İvana Sert: Şampuanıma asit koydular

REKABET ÇOK FAZLA “Bizim sektörde rekabet çok fazla. İlk geldiğimde 10 tane kızla beraber 2 odayı paylaşıyorduk. Asker gibi bir şeydik. Türkiye beni çok sevdi. Bütün işleri ben alıyordum. Bazen 2-3 iş birden geliyordu, iptal etmek zorunda kalıyordum. Kızlar çok kıskanıyordu. Şampuana bildiğin asit koyuyorlardı. Kokudan hemen anlıyorduk tabii. Böyle şeyler de başıma geldi.”