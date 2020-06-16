Karantina boşanma getirdi: Mutlulukları mazide kaldı

ONLAR BÜYÜK VE MUTLU BİR AİLEYDİ Çiftin başlarda çok iyi giden evliliğinden biri 5, diğeri 4 yaşında iki çocukları var. Clarkson'ın aynı zamanda menajeri de olan eşinin eski ilişkisinden de 18 ve 13 yaşlarında iki çocuğu bulunuyordu.