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Haber Giriş: 19 Ağustos 2020 - 09:53,

Jennifer Aniston ve Brad Pitt boşandıktan 15 yıl sonra aynı projede

Bir zamanlar Hollywood'un 'rüya çifti' olarak bilinen Jennifer Aniston ile Brad Pitt yıllar sonra tekrar bir araya geliyor.

Backgrid USA, Splash News

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1KORONAVİRÜSE KARŞI EL ELE
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KORONAVİRÜSE KARŞI EL ELE

Bu yılın ocak ayında düzenlenen SAG ödül töreninde sergiledikleri samimiyete manşetlere çıkan eski çifti bu kez koronavirüs tekrar buluşturdu.

2AYNI PROJEDE
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AYNI PROJEDE

Jennifer Aniston ile Brad Pitt, koronavirüs salgınına dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla hazırlanan Fast Times At Ridgemont High (Ridgemont Lisesinde Hızlı Günler) projesinde birlikte görev alacaklar.

3ÜNLÜLER BİR ARADA
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ÜNLÜLER BİR ARADA

1983 tarihli aynı adlı yapımın tekrarı olan projede Jennifer Aniston, Julia Roberts, Matthew McConaughey, Shia LaBeouf, Morgan Freeman, Henry Golding, Dane Cook ve Sean Penn gibi isimlerin yer alacağı açıklanmıştı.

4PITT DE EKLENDİ
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PITT DE EKLENDİ

Bu isimlere daha sonra Jimml Kimmell ve Brad Pitt de eklendi.

5EVLİLİK KISA SÜRDÜ
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EVLİLİK KISA SÜRDÜ

2000 yılında evlenen Brad Pitt ve Jennifer Aniston, 2005 yılında boşandı.

6ONLAR DA AYRILDI
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ONLAR DA AYRILDI

Pitt, Mr and Mrs Smithf ilmindeki rol arkadaşı Angelina Jolie ile birlikte olmaya başladı. Jolie ile Pitt 10 yılık birlikteliğin ardından evlendi. Fakat altı çocuğa rağmen evlilikleri uzun ömürlü olmadı. 

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