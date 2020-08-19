Jennifer Aniston ve Brad Pitt boşandıktan 15 yıl sonra aynı projede

Bu yılın ocak ayında düzenlenen SAG ödül töreninde sergiledikleri samimiyete manşetlere çıkan eski çifti bu kez koronavirüs tekrar buluşturdu.
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AYNI PROJEDE
Jennifer Aniston ile Brad Pitt, koronavirüs salgınına dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla hazırlanan Fast Times At Ridgemont High (Ridgemont Lisesinde Hızlı Günler) projesinde birlikte görev alacaklar.
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ÜNLÜLER BİR ARADA
1983 tarihli aynı adlı yapımın tekrarı olan projede Jennifer Aniston, Julia Roberts, Matthew McConaughey, Shia LaBeouf, Morgan Freeman, Henry Golding, Dane Cook ve Sean Penn gibi isimlerin yer alacağı açıklanmıştı.
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PITT DE EKLENDİ
Bu isimlere daha sonra Jimml Kimmell ve Brad Pitt de eklendi.
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EVLİLİK KISA SÜRDÜ
2000 yılında evlenen Brad Pitt ve Jennifer Aniston, 2005 yılında boşandı.
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ONLAR DA AYRILDI
Pitt, Mr and Mrs Smithf ilmindeki rol arkadaşı Angelina Jolie ile birlikte olmaya başladı. Jolie ile Pitt 10 yılık birlikteliğin ardından evlendi. Fakat altı çocuğa rağmen evlilikleri uzun ömürlü olmadı.