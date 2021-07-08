İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal nikah masasına oturdu
Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, geçtiğimiz yıl nişanlandığı Hande Ünal ile nikah masasına oturdu. Genç çifti sevenleri yalnız bırakmadı.
Son olarak Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde rol alan oyuncu İsmail Ege Şaşmaz ve uzun zamandır aşk yaşadığı sosyal medya fenomeni Hande Ünal dünyaevine girdi.
ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI
Çiftin düğününe giden isimler arasında mutlu ilişkileriyle isimlerinden söz ettiren Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy da vardı.
Sürpriz nikah!
Oyuncu Sevinç Erbulak, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu mühendis Volkan Cengen ile evlendi. Erbulak ve Cengen dün akşam Bosphorus Palace Hotel’de düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi.
Çiftin şahitliklerini Sevinç Erbulak’ın annesi Füsun Erbulak ve Volkan Cengen’in dayısı Faruk Kıztan yaptı. Pandemi tedbirlerinin dikkate alındığı nikâha aralarında Ayşe Erbulak, Dağhan Külegeç, Halil Ergün, Emre Kınay, Edip Tepeli-Ayşecan Tatari, Serdar Orçin-Ece Dizdar’ın da olduğu 150’ye yakın davetli katıldı.
BALAYINA SONRA ÇIKACAĞIZ
Nikâh sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan 46 yaşındaki Sevinç Erbulak, “Volkan bey dedi ki, ‘Sensiz yapamıyorum. Bu yaşıma kadar da nasıl yapmışım onu da bilmiyorum.’ Bir düşünelim dedim. Sordum yakın çevreme, onu tanıyanlara, ikna etti beni” diye konuştu.
Yeni evli çift, “Düğün sonrası balayı düşünüyor musunuz?” sorusuna “Bir süre İstanbul’da olacağız. Uluslararası dolaşımın açılmasını bekleyeceğiz” diye yanıt verdi. (Behlül AYDIN)
51 yaşındaki sanatçı, gerçekleşen nikâh sonrası şu açıklamayı yaptı: “Eşim Tuğçe’nin memleketi Giresun’da hayatımızı birleştirdik. Nikâha pandemi nedeniyle sadece ailelerimiz katıldı. Düğünü yazın İstanbul ve Çeşme’de gerçekleştireceğiz. 2 oğlum var. Artık bir kızım olsun istiyorum.”
Haziranda aile arasında bir nişan yapan çiftten Birgören düğün fotoğraflarını “Sevgilim” yazarak paylaştı. Mehmet Cemil ise “Her şey seninle güzel sevgilim” karşılığını verdi.
Ayşe Boyner de 2017`de "Arkadaşım" dediği Cem Telvi ile baba evinde mutluluğa imza attı. Çift hafta sonunda ise Ayvalık'ta küçük bir düğün organize etti. Aile üyeleri ve çok yakın arkadaşları katıldı.
17