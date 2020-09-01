Ireland Baldwin darp edildikten sonra ilk kez plajda görüntülendi

ZOR ZAMANLAR VURGUSU Olayın Malibu'nun tam olarak neresinde olduğunu belirtmeyen Baldwin, polisin olayı kısa sürede çözdüğünü belirtti. Baldwin, son dönemde etrafta bu tür olayların sıklıkla meydana geldiğini hatırlatarak, koronavirüs yüzünden birçok kişinin işini kaybettiğini, paraya ihtiyacı olan bazı kişilerin bu tür davranışlar sergilediğini anlattı. Ireland Baldwin, bu zor zamanlarda herkesin birbirine yardım etmesi gerektiğini de hatırlattı.