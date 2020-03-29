Irmak Ünal: Hayatı eve sığdırdık

Irmak Ünal spor sevgisini çocuklarına da aşıladı. Küresel salgın nedeniyle ailesiyle birlikte eve kapanan ünlü oyuncu, oğulları Vadi ve Kayla Karabacak’la her gün spor ve meditasyon yaptıklarını söyledi.
2
HER GÜNE FARKLI AKTİVİTE
Günlük aktivitelerini örnek olması açısından sosyal medyada da paylaşan Ünal şöyle konuştu:“Çocuklarımla her gün spor ve meditasyon yapıyoruz. Ayrıca bilgi yarışması gibi onlara özel aktiviteler planlıyoruz. Aslında hayatı evimize sığdırıyoruz. Ailelere, özellikle de annelere yardımcı olmak amacıyla bu etkinlikleri sosyal medya hesaplarımda da yayınlıyorum.”
3
Güzel günler gelecek
Irmak Ünal, “Yaşadığımız süreci çocuklarıma onların ruh sağlıklarını bozmayacak şekilde anlatıyorum. Zor günlerden geçiyoruz ama güneşli güzel günlerin geleceğinden hiç şüphem yok” dedi.