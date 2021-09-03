FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA, ALAMY, MEGA, SPLASH NEWS, INSTAGRAM
Haber Giriş: 03 Eylül 2021 - 15:25 |
Kalbim milyonlarca parçaya bölünüyor: 11 aylıkken öldü, üç kişiye hayat verdi
Hollywood son bir haftadır belki de benzerine melodram filmlerinde rastlanacak bir olaya tanıklık ediyor. Herkesin soluğunu tutarak beklediği mucize gerçeğe dönüşmedi ve sadece 11 aylık bir yaşam hastanede son buldu. Fakat küçücük bebek, kendi ölümünden sonra bağışlanan organları aracılığıyla üç kişinin hayata tutunmasını sağladı.
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SOSYAL MEDYA ARACILIĞIYLA DUYURDU
Hem Hollywood sakinleri hem de bütün dünya, bu trajediden bir sosyal medya paylaşımı aracılığıyla haberdar oldu.
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TAKİPÇİLERİNDEN DUA İSTEMİŞTİ
Genellikle pırıltılı hayatı ve şöhretiyle tanınan ve bununla ilgili paylaşımlar yapan tecrübeli oyuncu Sharon Stone aynı zamanda vaftiz annesi de olduğu yeğeni River için takipçilerinden dua istiyordu o paylaşımda. 63 yaşındaki Stone paylaşımına "Bir mucizeye ihtiyaçları olduğunu" da eklemişti.
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MUCİZE GERÇEKLEŞMEDİ
Fakat birkaç gün sonra daha acı bir haberi paylaştı Stone. Beklenen mucize gerçekleşmedi ve minik River, 8 Eylül'deki ilk doğum gününe sayılı bir zaman kala çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayata veda etti.
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ACILI ANNE DUYGULARINI SATIRLARA DÖKTÜ
Üçüncü ve en küçük bebeği, kollarının arasından kayıp giden acılı anne Tasha Stone, önceki gün sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımda River'ın, organ nakli bekleyen üç farklı kişiye hayat verdiğini açıklayan bir paylaşım yaptı. Aynı paylaşım organ bağışı konusunda faaliyet gösteren bir kuruluşun sosyal medya sayfasından da yapıldı.
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ORGANLARI ÜÇ KİŞİYE HAYAT VERDİ
Sharon Stone'un erkek kardeşi Patrick Stone'un eşi Tasha Stone, kendisi hayata tutunamayan 11 aylık oğlunun organlarının üç kişiye hayat verdiğini Facebook paylaşımıyla duyurdu. Acılı anne "Şimdi River bir kahraman oldu. Bir çoğumuzun kendimiz için asla umut edemeyeceği bir katkıyı ölümünden sonra yaptı" diye yazdı. Sonra da "Ve bize kısacık hayatların bazen en anlamlısı olabileceğini kanıtladı" diye ekledi.
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'SENİNLE GURUR DUYUYORUZ'
Tasha Stone "Tatlı oğlumuzu özlemeden geçecek tek bir günümüz, tek bir saatimiz, tek bir dakikamız hatta tek bir saniyemiz bile olmayacak. Ama onun organlarının birilerinde yaşadığını bilmek bizi biraz olsun rahatlatacak" diye ekledi.
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'KAHRAMAN' DİYE HİTAP ETTİ
Tasha Stone, minik River'ı tekrar kollarına alabilecekleri günü bekleyeceklerini belirterek "O zamana kadar seninle gurur duyacağız kahramanımız River William Stone" diye bitirdi mesajını.
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ANNESİ DE DUA İSTEMİŞTİ
Sharon Stone'un gelini olan Tasha Stone, oğlu hastaneye yatırıldığı ilk dönemde de yine bir Facebook paylaşımıyla bütün takipçilerine, oğlu için dua etmelerini istemişti. Tasha Stone "Bu benim yaptığım en zor paylaşım. Herkese ama herkese River'a dua etmeleri için yalvarıyorum" diye yazmıştı.
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'KALBİM MİLYONLARCA PARÇAYA BÖLÜNÜYOR'
Üç çocuk annesi Tasha Stone, minik oğlunun ölümünden hemen sonra da Facebook hesabında duygusal bir paylaşım yaptı. Acılı anne "Tanrı'nın cennette River'a ihtiyacı vardı. Benim burada yeryüzünde olduğundan daha fazla diyemem" cümleleriyle başlayan paylaşımına şöyle devam etmişti: "Çünkü benim kalbim milyonlarca parçaya bölünüyor. Günlerim artık asla eskisi gibi olmayacak ve evrendeki en tatlı çocuk olmadan nasıl yaşayabileceğim hakkında hiçbir fikrim yok. Bu acıyla ezildim. River William Stone! Sen ölçülemeyecek kadar çok sevildin. Bugün senin hastane odandan çıkıp gitmek yaptığım en zor şeydi. Seni daima seveceğim benim tatlı oğlum."
