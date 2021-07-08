İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal nikah masasına oturdu

BALAYINA SONRA ÇIKACAĞIZ Nikâh sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan 46 yaşındaki Sevinç Erbulak, “Volkan bey dedi ki, ‘Sensiz yapamıyorum. Bu yaşıma kadar da nasıl yapmışım onu da bilmiyorum.’ Bir düşünelim dedim. Sordum yakın çevreme, onu tanıyanlara, ikna etti beni” diye konuştu.



Yeni evli çift, “Düğün sonrası balayı düşünüyor musunuz?” sorusuna “Bir süre İstanbul’da olacağız. Uluslararası dolaşımın açılmasını bekleyeceğiz” diye yanıt verdi. (Behlül AYDIN)