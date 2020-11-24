İster Angelina Jolie ol istersen Kate Middleton yolun mutlaka buraya düşer!

ALIŞVERİŞ HALLERİ Elbette o pırıltılı görüntü yaşam tarzlarının bir parçası ama onlar da günlük yaşamlarında sık sık sıradan insanların yaptığını yapıyor. Alışveriş etmek gibi! Bazılarına korumaları eşlik etse de hatta otomobillerinin kapısını kendileri yerine onlar açsa da yine de ünlüleri sık sık marketlerde ya da kitap mağazalarında bir şeyler alırken görmek mümkün. İşte ünlülerin alışveriş halleri.