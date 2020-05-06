Jessica Alba ile Yasemin Özilhan'dan takibe takip

Instagram’da 18 milyonu aşkın takipçisi bulunan Amerikalı oyuncu Jessica Alba, Yasemin Özilhan’ı takip etmeye başladı.
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Evlendikten sonra oyunculuğa ara veren, sosyal medyada sık sık stil ve güzellik tüyoları paylaşan Özilhan da bunun üzerine Hollywood yıldızını takibe aldı...
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Ünlü isimler sosyal medyayı hayatlarının vazgeçilmezi haline getirdi...Artık çoğu zaman bası açıklamalarını da sosyal medya hesaplar üzerinden yapıyorlar... Onların yaptığı bir paylaşım binlerce beğeni alıyor... Peki Instagram'da en çok takipçisi olan kim dersiniz?
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SERENAY SARIKAYA
Şu sıralar Bergen filmi için hazırlıklarına son sürat devam eden Serenay Sarıkaya'nın takipçi sayısı 9,2 milyon.
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CEM YILMAZ
Bir süredir Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'ı 4,9 milyon kişi takip ediyor.
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DEMET AKALIN
Yaptığı atarlı giderli şarkılarla yaz aylarına damga vuran Demet Akalın'ın takipçi sayısı 9 milyon.
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SİNEM KOBAL
2016 yılında oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturan ve ekranlardan uzak olan Sinem Kobal'ı 5,5 milyon kişi takip ediyor.
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KIVANÇ TATLITUĞ
Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Behlül karakteri ile şöhretin zirvesine çıkan Kıvanç Tatlıtuğ'un takipçi sayısı 3,2 milyon.
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NESLİHAN ATAGÜL
Dizilerin ve reklam filmlerinin aranan ismi Neslihan Atagül'ü 8,9 milyon kişi takip ediyor.
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FAHRİYE EVCEN
Burak Özçivit'in oyuncu eşi Fahriye Evcen de hatrı sayılır bir takipçiye sahip. Evcen'in 9,8 milyon kişi takip ediyor.
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BURAK ÖZÇİVİT
Şöhreti Ortadoğu'ya uzanan Burak Özçivit'in takipçisi sayısı 14,6 milyon.
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HANDE ERÇEL
Bir süredir ekranlardan uzak olan Hande Erçel sosyal medyada en çok takip edilen isimlerden. Erçel'in 12,1 milyon takipçisi var.
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ACUN ILICALI
Televizyonun dahi çocuğu olarak anılan Acun Ilıcalı'nın takipçi sayısı 8,9 milyon.
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