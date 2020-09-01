MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriIreland Baldwin darp edildikten sonra ilk kez plajda görüntülendi
GeriMagazin Ireland Baldwin darp edildikten sonra ilk kez plajda görüntülendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 01 Eylül 2020 - 11:25 | 

Ireland Baldwin darp edildikten sonra ilk kez plajda görüntülendi

Koronavirüs karantinasının ardından neredeyse her gün plajda görüntülenen ünlü model, bir haftadır yüzmeye ya da güneşlenmeye gitmemişti. Backgrid USA, Instagram

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1PLAJA DÖNDÜ
Abone Olgoogle-news

PLAJA DÖNDÜ

Yaşadığı bir darp olayının ardından bir süre gözlerden uzak kalan model, geçen hafta sonu sevgilisiyle birlikte tekrar plaja döndü.

2GEÇEN HAFTA DARP EDİLDİ
Abone Olgoogle-news

GEÇEN HAFTA DARP EDİLDİ

Bir zamanlar Hollywood'un ünlü çifti olan Alec Baldwin ile Kim Basinger'ın tek çocuğu 24 yaşındaki model Ireland Baldwin, geçtiğimiz hafta bir darp olayına maruz kalmıştı. Genç model, yaşadıklarını ve uğradığı saldırı sonrası yüzünde oluşan morlukları sosyal medya hesabından gözler önüne serdi.

3SOSYAL MEDYADAN ANLATTI
Abone Olgoogle-news

SOSYAL MEDYADAN ANLATTI

Yüzündeki morlukların görüntülerini takipçileriyle paylaşan Baldwin herkesi, her zamankinden daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. Baldwin, Malibu'da yaşadığı olayı sosyal medya hesabından şöyle anlattı: "Dün akşam üzeri saatlerinde uyuşturucu etkisinde bir kadının saldırısına uğradım. Umutsuz bir şekilde para arıyordu."

4EŞYALARINI ALIP KAÇTI
Abone Olgoogle-news

EŞYALARINI ALIP KAÇTI

Baldwin, söz konusu kadının kendisini darp ettikten sonra eşyalarını alıp kaçtığını anlattı. Model, kadının olay yerinden uzaklaşmasına, onu aracında bekleyen kocasının yardımcı olduğunu belirtti.

5ZOR ZAMANLAR VURGUSU
Abone Olgoogle-news

ZOR ZAMANLAR VURGUSU

 Olayın Malibu'nun tam olarak neresinde olduğunu belirtmeyen Baldwin, polisin olayı kısa sürede çözdüğünü belirtti. Baldwin, son dönemde etrafta bu tür olayların sıklıkla meydana geldiğini hatırlatarak, koronavirüs yüzünden birçok kişinin işini kaybettiğini, paraya ihtiyacı olan bazı kişilerin bu tür davranışlar sergilediğini anlattı. Ireland Baldwin, bu zor zamanlarda herkesin birbirine yardım etmesi gerektiğini de hatırlattı.

6SEVGİLİSİYLE PLAJDA
Abone Olgoogle-news

SEVGİLİSİYLE PLAJDA

Olayın ardından ilk kez Malibu'da plaja giden Baldwin'e sevgilisi Corey Harper eşlik etti. Harper sörf yaparken Baldwin de onun video ve fotoğraflarını çekti.

7ÜNLÜ ÇİFTİN TEK ÇOCUĞU
Abone Olgoogle-news

ÜNLÜ ÇİFTİN TEK ÇOCUĞU

1993 ile 2002 yılları arasında evli kalan Alec Baldwin ile Kim Basinger'ın tek çocuğu Ireland Baldwin.

8ANNESİ 90LARIN YILDIZIYDI
Abone Olgoogle-news

ANNESİ 90'LARIN YILDIZIYDI

Annesi Kim Basinger 90'ların en gözde sinema yıldızlarından biriydi.

9HUKUK MÜCADELESİ
Abone Olgoogle-news

HUKUK MÜCADELESİ

Anne ve babası boşandıklarında henüz bir çocuk olan Ireland'ın velayeti için uzun ve zorlu bir hukuk mücadelesine girişmişti.

10
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi