Kaybettiği eşinin doğum gününü böyle kutladı: Mutlu yıllar balım!

'GÜZEL KARIMI KAYBETTİM' Preston'ın ölümünü eşi John Travolta, sosyal medya hesabından duyurmuştu. Ünlü oyuncu yaptığı paylaşımda "Kalbi kırık bir şekilde sizi güzel karım Kelly'nin kanserle iki yıldır sürdürdüğü savaşı kaybettiği konusunda bilgilendirmek isterim.Birçok kişinin sevgisi ve desteğiyle cesur bir şekilde savaştı.Ben ve ailem Md Anderson Kanser Merkezi'ndeki doktorlarına ve hemşirelere onun yanında olan çok sayıdaki arkadaşına ve sevdiklerini sonsuza kadar minnettar kalacağız. Kelly'nin sevgisi ve hayatı hep hatırlanacak.Annelerini kaybeden çocuklarıma vakit ayırmak için bir süre sosyal medyadan uzak kalacağım" diye yazmıştı.