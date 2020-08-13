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Hakan KIRARSLAN
Haber Giriş: 13 Ağustos 2020 - 08:39,

İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz’a olan aşkını itiraf etti: Güzel bir arkadaşlık

İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz’la yeni bir aşka yelken açtığı haberlerini doğruladı: “1 aydır süren güzel bir arkadaşlığımız var.”

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İlker Kaleli önceki gün Emirgan’daki evinden çıkarken görüntülendi. Motosikletiyle yola çıkmadan önce muhabirlerle sohbet eden oyuncu, yeni projeleriyle ilgili soruya şöyle yanıt verdi:

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“Pandemi sonrası dizi sektörünün ne olacağını pek bilmiyorum. Fakat müzik çalışmalarım var. Yeni bir albüm gibi sürprizlerim olabilir.”

3ÖZEL HAYAT KONUŞMUYORUM
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ÖZEL HAYAT KONUŞMUYORUM

Burçin Terzioğlu’yla ilişkisi 1.5 yıl önce sona eren İlker Kaleli, oyuncu Biran Damla Yılmaz’la aşk yaşamaya başladığı haberlerini doğruladı:

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“Yaklaşık 1 aydır süren güzel bir arkadaşlığımız var.” Ünlü oyuncu, muhabirlerin “Hayırlı olsun diyelim mi?” sözleri karşısında da gülerek “Bunlar özel hayata giriyor, ben fazla konuşmuyorum” dedi.

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