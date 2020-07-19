MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin Haberleriİsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki'nin 4 yıllık evliliği 10 dakikada bitti
GeriMagazin İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki'nin 4 yıllık evliliği 10 dakikada bitti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 19 Temmuz 2020 - 11:08,

İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki'nin 4 yıllık evliliği 10 dakikada bitti

İsmail Hacıoğlu ile 4 yıl önce nikah masasına oturduğu Duygu Kumarki boşandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1BERABER AYRILDILAR
Abone Olgoogle-news

BERABER AYRILDILAR

Bir süre önce ayrılık kararı alan çift, geçen cuma Beykoz Adliyesi’nde anlaşmalı olarak yollarını ayırdı. tv100’de ekrana gelen Magazin Hattı’nın haberine göre çift adliyeye beraber gitti. Sabah saatlerinde olan duruşma başka bir davanın uzaması nedeniyle öğleden sonra görüldü. 3 yaşında Yemin adında bir kızları olan Hacıoğlu ve Kumarki, duruşma saatine kadar bir restoranda oturup bekledi. Duruşma salonuna beraber giren karı koca 10 dakika süren duruşmanın ardından adliyeden beraber ayrıldı.

2ANNE BABA OLARAK YAN YANAYIZ
Abone Olgoogle-news

ANNE BABA OLARAK YAN YANAYIZ

Duygu Kumarki, boşanma iddialarının ardından “Ne kadar kaos, karanlık ve kan seviyorsunuz. İddia adı altında hiç kimseyi itham edemezsiniz. İsmail Hacıoğlu ile ben Duygu Kumarki Hacıoğlu, anne ve babayız. Karı koca olmaktan öte ve kızımızın mutluluğu bizim şahsi mutluluğumuzun çok üstünde öneme sahiptir. Biz karı koca olarak ayrılsak da anne baba olarak her zaman yan yanayız ve yan yana olacağız” demişti..

3BİR SÜRE DAHA AYNI EVDE
Abone Olgoogle-news

BİR SÜRE DAHA AYNI EVDE

Boşandıktan sonra da Hacıoğlu soyadını kullanmaya devam eden Kumarki’nin bir süre daha kızları için eski eşiyle aynı evi paylaşacağı öğrenildi.

4
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi