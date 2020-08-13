İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz’a olan aşkını itiraf etti: Güzel bir arkadaşlık

İlker Kaleli önceki gün Emirgan’daki evinden çıkarken görüntülendi. Motosikletiyle yola çıkmadan önce muhabirlerle sohbet eden oyuncu, yeni projeleriyle ilgili soruya şöyle yanıt verdi:“Pandemi sonrası dizi sektörünün ne olacağını pek bilmiyorum. Fakat müzik çalışmalarım var. Yeni bir albüm gibi sürprizlerim olabilir.”Burçin Terzioğlu’yla ilişkisi 1.5 yıl önce sona eren İlker Kaleli, oyuncu Biran Damla Yılmaz’la aşk yaşamaya başladığı haberlerini doğruladı:“Yaklaşık 1 aydır süren güzel bir arkadaşlığımız var.” Ünlü oyuncu, muhabirlerin “Hayırlı olsun diyelim mi?” sözleri karşısında da gülerek “Bunlar özel hayata giriyor, ben fazla konuşmuyorum” dedi.