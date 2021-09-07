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Haber Giriş: 07 Eylül 2021 - 12:02 | 

İncilay Şahin kimdir, neden öldü? İşte İncilay Şahin'in yer aldığı diziler

Tiyatro ve sinema oyuncusu İncilay Şahin hayatını kaybetti. Kariyeri boyunca pek çok dizi ve filmde rol alan İncilay Şahin'in ölüm haberini Oyuncular Sendikası'nın sosyal medya hesabından duyurdu. Peki, İncilay Şahin kimdir, neden öldü? İşte İncilay Şahin'in yer aldığı diziler...

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Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu İncilay Şahin, 29 Ocak 1961, Kayseri doğumlu. MSM Aktör Stüdyoda eğitim aldı. Tiyatro oyunculuğu yanı sıra çok sayıda sinema filmi ve dizide oynadı

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1995 yılında Çiçek Taksi ile başlayan İncilay Şahin geriye kalan süre içerisinde pek çok dizi projesine dahil oldu. Kariyeri boyunca pek çok dizi ve filmde rol alan İncilay Şahin'in oynadığı diziler arasında Adını Feriha Koydum, Umutsuz Ev Kadınları gibi yapımlar yer alıyordu.

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Yasak Elma (Döne, 2019-2020)
Gülümse Yeter (Neriman Hanım, 2016)
Yaz'ın Öyküsü (Saniye, 2015)
Yasak (2014)
Bana Artık Hicran De (Şadiye, 2014)
Yamak Ahmet (Dadı, 2012)
Umutsuz Ev Kadınları (Sevim, 2011)
Kız Annesi (Remziye, 2011)
Canım Babam (Leopar Leyla, 2011)
Adını Feriha Koydum (Hala, 2011-2012)
Adım Bayram Bayram (Elmas Abla, 2011)
Nakş-ı Dil Sultan (Beki, 2010)
İstanbul'da Aşık Oldum (Fatma, 2009)
Sakarya Fırat (2010)
Papatyam (Tarotçu Kadın, 2010)
Hicran Yarası (Safiye Anne, 2009)
Aşk Yakar (2008)
Aman Annem Görmesin (Cevriye, 2008)
Yersiz Yurtsuz (2007)
Elveda Derken (Şahika, 2007)
Doktorlar (2007)
Şifre (2005)
Çil Horoz (TV Filmi 2005)
Sevda Tepesi (Pembe, 2005)
Kapıları Açmak (2005)
Erkek Tarafı (2005)
Affet Beni (Kamil'in Ablası, 2005)
AB'nin Yolları Taştan (2005)
Gizli Dünyalar (2004)
Hayat Bilgisi (2003)
Büyümüş de Küçülmüş (Bölüm Oyuncusu, 2003)
Kuzenlerim (2002-2004)
Çiçek Taksi (1995)
Rol Aldığı Sinema Filmleri:
Kanlı Postal (Rahime Öğretmen, 2015)
Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde (Fidan, 2009)
120 (Şadiye, 2007)
Beyza'nın Kadınları (2005)
Rol Aldığı Tv Filmleri:
Yalnız Efe (Köseoğlu Karısı, 2006)
Yüksek Yüksek Tepelere Ev Kurmasınlar (Ali’nin Annesi, 2004)
Düşenin Dostu (2004)

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