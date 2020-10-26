Karantinada birlikte geçirdiğimiz onca zamana rağmen hala seni seviyorum

BAZI ÇİFTLER AYRILDI Gösteri dünyasında da birçok ünlü çift, zorunlu koronavirüs karantinası sırasında belki de daha önce hiç olmadığı kadar uzun süreyi birlikte geçirdi. Bunun sonucunda ortaya çıkan bazı ciddi anlaşmazlıklar da onları ayrılığa götürdü.