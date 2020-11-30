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Hürriyet
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Haber Giriş: 30 Kasım 2020 - 11:46 | 

İvana Sert: Şampuanıma asit koydular

İvana Sert, Türkiye'ye ilk geldiği günlerde beraber aynı evde kaldığı model kızların kendisini çok kıskandığını bu nedenle şampuanına asit bile koyduklarını söyledi.

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İvana Sert, Sait Emir Mankenlik ve Zarafet Akademisi'nde manken adaylarınla buluşup yaşadığı tecrübeleri anlattı.

2TÜRKİYEDE YAŞAMAKTAN MUTLUYUM
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TÜRKİYE'DE YAŞAMAKTAN MUTLUYUM

"Türkiye'ye ilk geldiğimde bavulum havaalanında kaybolmuştu, üstümdekilerden başka giyecek kıyafetim kalmamıştı. Hemen Türk arkadaşlarım seferber olup bana yeni kıyafetler almışlardı. Ben ilk geldiğim gün doğru bir yerde olduğumu hissetmiştim. Türk insanının sıcaklığı ve yardımseverliğini başka bir ülkede görmedim, Türkiye'de yaşamaktan mutluyum"

3REKABET ÇOK FAZLA
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REKABET ÇOK FAZLA

“Bizim sektörde rekabet çok fazla. İlk geldiğimde 10 tane kızla beraber 2 odayı paylaşıyorduk. Asker gibi bir şeydik. Türkiye beni çok sevdi. Bütün işleri ben alıyordum. Bazen 2-3 iş birden geliyordu, iptal etmek zorunda kalıyordum. Kızlar çok kıskanıyordu. Şampuana bildiğin asit koyuyorlardı. Kokudan hemen anlıyorduk tabii. Böyle şeyler de başıma geldi.”

4KİMSEYİ KISKANMADIM
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KİMSEYİ KISKANMADIM

"Naomi Campbell ve birçok dünyaca ünlü top modelle podyuma çıktım, ancak hiç kimseyi kıskanmadım. Ben çok çalıştım, bu günlere gelene kadar büyük tecrübelerim oldu"

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