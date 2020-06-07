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Haber Giriş: 07 Haziran 2020 - 09:14,

İşte Çılgın Bediş'in Banu'su... Sonay Aydın'ın hayatı nasıl değişti?

1996-2001 yıllarında Kanal D’de reyting rekorları kıran ‘Çılgın Bediş’in ‘Banu’su Sonay Aydın dizi bittikten sonra İngiltere’ye yerleşti. Sadece fiziği değil, hayatı da bir anda değişen Sonay Aydın yaşadıklarını ‘2. Sayfa’ya anlattı.

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1SADECE BURNUM ESTETİKLİ
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SADECE BURNUM ESTETİKLİ

İşte Sonay Aydın'ın sözleri:
"Sosyal medyada sürekli ‘Nasıl değiştin, hangi estetik ameliyatları yaptırdın?’ diye soruyorlar. Burnum ameliyatlı. Saçlarımın rengi değişti. Aşırı zayıftım, kilo aldım. Hepsi bu kadar."

2EŞİME TÜRKÇE ÖĞRETİYORUM
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EŞİME TÜRKÇE ÖĞRETİYORUM

'Ona baklava-börek açıp dolma da sarıyorum'
“İngiliz eşime (Allan Gibson) Türkçe öğretiyorum. İlk kelimesi ‘Aşkım’ oldu. Ona baklava-börek açıp dolma da sarıyorum. Kültürümüze hayran.”
"Biz internet aşıklarıyız. 2 ay online flört ettik. İlk görüşte çok heyecanlandık. Elini tutmak, o sıcaklığı almak çok farklı bir şeydi. Bugüne kadar aşkla geldik."

3BU KIZ KARİKATÜRDEN Mİ FIRLAYIP GELMİŞ
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BU KIZ KARİKATÜRDEN Mİ FIRLAYIP GELMİŞ?

“Çılgın Bediş hayatımın dönüm noktasıdır. Seçmelere giderken göğsümü bağladım, saçlarımı yaptım, kaşlarımı indirdim. ‘Banu’ kılığında içeri girdim. Yönetmen Turgut Yasalar ‘Biri beni çimdiklesin, bu kız karikatürden mi fırlayıp gelmiş?’ dedi. Rolü kaptım.”

4YENİDEN GEL DESELER...
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YENİDEN GEL DESELER...

"Bugün ‘Diziyi çekiyoruz, yeniden gel’ deseler. Sete koşarak giderim. Öylesine güzel bir ekip ve ortam vardı ki anlatamam.”

5
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İşte çiftin Londra’da yeni aldıkları evleri...

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