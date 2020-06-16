Karantina boşanma getirdi: Mutlulukları mazide kaldı

Koronavirüs karantinası bazı çiftlerin hayatını değiştirdi. Kiminin ilişkisi pekişirken kimi de yollarını ayırmaya karar verdi.
Backgrid USA; Backgrid UK
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AYNI ZAMANDA MENAJERİYDİ
Bunlardan biri de ünlü şarkıcı Kelly Clarkson ile 2013 yılında evlendiği eşi Brandon Blackstock. Çiftin arasında aynı zamanda sanatçı- menajer ilişkisi de var.
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ONLAR BÜYÜK VE MUTLU BİR AİLEYDİ
Çiftin başlarda çok iyi giden evliliğinden biri 5, diğeri 4 yaşında iki çocukları var. Clarkson'ın aynı zamanda menajeri de olan eşinin eski ilişkisinden de 18 ve 13 yaşlarında iki çocuğu bulunuyordu.
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KARANTİNADA MUTLULUKLARI İYİCE BOZULDU
Yaklaşık 7 yıldır büyük bir aile olan Clarkson ve Blackstock'ın mutluluğu karantina sürecinde iyice bozuldu.
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İKİSİ İÇİN DE ZORLUYDU
Boşanma kararıyla, bütün gözlerin üzerine çevrildiği çiftin yakınları birlikte geçirdikleri karantina sürecinin her ikisi için de zorlu olduğunu belirtti.
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BAŞKA ÇARE KALMAMIŞTI
Hatta bazı yakınlarının anlattığına göre gelinen noktada Clarkson'ın boşanmaktan başka çaresi kalmamıştı.
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ÇABA HARCADILAR AMA İŞE YARAMADI
Bir yakınları da çiftin son altı aydır bazı problemler yaşadığını belirterek "Aslında bunların üstesinden gelmek için çaba harcıyorlardı" diye anlattı.
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İŞLER BEKLENDİĞİ GİBİ GİTMEDİ
Çiftin, Los Angeles'taki evlerinde geçirdikleri karantina sürecinin bu sorunların çözümüne katkısı olmasını umduğu da belirtildi. Fakat işler beklendiği gibi gitmedi ve karantina sürecinden boşanma kararı çıktı.
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DAVA AÇTI, EVİ SATIŞA ÇIKARDI
Kelly Clarkson, 4 Haziran'da eşinden boşanmak için mahkemeye başvurdu. Şarkıcının, ailesiyle birlikte yaşadığı ve karantina sürecini geçirdikleri 8 yatak odalı, 11 banyolu lüks evi satışa çıkardığı da geçen hafta basına yansımıştı.