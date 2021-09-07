İncilay Şahin kimdir, neden öldü? İşte İncilay Şahin'in yer aldığı diziler

1995 yılında Çiçek Taksi ile başlayan İncilay Şahin geriye kalan süre içerisinde pek çok dizi projesine dahil oldu. Kariyeri boyunca pek çok dizi ve filmde rol alan İncilay Şahin'in oynadığı diziler arasında Adını Feriha Koydum, Umutsuz Ev Kadınları gibi yapımlar yer alıyordu.