İzzet Altunmeşe'nin oğlu Ali Murat Altunmeşe kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı?
Son olarak Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde rol alan İzzet Altunmeşe'nin oğlu Ali Murat Altunmeşe'nin ölümü sanat camiasında yankı uyandırdı. Ali Murat Altunmeşe'nin ani ölümünün ardında yatan nedenler merak edilirken, başarılı oyuncunun psikolojik sorunlar yaşadığı söylentiler arasında yer aldı. Peki, İzzet Altunmeşe'nin oğlu Ali Murat Altunmeşe kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı? İşte detaylar...
İzzet Altunmeşe'nin oğlu Ali Murat Altunmeşe'nin ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu. Genç yaşında hayata veda eden Ali Murat Altunmeşe neden öldü merak ediliyor. İşte İzzet Altunmeşe'nin oğlu Ali Murat Altunmeşe hakkında bilgiler...
ALİ MURAT ALTUNMEŞE NEDEN ÖLDÜ?
Son olarak Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde rol alan başarılı oyuncu ve İzzet Altunmeşe'nin oğlu Ali Murat Altunmeşe'nin, Mersin'de yaşayan ailesini ziyaret ettiğinde, kaldığı binanın 11. katından düşerek hayatını kaybettiği söylendi. Ünlü oyuncunun psikolojik açıdan zor dönemler geçirdiği de iddia edilirken henüz ailesinden bir açıklama gelemedi. Altunmeşe'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
ALİ MURAT ALTUNMEŞE KİMDİR?
42 yaşındaki Ali Murat Altunmeşe, Türkücü İzzet Altunmeşe'nin en büyük oğlu ve oyuncu Fırat Altunmeşe'nin abisidir. Amerika'da eğitim gören ünlü oyuncu, Türkiye'ye döndükten sonra dizi ve filmlerde rol alan Ali Murat Altunmeşe, Ali Baba ve 7 Cüceler, Bir Don Juan Öldürmek ve son olarak TRT 1 ekranında yayımlanan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde rol almıştır.