İnternetten evlenme teklif etti, nişan yüzüğünü kargoyla gönderdi: Eski eşi de düğündeydi
Daha önce bir tanesi dört gün süren bir dizi evlilik yapan ünlü oyuncu Nicolas Cage, beşinci evliliğini de kendisinden 31 yaş genç Japon Riko Shibata ile yaptı.
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GELİN KİMONO GİYDİ
Çiftin, Las Vegas'taki düğün töreni geçen ay yapıldı. Törende damat Tom Ford marka bir kıyafet giyerken gelin de Japon geleneklerine uygun olarak bir kimono tercih etti.
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EN BÜYÜK OĞLUNDAN DÖRT YAŞ GENÇ
57 yaşındaki Nicolas Cage, yaptığı açıklamada töreni doğrulayarak, evlendiklerini ve mutlu olduklarını söyledi. Cage'in en büyük oğlu Weston'dan da daha genç olan 26 yaşındaki Riko Shibata ilk kez evlendi.
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2019'DA TANIŞTILAR
Nicolas Cage ile Riko Shibata, 2019 yılında tanıştı ve geçen ağustos ayında nişanlandı. O sırada gelin Shibata memleketi Japonya'daydı. Cage, evlilik teklifini, kardeşi Marc Coppola'nın radyo programında anlatmıştı. Cage "Riko, New York'tan Kyoto'ya gitti, ben de Nevada'ya döndüm. Onu altı ay hiç görmedim. Sonra bir gün FaceTime üzerinden görüşürken ona "Bak, seninle evlenmek istyorum" dedim. Böylece o görüşmede nişanlandık" diye anlatmıştı. Sonra da Nicolas Cage, bir kargo şirketi aracılığıyla, nişan yüzüklerini Japonya'ya yolladığını söyledi.
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ESKİ EŞİ DE ORADAYDI
Tören hem Nicolas Cage'in inançlarına göre katolik, gelin Riko Shibata'nın inançlarına göre de şinto geleneklerine uygun olarak yapıldı. Törende Walt Whitman'ın şiiri ve geleneksem Japon şiiri haiku okundu. Törene Cagie'in hala iyi dost olduğu eski eşi Alice Kim (yanda) ile onunda evliliğinden dünyaya gelen oğlu Kal da katıldı.
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BAŞ FARKI KONUŞULMUŞTU
Nicolas Cage'in evlendiği Riko Shibata, New York'ta doğup büyüdü. Bir model ve internet ünlüsü olan Shibata'nın Cage ile ilişkisi, başlangıçta aralarındaki büyük yaş farkı nedeniyle gündem olmuştu.
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BEŞİNCİ KEZ EVLENDİ
Ünlü yönetmen Francis Ford Coppola'nın ailesinden gelen Nicolas Cage ya da tam adıyla Nicolas Kim Coppola, ilk evliliğini 1995 ile 2001 arasında Patricia Arquette ile yaptı. Dana sonra 2002 ile 2004 arasında Elvis Presley'in tek çocuğu Lisa Marie ile evli kaldı.
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DÖRDÜNCÜ EVLİLİK DÖRT GÜN SÜRDÜ
Alice Kim ile 2004 ile 2016 arasında üçüncü evliliğini yapan Cage'in dördüncü evliliği ise 2019 yılında Erika Koike ile oldu. Ancak bu evlilik sadece 4 gün sürdü.
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İKİ TANE OĞLU VAR
Cage'in evlenmediği Christina Fulton ile ilişkisinden Weston adında 30 yaşında bir oğlu ve Alice Kim ile evliliğinden Kal El Coppola Cage adında 15 yaşında bir başka oğlu daha bulunuyor.