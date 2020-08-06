Justin Bieber ve eşi Hailey Baldwin Bieber, evliliklerini kutsamak için birlikte vaftiz oldu

Justin Bieber ve Hailey Baldwin, birlikte vaftiz olmaya, geçtiğimiz ay birlikte çıktıkları turda uğradıkları Idaho'da karar verdi. Vaftiz törenini, papaz Judah Smith gerçekleştirdi.
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2018'DE SÜRPRİZ NİKAH
Genç çift, 2018 yılında sürpriz bir nikahla hayatlarını birleştirdi. Daha sonra da ailelerinin ve arkadaşlarının katıldığı bir düğün töreni düzenledi.
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SELENA GOMEZ İLE İNİŞLİ ÇIKIŞLI İLİŞKİ
Justin Bieber, ilk gençlik yıllarında Selena Gomez ile inişli- çıkışlı bir aşk yaşadı. Birkaç kez darılıp barışan çift, en sonunda yollarını kesin olarak ayırdı.
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BALDWIN İLE GOMEZ ARASINDA GERİLİM
Justin Bieber'ın Hailey Baldwin ile nişanlanmasından sonra da Baldwin ile Gomez arasında bir gerilim yaşandığı haberleri basına yansıdı.
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HOLLYWOOD'UN ÜNLÜ AİLESİNDEN
Modellik yapan Hailey Baldwin, Hollywood'un ünlü bir ailesinden geliyor. Babası, hepsi oyuncu olan kardeşlerin en küçüğü Stehpeh Baldwin, annesi ise grafik tasarımcı Kennya Deadato Baldwin. Genç model, Alec Baldwin'in yeğeni ve Ireland Baldwin'in de kuzeni.