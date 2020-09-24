Madem düğün ertelendi bari tatil yapalım

Çocuklarını evde bırakıp baş başa tatile çıkan çift, önceki gün de plajda görüntülendi.51 yaşındaki Lopez, bu kez rengarenk bir bikini giydi. İki nişanlı, bir süre denize girip yüzdükten sonra kıyıya gelip sudan çıkmadan sohbet ettiler.Daha sonra da bir yürüyüşe çıkan Lopez ve Rodriguez, daha sonra da havlularına sarınıp kaldıkları yere doğru yola çıktılar. Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez, iki yıl önce yine birlikte gittikleri romantik bir tatilde nişanlandı. Çift bu mutlu haberi sosyal medya hesaplarından duyurdu.Gösteri dünyasında JLo olarak anılan ünlü yıldız ile Alex Rodriguez, aslında bu yaz evlenmeyi planlıyordu. Fakat koronavirüs pandemisi nedeniyle bu planı ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldılar.Bu, Lopez'in dördüncü, Rodriguez'in ise ikinci evliliği olacak. Lopez ilk evliliğini 1997 ile 98 arasırda Ojani Noa ile yaptı. 2001 ile 2003 arasında Cris Judd ile evliydi. Üçüncü evliliğini ise 2004 ile 2014 arasında şarkıcı Marc Anthony ile yaptı. Bu evlilikten biri kız diğeri erkek ikiz çocuk sahibi oldu.Alex Rodriguez ise 2002 ile 2008 arasında Cynthia Scurtis ile evliydi. Eski Amerikan futbolu yıldızının bu evlilikten iki tane kızı bulunuyor.Jennifer Lopez, tatilde çekilen bazı pozlarını da sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.