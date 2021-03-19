Gerçek hayatta evlenemedi ama...

Ünlü oyuncu düğününü iptal etmek zorunda kalsa da ilginç gelinliğiyle böyle görüntülendi.
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HAREKETLİ SAHNELER
Nişanlısı Alex Rodriguez ile ayrıldıkları iddialarını yalanlayan Jennifer Lopez, rol aldığı Shotgun Wedding adlı filmin çekimlerinde görüntülendi. Dominik Cumhuriyeti'nde yapılan çekimlerde Lopez'e Josh Duhamel eşlik ediyor.
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SET ARASINDA ROMANTİK ANLAR YAŞADI
Lopez ile Rodriguez, haklarında çıkan ayrılık söylentilerinden sonra ilk kez yan yana yine Dominik Cumhuriyeti'nde kaldıkları bir villanın havuz başında görüntülenmişti. Samimiyetleri belli olan çiftin, ayrılmadığı da o görüntülerden sonra ortaya çıkmıştı. JLo, nişanlısıyla baş başa kalmak için set arasını değerlendirmişti.
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HEM AKSİYON HEM ROMANTİZM
Jennifer Lopez'in, başrolünü Josh Duhamel ile paylaştığı Shotgun Wedding'in yönetmen koltuğunda Jason Moore oturuyor. Aksiyon ve komedinin yanı sıra romantik unsurlar da barındıran film, Tom ve Darcy adında iki sevgilinin öyküsü üzerine kurulu. Ancak evlenmek istediklerinde işin içine aileleri de karışınca beklenmedik olaylar meydaa gelir. Üstelik düğünlerinde konuklardan biri de rehin alınınca ortalık iyice karışır.
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ROL ARKADAŞI DEĞİŞTİ
Shotgun Wedding adlı filmde, Jennifer Lopez'e Armie Hammer eşlik edecekti. Fakat Hammer'ın adının cinsel taciz iddialarına karışmasından sonra projeden çıkarıldı. Onun yerine Lopez ile birlikte Josh Duhamel kamera karşısına geçiyor.
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SÖYLENTİLERİN MERKEZİNDEYDİ
Jennifer Lopez de özel hayatı açısından hareketli ve zor günler geçirdi. Bunun nedeni de nişanlısı Alex Rodriguez'den ayrıldığı iddiaları. Önceleri bu iddialar karşısında sessiz kalan çift hakkında "birlikte giriştikleri ticari yatırımlar hakkında müzakerelerin sürdüğü" söylenmişti.
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KALDIĞI YERDEN DEVAM
Fakat Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez, geçen hafta sonu Dominik Cumhuriyeti'nde yapılan çekimlere ara verildiğinde yaptıkları kısa bir tatilde eskisi gibi görüntülendi. Kaldıkları villanın bahçesinde birbirlerini öpücüklere boğan çiftin o anları da objektiflere takıldı.
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DÜĞÜN İKİ KEZ ERTELENDİ
Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez, 2019 yılında gittikleri Bahamalar tatilinde nişanlanmıştı. Rodriguez'in kumsalda diz çöküp Lopez'e evlenme teklif ettiği o anlarda çekilen fotoğrafları da sosyal medyadan paylaşılmıştı. JLo ve Rodriguez, tam evlenme hazırlıklarını sürdürürken, düğünü pandemi yüzünden iki kez iptal etmek zorunda kaldılar.
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EVLİLİKLE İLGİLİ ÇARPICI SÖZLER
Daha sonra Jennifer Lopez katıldığı bir programda hem kendisinin hem de nişanlısı Alex Rodriguez'in daha önce evlendiklerini bu yüzden bunun çok da önemli olmadığını söylemişti. Lopez, böyle bir durumda evlenmeden birlikte yaşamanın kendileri için sorun olmadığını da eklemişti.