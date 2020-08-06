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Haber Giriş: 06 Ağustos 2020 - 10:54,

Justin Bieber ve eşi Hailey Baldwin Bieber, evliliklerini kutsamak için birlikte vaftiz oldu

Gösteri dünyasının, birbirlerine hızla aşık olup aynı hızla evlenen ünlü çifti Justin Bieber ve Hailey Baldwin birlikte vaftiz oldu.  Instagram

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1EVLİLİKLERİNİ KUTSAMAK İÇİN
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EVLİLİKLERİNİ KUTSAMAK İÇİN

Çiftin, evliliklerini ve Tanrı'ya adanmışlıklarını kutsamak adına yaptırdığı vaftiz töreni geçen ay gerçekleşti. Bieber, o anlarda çekilen fotoğrafları da sosyal medya sayfasından paylaştı.

2SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
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SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Bieber, tören sırasında çekilen fotoğrafları "Karım Hailey ile birlikte vaftiz olduğumuz an. Bu, hayatımın en özel dakikalarından biriydi" notuyla paylaştı.

3TAKİPÇİLERİNDEN MESAJ YAĞDI
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TAKİPÇİLERİNDEN MESAJ YAĞDI

Kanadalı şarkıcının 143 milyondan fazla takipçisi, çifte mutluluklar dileyen mesajlar gönderdi.

4TURDA KARAR VERDİLER
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TURDA KARAR VERDİLER

Justin Bieber ve Hailey Baldwin, birlikte vaftiz olmaya, geçtiğimiz ay birlikte çıktıkları turda uğradıkları Idaho'da karar verdi. Vaftiz törenini, papaz Judah Smith gerçekleştirdi.

52018DE SÜRPRİZ NİKAH
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2018'DE SÜRPRİZ NİKAH

Genç çift, 2018 yılında sürpriz bir nikahla hayatlarını birleştirdi. Daha sonra da ailelerinin ve arkadaşlarının katıldığı bir düğün töreni düzenledi.

6SELENA GOMEZ İLE İNİŞLİ ÇIKIŞLI İLİŞKİ
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SELENA GOMEZ İLE İNİŞLİ ÇIKIŞLI İLİŞKİ

Justin Bieber, ilk gençlik yıllarında Selena Gomez ile inişli- çıkışlı bir aşk yaşadı. Birkaç kez darılıp barışan çift, en sonunda yollarını kesin olarak ayırdı.

7BALDWIN İLE GOMEZ ARASINDA GERİLİM
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BALDWIN İLE GOMEZ ARASINDA GERİLİM

Justin Bieber'ın Hailey Baldwin ile nişanlanmasından sonra da Baldwin ile Gomez arasında bir gerilim yaşandığı haberleri basına yansıdı.

8HOLLYWOODUN ÜNLÜ AİLESİNDEN
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HOLLYWOOD'UN ÜNLÜ AİLESİNDEN

Modellik yapan Hailey Baldwin, Hollywood'un ünlü bir ailesinden geliyor. Babası, hepsi oyuncu olan kardeşlerin en küçüğü Stehpeh Baldwin, annesi ise grafik tasarımcı Kennya Deadato Baldwin. Genç model, Alec Baldwin'in yeğeni ve Ireland Baldwin'in de kuzeni.

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