Kalbim milyonlarca parçaya bölünüyor: 11 aylıkken öldü, üç kişiye hayat verdi

BÜYÜK ACISINI MÜZİĞE DÖKTÜ Daha sonra eve gelen Conor ise başına geleceklerden habersiz o pencerelerden birine uzandı ve trajik bir kaza sonrası düşerek hayatını yitirdi. 1991 yılında meydana gelen bu trajik olayın ardından Eric Clapton da Will Jennings ile birlikte Tears In Heaven adlı şarkıyı yazdı. Tears In Heaven, Clapton ile Jennings'in Rush adlı film için hazırladıkları müzikler arasında yer alıyor. Clapton, filme müzik yaptığı sırada Conor için de bir şarkı yazmak istedi ve ortaya Tears In Heaven çıktı.