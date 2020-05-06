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Haber Giriş: 06 Mayıs 2020 - 08:11,

Jessica Alba ile Yasemin Özilhan'dan takibe takip

Instagram’da 18 milyonu aşkın takipçisi bulunan Amerikalı oyuncu Jessica Alba, Yasemin Özilhan’ı takip etmeye başladı.

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Evlendikten sonra oyunculuğa ara veren, sosyal medyada sık sık stil ve güzellik tüyoları paylaşan Özilhan da bunun üzerine Hollywood yıldızını takibe aldı...

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Ünlü isimler sosyal medyayı hayatlarının vazgeçilmezi haline getirdi...Artık çoğu zaman bası açıklamalarını da sosyal medya hesaplar üzerinden yapıyorlar... Onların yaptığı bir paylaşım binlerce beğeni alıyor... Peki Instagram'da en çok takipçisi olan kim dersiniz?

3SERENAY SARIKAYA
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SERENAY SARIKAYA

Şu sıralar Bergen filmi için hazırlıklarına son sürat devam eden Serenay Sarıkaya'nın takipçi sayısı 9,2 milyon.

4CEM YILMAZ
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CEM YILMAZ

Bir süredir Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'ı 4,9 milyon kişi takip ediyor.

5DEMET AKALIN
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DEMET AKALIN

Yaptığı atarlı giderli şarkılarla yaz aylarına damga vuran Demet Akalın'ın takipçi sayısı 9 milyon.

6SİNEM KOBAL
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SİNEM KOBAL

2016 yılında oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturan ve ekranlardan uzak olan Sinem Kobal'ı 5,5 milyon kişi takip ediyor.

7KIVANÇ TATLITUĞ
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KIVANÇ TATLITUĞ

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Behlül karakteri ile şöhretin zirvesine çıkan Kıvanç Tatlıtuğ'un takipçi sayısı 3,2 milyon.

8NESLİHAN ATAGÜL
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NESLİHAN ATAGÜL

Dizilerin ve reklam filmlerinin aranan ismi Neslihan Atagül'ü 8,9 milyon kişi takip ediyor.

9FAHRİYE EVCEN
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FAHRİYE EVCEN

Burak Özçivit'in oyuncu eşi Fahriye Evcen de hatrı sayılır bir takipçiye sahip. Evcen'in 9,8 milyon kişi takip ediyor.

10BURAK ÖZÇİVİT
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BURAK ÖZÇİVİT

Şöhreti Ortadoğu'ya uzanan Burak Özçivit'in takipçisi sayısı 14,6 milyon.

11HANDE ERÇEL
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HANDE ERÇEL

Bir süredir ekranlardan uzak olan Hande Erçel sosyal medyada en çok takip edilen isimlerden. Erçel'in 12,1 milyon takipçisi var.

12ACUN ILICALI
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ACUN ILICALI

Televizyonun dahi çocuğu olarak anılan Acun Ilıcalı'nın takipçi sayısı 8,9 milyon.

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Bayat ekmek nasıl değerlendirilir? | Mucize Lezzetler

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