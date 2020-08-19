İki yıl gizlice kanserle savaştı:Son nefesini nerede verdiği ortaya çıktı
Hollywood'un mutlu çiftlerinden biri olan John Travolte ve Kelly Preston'ı ölüm ayırdı... Ünlü oyuncu Preston'In nerede son nefesini verdiği de US Weekly'nin haberiyle ortaya çıktı.
Backgrid USA, Splash News
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MÜCADELESİ İKİ YIL SÜRDÜ
İki yıl boyunca gizlice kanserle mücadele eden Preston, geçen ay 57 yaşında hayata veda etti.
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NEREDE VEDA ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI
Acı haberi Kelly Preston'ın eşi John Travolta duyurdu. Üç çocuk annesi Preston'ın hayata nerede veda ettiği de ortaya çıktı.
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AİLE EVİNDE HAYATA VEDA ETTİ
US Weekly dergisinin haberine göre Kelly Preston, John Travolta ve iki çocuğuyla birlikte yaşadıkları Florida, Clearwater'daki evlerinde son nefesini verdi.
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BROOKSVILLE MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLDİ
Dergi, Preston'ın ölüm sertifikasındaki verilere göre oyuncunun 12 Temmuz'da saat 11:46'da hayata veda ettiğini duyurdu. Preston'ın cansız bedeni, evinden alınarak yakınlardaki bir cenaze hizmetleri merkezine götürüldü. Daha sonra da Brooksville Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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ZORLU SÜRECİ GÖZLERDEN UZAKTA YAŞADILAR
Acı haberin duyulmasının ardından Preston'ın iki yıldır hastalıkla mücadele ettiği ortaya çıkmıştı. Çift, bu zorlu süreci basının ve kamuoyunun gözlerinden uzakta yaşadı.
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'GÜZEL KARIMI KAYBETTİM'
Preston'ın ölümünü eşi John Travolta, sosyal medya hesabından duyurmuştu. Ünlü oyuncu yaptığı paylaşımda "Kalbi kırık bir şekilde sizi güzel karım Kelly'nin kanserle iki yıldır sürdürdüğü savaşı kaybettiği konusunda bilgilendirmek isterim.Birçok kişinin sevgisi ve desteğiyle cesur bir şekilde savaştı.Ben ve ailem Md Anderson Kanser Merkezi'ndeki doktorlarına ve hemşirelere onun yanında olan çok sayıdaki arkadaşına ve sevdiklerini sonsuza kadar minnettar kalacağız. Kelly'nin sevgisi ve hayatı hep hatırlanacak.Annelerini kaybeden çocuklarıma vakit ayırmak için bir süre sosyal medyadan uzak kalacağım" diye yazmıştı.
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11 YIL ÖNCE OĞLUNU KAYBETMİŞTİ
Çift, The Experts filminin çekimleri sırasında tanışmış, 5 Eylül 1991’de Paris’te evlenmişti. 20 yaşındaki Ella ve 9 yaşındaki Benjamin isimli iki çocuğu vardı. Çiftin Jett isimli bir diğer çocuğu ise 16 yaşında Bahamalar’da yaşamını yitirmişti.