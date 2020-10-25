İyi ki doğdun canım oğlum!

BİZİM EN BÜYÜK HAYALİMİZDİN Arda Turan ise oğlunun doğum gününü bu sözlerle kutladı:

'Oğlum...!!! Sen; benim ve annenin en büyük hayallerimizin kahramanısın...İyi ki doğdun iyi ki varsın...! Bana lalipliyi verdiğin için sonsuz teşekkürler sevgilim