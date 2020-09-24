Madem düğün ertelendi bari tatil yapalım

LOPEZ DAHA ÖNCE ÜÇ KEZ EVLENDİ Bu, Lopez'in dördüncü, Rodriguez'in ise ikinci evliliği olacak. Lopez ilk evliliğini 1997 ile 98 arasırda Ojani Noa ile yaptı. 2001 ile 2003 arasında Cris Judd ile evliydi.