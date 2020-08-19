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Hürriyet
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Haber Giriş: 19 Ağustos 2020 - 13:06,

İki yıl gizlice kanserle savaştı:Son nefesini nerede verdiği ortaya çıktı

Hollywood'un mutlu çiftlerinden biri olan John Travolte ve Kelly Preston'ı ölüm ayırdı... Ünlü oyuncu Preston'In nerede son nefesini verdiği de US Weekly'nin haberiyle ortaya çıktı.

Backgrid USA, Splash News

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1MÜCADELESİ İKİ YIL SÜRDÜ
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MÜCADELESİ İKİ YIL SÜRDÜ

İki yıl boyunca gizlice kanserle mücadele eden Preston, geçen ay 57 yaşında hayata veda etti. 

2NEREDE VEDA ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI
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NEREDE VEDA ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Acı haberi Kelly Preston'ın eşi John Travolta duyurdu. Üç çocuk annesi Preston'ın hayata nerede veda ettiği de ortaya çıktı. 

3AİLE EVİNDE HAYATA VEDA ETTİ
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AİLE EVİNDE HAYATA VEDA ETTİ

US Weekly dergisinin haberine göre Kelly Preston, John Travolta ve iki çocuğuyla birlikte yaşadıkları Florida, Clearwater'daki evlerinde son nefesini verdi. 

4BROOKSVILLE MEZARLIĞINDA TOPRAĞA VERİLDİ
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BROOKSVILLE MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLDİ

Dergi, Preston'ın ölüm sertifikasındaki verilere göre oyuncunun 12 Temmuz'da saat 11:46'da hayata veda ettiğini duyurdu. Preston'ın cansız bedeni, evinden alınarak yakınlardaki bir cenaze hizmetleri merkezine götürüldü. Daha sonra da Brooksville Mezarlığı'nda toprağa verildi.

5ZORLU SÜRECİ GÖZLERDEN UZAKTA YAŞADILAR
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ZORLU SÜRECİ GÖZLERDEN UZAKTA YAŞADILAR

Acı haberin duyulmasının ardından Preston'ın iki yıldır hastalıkla mücadele ettiği ortaya çıkmıştı. Çift, bu zorlu süreci basının ve kamuoyunun gözlerinden uzakta yaşadı.

6GÜZEL KARIMI KAYBETTİM
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'GÜZEL KARIMI KAYBETTİM'

Preston'ın ölümünü eşi John Travolta, sosyal medya hesabından duyurmuştu. Ünlü oyuncu yaptığı paylaşımda "Kalbi kırık bir şekilde sizi güzel karım Kelly'nin kanserle iki yıldır sürdürdüğü savaşı kaybettiği konusunda bilgilendirmek isterim.Birçok kişinin sevgisi ve desteğiyle cesur bir şekilde savaştı.Ben ve ailem Md Anderson Kanser Merkezi'ndeki doktorlarına ve hemşirelere onun yanında olan çok sayıdaki arkadaşına ve sevdiklerini sonsuza kadar minnettar kalacağız. Kelly'nin sevgisi ve hayatı hep hatırlanacak.Annelerini kaybeden çocuklarıma vakit ayırmak için bir süre  sosyal medyadan uzak kalacağım" diye yazmıştı.

711 YIL ÖNCE OĞLUNU KAYBETMİŞTİ
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11 YIL ÖNCE OĞLUNU KAYBETMİŞTİ

Çift, The Experts filminin çekimleri sırasında tanışmış, 5 Eylül 1991’de Paris’te evlenmişti. 20 yaşındaki Ella ve 9 yaşındaki Benjamin isimli iki çocuğu vardı. Çiftin Jett isimli bir diğer çocuğu ise 16 yaşında Bahamalar’da yaşamını yitirmişti.

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