İşte Çılgın Bediş'in Banu'su... Sonay Aydın'ın hayatı nasıl değişti?

EŞİME TÜRKÇE ÖĞRETİYORUM 'Ona baklava-börek açıp dolma da sarıyorum'

“İngiliz eşime (Allan Gibson) Türkçe öğretiyorum. İlk kelimesi ‘Aşkım’ oldu. Ona baklava-börek açıp dolma da sarıyorum. Kültürümüze hayran.”

"Biz internet aşıklarıyız. 2 ay online flört ettik. İlk görüşte çok heyecanlandık. Elini tutmak, o sıcaklığı almak çok farklı bir şeydi. Bugüne kadar aşkla geldik."