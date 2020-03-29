Irmak Ünal: Hayatı eve sığdırdık

HER GÜNE FARKLI AKTİVİTE Günlük aktivitelerini örnek olması açısından sosyal medyada da paylaşan Ünal şöyle konuştu:“Çocuklarımla her gün spor ve meditasyon yapıyoruz. Ayrıca bilgi yarışması gibi onlara özel aktiviteler planlıyoruz. Aslında hayatı evimize sığdırıyoruz. Ailelere, özellikle de annelere yardımcı olmak amacıyla bu etkinlikleri sosyal medya hesaplarımda da yayınlıyorum.”