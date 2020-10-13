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Hürriyet
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Haber Giriş: 13 Ekim 2020 - 16:01 | 

Kaybettiği eşinin doğum gününü böyle kutladı: Mutlu yıllar balım!

Beyazperdenin ünlü oyuncularından John Travolta bundan üç ay önce hayatının en büyük acılarından birini yaşadı.

Mega News Agency, Instagram

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1YAŞASAYDI 58İNE GİRECEKTİ
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YAŞASAYDI 58'İNE GİRECEKTİ

Travolta, 29 yıllık eşi Kelly Preston'ı geçtiğimiz temmuz ayında kaybetti. Kötü haberi sosyal medya hesabından duyura Travolta, şimdi de eşinin doğum gününü kutladı.

213 EKİMDE DÜNYAYA GELMİŞTİ
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13 EKİM'DE DÜNYAYA GELMİŞTİ

John Travolta, 13 Ekim 1962'de dünyaya gelen eşi Kelly Preston'ın doğum gününü, düğün fotoğraflarıyla kutladı. Ünlü oyuncu paylaşımda kendi anne ve babasının düğün fotoğraflarını da yer verdi.

3BÜTÜN SEVGİMLE
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'BÜTÜN SEVGİMLE'

Travolta "Mutlu yıllar balım. Anne ve babamın düğün fotoğrafını buldum. Bizi onların yanında görmek güzeldi. Bütün sevgimle" diye yazdı.

4MUTLU ÇİFTİ ÖLÜM AYIRDI
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MUTLU ÇİFTİ ÖLÜM AYIRDI

Hollywood'un mutlu çiftlerinden biri olan John Travolta ve Kelly Preston'ı ölüm ayırdı... İki yıl boyunca kanserle mücadele eden Preston, geçen ay 57 yaşında hayatını kaybetti.

5HAYATA NEREDE VEDA ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI
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HAYATA NEREDE VEDA ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Acı haberi Kelly Preston'ın eşi John Travolta duyurdu. Üç çocuk annesi Preston'ın hayata nerede veda ettiği de ortaya çıktı. US Weekly dergisinin haberine göre Kelly Preston, John Travolta ve iki çocuğuyla birlikte yaşadıkları Florida, Clearwater'daki evlerinde son nefesini verdi.

6BROOKSVILLE MEZARLIĞINDA TOPRAĞA VERİLDİ
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BROOKSVILLE MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLDİ

Dergi, Preston'ın ölüm sertifikasındaki verilere göre oyuncunun 12 Temmuz'da saat 11:46'da hayata veda ettiğini duyurdu. Preston'ın cansız bedeni, evinden alınarak yakınlardaki bir cenaze hizmetleri merkezine götürüldü. Daha sonra da Brooksville Mezarlığı'nda toprağa verildi.

7ZORLU SÜRECİ GÖZLERDEN UZAKTA YAŞADILAR
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ZORLU SÜRECİ GÖZLERDEN UZAKTA YAŞADILAR

Acı haberin duyulmasının ardından Preston'ın iki yıldır hastalıkla mücadele ettiği ortaya çıkmıştı. Çift, bu zorlu süreci basının ve kamuoyunun gözlerinden uzakta yaşadı.

8GÜZEL KARIMI KAYBETTİM
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'GÜZEL KARIMI KAYBETTİM'

Preston'ın ölümünü eşi John Travolta, sosyal medya hesabından duyurmuştu. Ünlü oyuncu yaptığı paylaşımda "Kalbi kırık bir şekilde sizi güzel karım Kelly'nin kanserle iki yıldır sürdürdüğü savaşı kaybettiği konusunda bilgilendirmek isterim.Birçok kişinin sevgisi ve desteğiyle cesur bir şekilde savaştı.Ben ve ailem Md Anderson Kanser Merkezi'ndeki doktorlarına ve hemşirelere onun yanında olan çok sayıdaki arkadaşına ve sevdiklerini sonsuza kadar minnettar kalacağız. Kelly'nin sevgisi ve hayatı hep hatırlanacak.Annelerini kaybeden çocuklarıma vakit ayırmak için bir süre sosyal medyadan uzak kalacağım" diye yazmıştı.

911 YIL ÖNCE OĞLUNU KAYBETMİŞTİ
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11 YIL ÖNCE OĞLUNU KAYBETMİŞTİ

Çift, The Experts filminin çekimleri sırasında tanışmış, 5 Eylül 1991’de Paris’te evlenmişti. 20 yaşındaki Ella ve 9 yaşındaki Benjamin isimli iki çocuğu vardı. Çiftin Jett isimli bir diğer çocuğu ise 16 yaşında Bahamalar’da yaşamını yitirmişti.

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