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TRAJİK ŞARKIYI SEÇTİ
Tasha Stone bu acı dolu mesajıyla birlikte River'ın bir videosunu da paylaştı sosyal medya hesabında. Aynı video minik River'ın halası Sharon Stone tarafından da Instagram'da paylaşıldı. "River William Stone- 8 Eylül 2020- 30 Ağustos 2021" ibaresinin de yer aldığı o videoda, ünlü müzisyen Eric Clapton'ın, küçük bir çocukken gökdelenden düşerek ölen oğlu için yazdığı Tears In Heaven (Cennette Gözyaşları) adlı şarkının tercih edilmesi de dikkat çekti.
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TAKİPÇİLERİ TAZİYE MESAJI YAĞDIRDI
Stone'un bu acı duyurusuna takipçilerinden çok sayıda taziye dileği geldi. Amerikalı oyuncu Sean Hayes, Stone'un paylaşımına "Burada gözyaşları içinde oturuyorum. Çok üzgünüm Sharon. Ne güzel bir çocuk. Sana ve ailene tüm sevgimi gönderiyorum" diye yazdı. Bir başka ünlü oyuncu Andie MacDowell "Çok üzgünüm" diye yazdı. Bir süredir MS tedavisi görmesiyle gündemde olan Selma Blair de "Çok üzgünüm. Aman Tanrım" yazarak Stone'un acısını paylaştığını ifade etti.
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'İNANILMAZ ACI VERİCİ'
Rol aldığı Thor adlı yapımla tanınan Jaimie Alexander da Stone'a taziye mesajı yazan ünlüler arasında yer aldı. Alexander "Kaybınız için çok üzgünüm Sharon. Bu inanılmaz acı verici" diye yazdı. Oscar ödüllü Hilary Swank, Kate Walsh, Billy Porter, Melanie Griffith de Sharon Stone'un acısını paylaşan meslektaşları arasında yer aldı. Stone'un diğer takipçileri de bu acı kayıp için duydukları üzüntüyü ifade eden yorumlar yaptı.
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'ACININ EVRELERİ'
Yeğeninin hastalığı sırasında Venedik'te bir moda etkinliğinde bulunan Stone, dün de bir hastane çekildiği düşünülen fotoğraf paylaştı. Üç tane tablonun asılı olduğu bir duvarın önündeki kanepe ve hemen yanındaki ayarlanabilir bir yemek masasının üzerindeki bir valizin yer aldığı fotoğrafa "Acının evreleri" mesajını yazdı Stone. Yıldızın bu paylaşımına da ünlü ve ünsüz takipçilerinden çok sayıda taziye mesajı geldi.
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O ŞARKIYI DÖRT YAŞINDAYKEN ÖLEN OĞLUNA YAZMIŞTI
Sharon Stone'un yeğeni River'ın 11 aylıkken hayata veda ettiğini duyurduğu videoda yer alan Tears in Heaven (Cennette Gözyaşları) adlı şarkı da bir başka ünlünün en büyük acısının simgesi. Bütün zamanların en iyi gitaristlerinden biri olarak kabul edilen müzisyen Eric Clapton bu şarkıyı küçük yaşta kaybettiği oğlu için yazmıştı.
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OĞLU CONOR, 53'ÜNCÜ KATTAN DÜŞÜP HAYATINI KAYBETTİ
Clapton'ın, İtalyan yıldız Lore Del Santo ile yaptığı evlilikten Conor adında bir oğlu dünyaya geldi. Conor henüz 4 yaşındayken, New York'ta yaşadıkları 53'üncü kattaki gökdelen dairesinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. O dönemde ABD gazetelerinde yer alan habere göre, eve giden temizlikçi kadın, dairenin havalanması için pencereleri açtı. Conor o sırada evde olmadığı için de fazla dikkat etmedi ve açtığı pencereleri kapatmadan bırakıp gitti.
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BÜYÜK ACISINI MÜZİĞE DÖKTÜ
Daha sonra eve gelen Conor ise başına geleceklerden habersiz o pencerelerden birine uzandı ve trajik bir kaza sonrası düşerek hayatını yitirdi. 1991 yılında meydana gelen bu trajik olayın ardından Eric Clapton da Will Jennings ile birlikte Tears In Heaven adlı şarkıyı yazdı. Tears In Heaven, Clapton ile Jennings'in Rush adlı film için hazırladıkları müzikler arasında yer alıyor. Clapton, filme müzik yaptığı sırada Conor için de bir şarkı yazmak istedi ve ortaya Tears In Heaven çıktı.