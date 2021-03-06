İnternetten evlenme teklif etti, nişan yüzüğünü kargoyla gönderdi: Eski eşi de düğündeydi

2019'DA TANIŞTILAR Nicolas Cage ile Riko Shibata, 2019 yılında tanıştı ve geçen ağustos ayında nişanlandı. O sırada gelin Shibata memleketi Japonya'daydı. Cage, evlilik teklifini, kardeşi Marc Coppola'nın radyo programında anlatmıştı. Cage "Riko, New York'tan Kyoto'ya gitti, ben de Nevada'ya döndüm. Onu altı ay hiç görmedim. Sonra bir gün FaceTime üzerinden görüşürken ona "Bak, seninle evlenmek istyorum" dedim. Böylece o görüşmede nişanlandık" diye anlatmıştı. Sonra da Nicolas Cage, bir kargo şirketi aracılığıyla, nişan yüzüklerini Japonya'ya yolladığını söyledi.