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Hürriyet
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Haber Giriş: 24 Eylül 2020 - 09:39 | 

Madem düğün ertelendi bari tatil yapalım

Gösteri dünyasının en güçlü çiftlerinden biri olan Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez, Turks and Caicos Adaları'ndaki tatillerine devam ediyor.

Backgrid USA, Instagram

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1BAŞ BAŞA TATİL
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BAŞ BAŞA TATİL

Çocuklarını evde bırakıp baş başa tatile çıkan çift, önceki gün de plajda görüntülendi.

2PLAJ KEYFİ
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PLAJ KEYFİ

51 yaşındaki Lopez, bu kez rengarenk bir bikini giydi. İki nişanlı, bir süre denize girip yüzdükten sonra kıyıya gelip sudan çıkmadan sohbet ettiler.

3SONRA OTELE DÖNDÜLER
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SONRA OTELE DÖNDÜLER

Daha sonra da bir yürüyüşe çıkan Lopez ve Rodriguez, daha sonra da havlularına sarınıp kaldıkları yere doğru yola çıktılar.  

4İKİ YIL ÖNCE NİŞANLANDILAR
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İKİ YIL ÖNCE NİŞANLANDILAR

Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez, iki yıl önce yine birlikte gittikleri romantik bir tatilde nişanlandı. Çift bu mutlu haberi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

5DÜĞÜN ERTELENDİ
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DÜĞÜN ERTELENDİ

Gösteri dünyasında JLo olarak anılan ünlü yıldız ile Alex Rodriguez, aslında bu yaz evlenmeyi planlıyordu. Fakat koronavirüs pandemisi nedeniyle bu planı ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldılar.

6LOPEZ DAHA ÖNCE ÜÇ KEZ EVLENDİ
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LOPEZ DAHA ÖNCE ÜÇ KEZ EVLENDİ

Bu, Lopez'in dördüncü, Rodriguez'in ise ikinci evliliği olacak. Lopez ilk evliliğini 1997 ile 98 arasırda Ojani Noa ile yaptı. 2001 ile 2003 arasında Cris Judd ile evliydi.

7İKİZ ÇOCUK ANNESİ
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İKİZ ÇOCUK ANNESİ

Üçüncü evliliğini ise 2004 ile 2014 arasında şarkıcı Marc Anthony ile yaptı. Bu evlilikten biri kız diğeri erkek ikiz çocuk sahibi oldu.

8RODRIGUEZİN İKİ KIZI VAR
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RODRIGUEZ'İN İKİ KIZI VAR

Alex Rodriguez ise 2002 ile 2008 arasında Cynthia Scurtis ile evliydi. Eski Amerikan futbolu yıldızının bu evlilikten iki tane kızı bulunuyor.

9SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIYOR
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SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIYOR

Jennifer Lopez, tatilde çekilen bazı pozlarını da sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

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