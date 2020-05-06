Jessica Alba ile Yasemin Özilhan'dan takibe takip

Ünlü isimler sosyal medyayı hayatlarının vazgeçilmezi haline getirdi...Artık çoğu zaman bası açıklamalarını da sosyal medya hesaplar üzerinden yapıyorlar... Onların yaptığı bir paylaşım binlerce beğeni alıyor... Peki Instagram'da en çok takipçisi olan kim dersiniz?