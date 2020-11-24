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Haber Giriş: 24 Kasım 2020 - 12:18 | 

İster Angelina Jolie ol istersen Kate Middleton yolun mutlaka buraya düşer!

 Gösteri dünyasının ünlülerinin ya da genellikle gösterişli etkinliklerde karşımıza çıkan kraliyet ailesi üyelerinin her zaman o şekilde göründüğünü mü sanıyorsunuz?

Backgrid USA, Backgrid UK, Splash News, Mega News Agency

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1ALIŞVERİŞ HALLERİ
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ALIŞVERİŞ HALLERİ

Elbette o pırıltılı görüntü yaşam tarzlarının bir parçası ama onlar da günlük yaşamlarında sık sık sıradan insanların yaptığını yapıyor. Alışveriş etmek gibi! Bazılarına korumaları eşlik etse de hatta otomobillerinin kapısını kendileri yerine onlar açsa da yine de ünlüleri sık sık marketlerde ya da kitap mağazalarında bir şeyler alırken görmek mümkün. İşte ünlülerin alışveriş halleri.

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Christian Bale, yiyecek alışverişine giderken köpeğini de götürdü.

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Bella Hadid alışverişten dönüyor.

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Brooke Shields'in alışveriş arabası epey yüklü.

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Casey Affleck, şöminesinde yakmak için odun almış.

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Emily Ratajkowski yiyecek alışverişinde.

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The Crown dizisinin oyuncusu Erin Doherty alışverişte.

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Katie Holmes ve yeni sevgilisinin elleri kolları dolu.

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Angelina Jolie, ikizlerinden Vivienne ile alışverişten dönüyor.

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Jordana Brewster oğluyla alışverişe çıktı.

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John Legend, ailesinin ihtiyaçlarını gidermek için markete gitti.

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Meg Ryan ve kızı marketten çıkıyor.

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Cambridge Düşesi Kate Middleton zaman zaman markete gidip alış veriş ederken görüntüleniyor.

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Bu da çocuklarına kitap almak için alışverişe çıktığı gün çekilen fotoğrafı.

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Olivier Martinez, markette en çok görüntülenen ünlülerden.

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Sarah Jessica Parker marketten çıkıyor.

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