Ireland Baldwin darp edildikten sonra ilk kez plajda görüntülendi
Koronavirüs karantinasının ardından neredeyse her gün plajda görüntülenen ünlü model, bir haftadır yüzmeye ya da güneşlenmeye gitmemişti. Backgrid USA, Instagram
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PLAJA DÖNDÜ
Yaşadığı bir darp olayının ardından bir süre gözlerden uzak kalan model, geçen hafta sonu sevgilisiyle birlikte tekrar plaja döndü.
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GEÇEN HAFTA DARP EDİLDİ
Bir zamanlar Hollywood'un ünlü çifti olan Alec Baldwin ile Kim Basinger'ın tek çocuğu 24 yaşındaki model Ireland Baldwin, geçtiğimiz hafta bir darp olayına maruz kalmıştı. Genç model, yaşadıklarını ve uğradığı saldırı sonrası yüzünde oluşan morlukları sosyal medya hesabından gözler önüne serdi.
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SOSYAL MEDYADAN ANLATTI
Yüzündeki morlukların görüntülerini takipçileriyle paylaşan Baldwin herkesi, her zamankinden daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. Baldwin, Malibu'da yaşadığı olayı sosyal medya hesabından şöyle anlattı: "Dün akşam üzeri saatlerinde uyuşturucu etkisinde bir kadının saldırısına uğradım. Umutsuz bir şekilde para arıyordu."
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EŞYALARINI ALIP KAÇTI
Baldwin, söz konusu kadının kendisini darp ettikten sonra eşyalarını alıp kaçtığını anlattı. Model, kadının olay yerinden uzaklaşmasına, onu aracında bekleyen kocasının yardımcı olduğunu belirtti.
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ZOR ZAMANLAR VURGUSU
Olayın Malibu'nun tam olarak neresinde olduğunu belirtmeyen Baldwin, polisin olayı kısa sürede çözdüğünü belirtti. Baldwin, son dönemde etrafta bu tür olayların sıklıkla meydana geldiğini hatırlatarak, koronavirüs yüzünden birçok kişinin işini kaybettiğini, paraya ihtiyacı olan bazı kişilerin bu tür davranışlar sergilediğini anlattı. Ireland Baldwin, bu zor zamanlarda herkesin birbirine yardım etmesi gerektiğini de hatırlattı.
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SEVGİLİSİYLE PLAJDA
Olayın ardından ilk kez Malibu'da plaja giden Baldwin'e sevgilisi Corey Harper eşlik etti. Harper sörf yaparken Baldwin de onun video ve fotoğraflarını çekti.
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ÜNLÜ ÇİFTİN TEK ÇOCUĞU
1993 ile 2002 yılları arasında evli kalan Alec Baldwin ile Kim Basinger'ın tek çocuğu Ireland Baldwin.
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ANNESİ 90'LARIN YILDIZIYDI
Annesi Kim Basinger 90'ların en gözde sinema yıldızlarından biriydi.
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HUKUK MÜCADELESİ
Anne ve babası boşandıklarında henüz bir çocuk olan Ireland'ın velayeti için uzun ve zorlu bir hukuk mücadelesine girişmişti.