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Backgrid USA, Splash News
Haber Giriş: 06 Mart 2021 - 14:19 | 

İnternetten evlenme teklif etti, nişan yüzüğünü kargoyla gönderdi: Eski eşi de düğündeydi

Daha önce bir tanesi dört gün süren bir dizi evlilik yapan ünlü oyuncu Nicolas Cage, beşinci evliliğini de kendisinden 31 yaş genç Japon Riko Shibata ile yaptı.

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1GELİN KİMONO GİYDİ

GELİN KİMONO GİYDİ

Çiftin, Las Vegas'taki düğün töreni geçen ay yapıldı. Törende damat Tom Ford marka bir kıyafet giyerken gelin de Japon geleneklerine uygun olarak bir kimono tercih etti.

2EN BÜYÜK OĞLUNDAN DÖRT YAŞ GENÇ

EN BÜYÜK OĞLUNDAN DÖRT YAŞ GENÇ

57 yaşındaki Nicolas Cage, yaptığı açıklamada töreni doğrulayarak, evlendiklerini ve mutlu olduklarını söyledi. Cage'in en büyük oğlu Weston'dan da daha genç olan 26 yaşındaki Riko Shibata ilk kez evlendi.

32019DA TANIŞTILAR

2019'DA TANIŞTILAR

Nicolas Cage ile Riko Shibata, 2019 yılında tanıştı ve geçen ağustos ayında nişanlandı. O sırada gelin Shibata memleketi Japonya'daydı. Cage, evlilik teklifini, kardeşi Marc Coppola'nın radyo programında anlatmıştı. Cage "Riko, New York'tan Kyoto'ya gitti, ben de Nevada'ya döndüm. Onu altı ay hiç görmedim. Sonra bir gün FaceTime üzerinden görüşürken ona "Bak, seninle evlenmek istyorum" dedim. Böylece o görüşmede nişanlandık" diye anlatmıştı. Sonra da Nicolas Cage, bir kargo şirketi aracılığıyla, nişan yüzüklerini Japonya'ya yolladığını söyledi. 

4ESKİ EŞİ DE ORADAYDI

ESKİ EŞİ DE ORADAYDI

Tören hem Nicolas Cage'in inançlarına göre katolik, gelin Riko Shibata'nın inançlarına göre de şinto geleneklerine uygun olarak yapıldı. Törende Walt Whitman'ın şiiri ve geleneksem Japon şiiri haiku okundu. Törene Cagie'in hala iyi dost olduğu eski eşi Alice Kim (yanda) ile onunda evliliğinden dünyaya gelen oğlu Kal da katıldı.

5BAŞ FARKI KONUŞULMUŞTU

BAŞ FARKI KONUŞULMUŞTU

Nicolas Cage'in evlendiği Riko Shibata, New York'ta doğup büyüdü. Bir model ve internet ünlüsü olan Shibata'nın Cage ile ilişkisi, başlangıçta aralarındaki büyük yaş farkı nedeniyle gündem olmuştu.

6BEŞİNCİ KEZ EVLENDİ

BEŞİNCİ KEZ EVLENDİ

Ünlü yönetmen Francis Ford Coppola'nın ailesinden gelen Nicolas Cage ya da tam adıyla Nicolas Kim Coppola, ilk evliliğini 1995 ile 2001 arasında Patricia Arquette ile yaptı. Dana sonra 2002 ile 2004 arasında Elvis Presley'in tek çocuğu Lisa Marie ile evli kaldı.

7DÖRDÜNCÜ EVLİLİK DÖRT GÜN SÜRDÜ

DÖRDÜNCÜ EVLİLİK DÖRT GÜN SÜRDÜ

 Alice Kim ile 2004 ile 2016 arasında üçüncü evliliğini yapan Cage'in dördüncü evliliği ise 2019 yılında Erika Koike ile oldu. Ancak bu evlilik sadece 4 gün sürdü.

8İKİ TANE OĞLU VAR

İKİ TANE OĞLU VAR

Cage'in evlenmediği Christina Fulton ile ilişkisinden Weston adında 30 yaşında bir oğlu ve Alice Kim ile evliliğinden Kal El Coppola Cage adında 15 yaşında bir başka oğlu daha bulunuyor.

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