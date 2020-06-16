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Hürriyet
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Haber Giriş: 16 Haziran 2020 - 16:55,

Karantina boşanma getirdi: Mutlulukları mazide kaldı

Koronavirüs karantinası bazı çiftlerin hayatını değiştirdi. Kiminin ilişkisi pekişirken kimi de yollarını ayırmaya karar verdi.

Backgrid USA; Backgrid UK

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1AYNI ZAMANDA MENAJERİYDİ
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AYNI ZAMANDA MENAJERİYDİ

Bunlardan biri de ünlü şarkıcı Kelly Clarkson ile 2013 yılında evlendiği eşi Brandon Blackstock. Çiftin arasında aynı zamanda sanatçı- menajer ilişkisi de var.

2ONLAR BÜYÜK VE MUTLU BİR AİLEYDİ
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ONLAR BÜYÜK VE MUTLU BİR AİLEYDİ

Çiftin başlarda çok iyi giden evliliğinden biri 5, diğeri 4 yaşında iki çocukları var. Clarkson'ın aynı zamanda menajeri de olan eşinin eski ilişkisinden de 18 ve 13 yaşlarında iki çocuğu bulunuyordu. 

3KARANTİNADA MUTLULUKLARI İYİCE BOZULDU
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KARANTİNADA MUTLULUKLARI İYİCE BOZULDU

Yaklaşık 7 yıldır büyük bir aile olan Clarkson ve Blackstock'ın mutluluğu karantina sürecinde iyice bozuldu.

4İKİSİ İÇİN DE ZORLUYDU
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İKİSİ İÇİN DE ZORLUYDU

Boşanma kararıyla, bütün gözlerin üzerine çevrildiği çiftin yakınları birlikte geçirdikleri karantina sürecinin her ikisi için de zorlu olduğunu belirtti.

5BAŞKA ÇARE KALMAMIŞTI
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BAŞKA ÇARE KALMAMIŞTI

Hatta bazı yakınlarının anlattığına göre gelinen noktada Clarkson'ın boşanmaktan başka çaresi kalmamıştı.

6ÇABA HARCADILAR AMA İŞE YARAMADI
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ÇABA HARCADILAR AMA İŞE YARAMADI

Bir yakınları da çiftin son altı aydır bazı problemler yaşadığını belirterek "Aslında bunların üstesinden gelmek için çaba harcıyorlardı" diye anlattı.

7İŞLER BEKLENDİĞİ GİBİ GİTMEDİ
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İŞLER BEKLENDİĞİ GİBİ GİTMEDİ

Çiftin, Los Angeles'taki evlerinde geçirdikleri karantina sürecinin bu sorunların çözümüne katkısı olmasını umduğu da belirtildi. Fakat işler beklendiği gibi gitmedi ve karantina sürecinden boşanma kararı çıktı.

8DAVA AÇTI, EVİ SATIŞA ÇIKARDI
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DAVA AÇTI, EVİ SATIŞA ÇIKARDI

Kelly Clarkson, 4 Haziran'da eşinden boşanmak için mahkemeye başvurdu. Şarkıcının, ailesiyle birlikte yaşadığı ve karantina sürecini geçirdikleri 8 yatak odalı, 11 banyolu lüks evi satışa çıkardığı da geçen hafta basına yansımıştı.

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