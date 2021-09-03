Kalbim milyonlarca parçaya bölünüyor: 11 aylıkken öldü, üç kişiye hayat verdi

'KALBİM MİLYONLARCA PARÇAYA BÖLÜNÜYOR' Üç çocuk annesi Tasha Stone, minik oğlunun ölümünden hemen sonra da Facebook hesabında duygusal bir paylaşım yaptı. Acılı anne "Tanrı'nın cennette River'a ihtiyacı vardı. Benim burada yeryüzünde olduğundan daha fazla diyemem" cümleleriyle başlayan paylaşımına şöyle devam etmişti: "Çünkü benim kalbim milyonlarca parçaya bölünüyor. Günlerim artık asla eskisi gibi olmayacak ve evrendeki en tatlı çocuk olmadan nasıl yaşayabileceğim hakkında hiçbir fikrim yok. Bu acıyla ezildim. River William Stone! Sen ölçülemeyecek kadar çok sevildin. Bugün senin hastane odandan çıkıp gitmek yaptığım en zor şeydi. Seni daima seveceğim benim tatlı oğlum."