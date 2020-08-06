Justin Bieber ve eşi Hailey Baldwin Bieber, evliliklerini kutsamak için birlikte vaftiz oldu

HOLLYWOOD'UN ÜNLÜ AİLESİNDEN Modellik yapan Hailey Baldwin, Hollywood'un ünlü bir ailesinden geliyor. Babası, hepsi oyuncu olan kardeşlerin en küçüğü Stehpeh Baldwin, annesi ise grafik tasarımcı Kennya Deadato Baldwin. Genç model, Alec Baldwin'in yeğeni ve Ireland Baldwin'in de kuzeni.