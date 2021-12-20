İzzet Altunmeşe'nin oğlu Ali Murat Altunmeşe kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı?

ALİ MURAT ALTUNMEŞE NEDEN ÖLDÜ?

Son olarak Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde rol alan başarılı oyuncu ve İzzet Altunmeşe'nin oğlu Ali Murat Altunmeşe'nin, Mersin'de yaşayan ailesini ziyaret ettiğinde, kaldığı binanın 11. katından düşerek hayatını kaybettiği söylendi. Ünlü oyuncunun psikolojik açıdan zor dönemler geçirdiği de iddia edilirken henüz ailesinden bir açıklama gelemedi. Altunmeşe'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.