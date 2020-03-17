Haber Giriş: 17 Mart 2020 - 11:13,
Işın Karaca 14 gün kuralına uymadı mı? İddialara yanıt!
Sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile birlikte gittiği Amsterdam dönüşü 14 günlük karantina kuralına uymadığı konuşulan Işın Karaca, iddialara Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programında yanıt verdi.
"Dünyanın geçtiği bu zor süreçte, bilinçsiz bir insan olmadığımı bunu yazan arkadaşlara iletmek isterim. Biz döndüğümüzde karantina yoktu. Tabii ki kontrolüme gidecektim. Hala süreç devam ediyor. Resmi bir bildirim gelmemişti. Biz gittiğimizde hiçbir yer kapalı değildi. Biz döndükten 5 gün sonra oldu her şey."
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