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Haber Giriş: 29 Mart 2020 - 07:00, /

Irmak Ünal: Hayatı eve sığdırdık

Oyuncu Irmak Ünal, çocukları Vadi ve Kayla ile evde geçen günlerini anlattı.

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
1ANNELERE ÖRNEK OLSUN

ANNELERE ÖRNEK OLSUN

Irmak Ünal spor sevgisini çocuklarına da aşıladı. Küresel salgın nedeniyle ailesiyle birlikte eve kapanan ünlü oyuncu, oğulları Vadi ve Kayla Karabacak’la her gün spor ve meditasyon yaptıklarını söyledi.

2HER GÜNE FARKLI AKTİVİTE

HER GÜNE FARKLI AKTİVİTE

Günlük aktivitelerini örnek olması açısından sosyal medyada da paylaşan Ünal şöyle konuştu:“Çocuklarımla her gün spor ve meditasyon yapıyoruz. Ayrıca bilgi yarışması gibi onlara özel aktiviteler planlıyoruz. Aslında hayatı evimize sığdırıyoruz. Ailelere, özellikle de annelere yardımcı olmak amacıyla bu etkinlikleri sosyal medya hesaplarımda da yayınlıyorum.”

3Güzel günler gelecek

Güzel günler gelecek

Irmak Ünal, “Yaşadığımız süreci çocuklarıma onların ruh sağlıklarını bozmayacak şekilde anlatıyorum. Zor günlerden geçiyoruz ama güneşli güzel günlerin geleceğinden hiç şüphem yok” dedi.

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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