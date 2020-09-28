İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları oyuncusu Zihni Göktay: Yedi aydır maaşımız ödenmiyor

'LÜKÜS HAYAT OYNADIM AMA LÜKS HAYAT YAŞAMADIM' İBB Başkanı İmamoğlu'nun bu durumdan haberi olmadığı tahmininde bulunan Göktay, şöyle devam etti:"Kraldan çok kralcılar var. Efendi bir çocuk. Oyumu da verdim. Ama bir ayyuka çıksın iş, o zaman, 'Oynamıyorlar. Biz onlara oynamadıkları için para vermedik.' derler. O iş öyle değil. Öğretmenlerin maaşı kesildi mi? Böyle şey olmaz. 'Bunlar çalışmadılar.' diyor olabilirler. Ama öyle bir çalışmışım ki... Siyatik hastasıydım, ambulans bekliyordu kapıda, rapor vereceklerdi ben istemedim. 'İstemem.' dedim. Lüküs Hayat seyretmeye, Kağıthane Sahnesi'ne 600 kişi gelmiş. 1991 yılının ocak ayında annemi gömdüm. Salon tıklım tıklım doluydu. Sahneye çıktım oynadım, sonra kulise çıktım ağladım. Acımı içime gömdüm. Ben bu tiyatroya bu kadar güzellik, yaptım, helali hoş olsun tiyatroma. Ama ahde vefa vardır. Biz, teşekkür ve 'Allah razı olsun.' nidalarıyla büyüdük. Onun için ben bunu affetmiyorum. Bana hakkımı teslim etsinler. Pandemi biter oyun oynarım ben yine, çağırırlar veya çağırmazlar. İki oyunum da tıklım tıklım gidiyor."