamana rağmen hala seni seviyorum

Milyonlarca insanın hayatını olumsuz etkileyen koronavirüs bazı çiftlerin de yollarını ayırmasına neden oldu.

Instagram, Backgrid UK

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1BAZI ÇİFTLER AYRILDI
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BAZI ÇİFTLER AYRILDI

Gösteri dünyasında da birçok ünlü çift, zorunlu koronavirüs karantinası sırasında belki de daha önce hiç olmadığı kadar uzun süreyi birlikte geçirdi. Bunun sonucunda ortaya çıkan bazı ciddi anlaşmazlıklar da onları ayrılığa götürdü. 

2ONLARIN AŞKI BÜYÜDÜ
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ONLARIN AŞKI BÜYÜDÜ

Fakat durumun bunun tam tersine işlediği örnekler de oldu. İki yıl önce evlenen Priyanka Chopra ile Nick Jonas da bunun örneklerinden biri.

3KARANTİNA YAKINLIĞI
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KARANTİNA YAKINLIĞI

Chopra, zorunlu karantina sürecinin ikisini de birbirlerine daha fazla yaklaştırdığını söyledi.

4HALA ONDAN HOŞLANIYORUM
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HALA ONDAN HOŞLANIYORUM

Today'e bir röportaj veren 38 yaşındaki Priyanka Chopra eşi Nick Jonas ile geçirdiği karantina süreciyle ilgili olarak "Onunla birlikte çok zaman geçirdikten sonra hala ondan hoşlanıyorum" dedi.

5YENİ EVİMİZE DE TAŞINDIK
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YENİ EVİMİZE DE TAŞINDIK

Chopra, 28 yaşındaki eşi Nick Jonas ile birlikte hiç bu kadar uzun zaman geçirmediklerini belirterek bu süreçte yeni evlerine taşındıklarını da anlattı.

6EN BÜYÜK GURURUM
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EN BÜYÜK GURURUM

Hint asıllı İngiliz oyuncu karantina sürecinde anılarını topladığı bir kitabı yazmaya başladığını da sözlerine ekledi. Chopra, eşi Nick Jonas hakkında "Partnerim, benim en büyük gurur ve neşe kaynaklarımdan biri. Her anlamda gerçek bir partner" diye konuştu.

7İKİ YILLIK EVLİLİK
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İKİ YILLIK EVLİLİK

Priyanka Chopra ile Nick Jonas, 2018'de hem Hindistan'da hem ABD'de bir dizi törenle hayatlarını birleştirmişti.

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