Kovuldu, üstüne de 10 milyon dolar alacak

Johnny Depp, başrolünü üstlendiği filmden kovuldu ama yine de 10 milyon dolar kazanacak.
Backgrid USA, Splash, Mega
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Bir süredir eski eşi Amber Heard'e şiddet uyguladığı iddialarıyla gündemde olan Johnny Depp, başrolünü üstlendiği Fantastic Beasts adlı yapımın kadrosundan çıkarılmıştı.
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Eski eşi Heard'e şiddet uyguladığını ileri süren ve kendisini "eş döven" diye nitelendiren İngiliz The Sun gazetesine karşı açtığı davayı kaybeden Depp'in kadrodan bu yüzden çıkarıldığı ileri sürülmüştü.
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Ancak 57 yaşındaki Depp, işini kaybetmesine rağmen yine de 10 milyon dolarlık ücretini alacak. Yani ünlü oyuncu, böylece serinin 3 filmi için belirlenen ücreti kaybetmemiş olacak.
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Eşi Amber Heard'e şiddet uyguladığı iddiasıyla kanun önüne çıkan ve açtığı davayı kaybeden Johnny Depp'in kariyeri de tepetaklak gitmeye başladı.
Son olarak The Sun gazetesine açtığı ‘iftira’ davasını kaybeden ve eski eşi Amber Heard’e şiddet uyguladığı mahkeme tarafından kabul edilen Johnny Depp, önemli rollerinden birini üstlendiği Fantastik Canavarlar serisindeki Gellert Grindelwald rolünden ayrıldı. Depp, kadrodan ayrılmasının yapım şirketi tarafından istendiğini de açıkladı. Yani bir anlamda yeni filminden kovulmuş oldu. Bu durum da bazı eleştirmenler ve avukatlar tarafından "Depp'in Hollywood'daki kariyeri bitti" diye yorumlandı.
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57 yaşındaki oyuncu konuyla ilgili yaptığı açıklamada: “Warner Bros. tarafından Fantastik Canavarlar’daki Grindelwald rolümden istifa etmemin istendiğini, buna saygı duyduğumu ve bu isteği kabul ettiğimi bilmenizi isterim. Son olarak şunu söylemek istiyorum, İngiltere’deki mahkemenin gerçeküstü kararı doğruyu söyleme mücadelemi değiştirmeyecek. Kararlılığım hala güçlü ve aleyhimdeki iddiaların yanlış olduğunu kanıtlamaya niyetliyim. Hayatım ve kariyerim bu şekilde tanımlanmayacak” diye yazdı.
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İstifayı doğrulayan Warner Bros. yetkilileri de “Johny’e bugüne kadarki katkıları için teşekkür ederiz. Fantastik Canavarlar 3 şu anda yapım aşamasında ve Gellert Grindelwald rolü yeniden düzenlenecek. Film, 2022 yazında dünya çapında sinemalarda gösterime girecek.” dedi.
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Serinin yazarı olan J.K. Rowling, dava süreci devam ederken Johnny Depp ile çalıştığı için Harry Potter serisinin oyuncuları ve izleyicileri tarafından eleştirilmişti.
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Depp'in 2015'te evlenip iki yıl sonra boşanmaya karar verdiği eşi Amber Heard, aktörün kendisine şiddet uyguladığını ileri sürmüştü. Depp kendisine "eş döven" diyen İngiliz The Sun Gazetesi'ne tazminat davası açtı. Ancak bu davayı kaybetti. Bunun sonucu olarak da Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard'e şiddet uyguladığı yasal olarak da belirlenmiş oldu.
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Johnny Depp, ilk evliliğini 1983te Lori Anne Allison ile yaptı, iki yıl sonra boşandı. Depp, Fransız oyuncu ve şarkıcı Vanesa Paradis ile 14 yıl birlikte oldu. İki çocuk sahibi olan çift, Depp'in Rum Diaries filmindeki rol arkadaşı Amber Heard'e aşık oyunca bu birliktelik bitti.
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Depp ile Heard 2015 yılında evlendi, ancak evlilik iki yıl sonra olaylı biçimde bitti. Heard, Depp'in kendisine şiddet uyguladığını ileri sürdü. Depp ise hiçbir kadına şiddet uygulamadığını ileri sürdü.
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Ancak, şiddet uyguladığını ileri süren The Sun gazetesine açtığı tazminat davasını kaybedince de işler onun için kötü gitmeye başladı. Birçok sinema eleştirmeni Johnny Depp'in kariyerinin bir daha asla eskisi gibi olamayacağını, aktörün Hollywood'dan dışlanacağını ileri sürüyor.
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Bu arada Depp'in, kaybettiği tazminat davasını açtığı The Sun'un bağlı bulunduğu grubun avukatı Mark Stephens, aktörün Hollywood'daki kariyerinin bitmiş olabileceğini de ileri sürdü. Avukat "Bu Depp için yıkıcı bir durum. Sonsuza kadar herkes Depp'i "ayyaş, uyuşturucu bağımlısı ve eşini döven biri" olarak hatırlayacağını ileri sürdü.