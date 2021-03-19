Gerçek hayatta evlenemedi ama...

EVLİLİKLE İLGİLİ ÇARPICI SÖZLER Daha sonra Jennifer Lopez katıldığı bir programda hem kendisinin hem de nişanlısı Alex Rodriguez'in daha önce evlendiklerini bu yüzden bunun çok da önemli olmadığını söylemişti. Lopez, böyle bir durumda evlenmeden birlikte yaşamanın kendileri için sorun olmadığını da eklemişti.