İlk fotoğraf Miray Daner'den geldi!
Bazı ünlü çiftler özel hayatlarını meraklı gözlerden gizli yaşamayı seçiyor ama bazıları da bunun tam tersini yapıyor. Eşlerine ya da sevgililerine duydukları aşkı soyal medya aracılığıyla dünya aleme duyuruyorlar.
İşte Türkiye'nin ünlü genç kuşak çiftlerinin aşk dolu paylaşımları.
Fotoğraflar: Instagram
İlişkilerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden önceki gün bir ödül törenine katıldı. Ayrı ayrı gazetecilere poz veren Miray ve Engin kural bozu. Miray Daner ilk kez sevilisiyle yer aldığı romantik bir karesini sosyal medya hesabından paylaştı.
Daner'in gönderisine kalp emojisi eklemesi dikkatlerden kaçmadı. İkilinin fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Daner'in gönderisine kalp emojisi eklemesi dikkatlerden kaçmadı. İkilinin fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ve şarkıcı sevgilisi Ufuk Beydemir aşka geldi!
Bazı ünlü çiftler özel hayatlarını meraklı gözlerden gizli yaşamayı seçiyor ama bazıları da bunun tam tersini yapıyor. Eşlerine ya da sevgililerine duydukları aşkı soyal medya aracılığıyla dünya aleme duyuruyorlar.
İşte Türkiye'nin ünlü genç kuşak çiftlerinin aşk dolu paylaşımları.
Fotoğraflar: Instagram
İşte Türkiye'nin ünlü genç kuşak çiftlerinin aşk dolu paylaşımları.
Fotoğraflar: Instagram
"Aşk 101" dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu İpek Yazıcı, bir süredir şarkıcı Ufuk Beydemir ile aşk yaşıyor. Çift birlikte Kıbrıs'a gitti, romantik pozlar verdi.
Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ve 'Ay Tenli Kadın' şarkısı ile tanınan Ufuk Beydemir uzun zamandır aşk yaşıyor. Romantik paylaşımlarla sık sık gündeme gelen ikili Kıbrıs'a gitti.
Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ve 'Ay Tenli Kadın' şarkısı ile tanınan Ufuk Beydemir uzun zamandır aşk yaşıyor. Romantik paylaşımlarla sık sık gündeme gelen ikili Kıbrıs'a gitti.
Sevcan Orhan ve Gökhan Dağıstanlı'dan aşk paylaşımı
Türk halk müziği sanatçısı Sevcan Orhan, Kafa dergisi yazarı Gökhan Dağıstanlı ile aşk yaşamaya başladı.
Gökhan Dağıstanlı, ilişkilerini sosyal medyada ilan etti. Dağıstanlı, ilk fotoğraflarını “Belki de biraz geç rastladım sana” notuyla paylaştı.
Gökhan Dağıstanlı, ilişkilerini sosyal medyada ilan etti. Dağıstanlı, ilk fotoğraflarını “Belki de biraz geç rastladım sana” notuyla paylaştı.
Neslihan Atagül: Yayılacaksa ‘aşk’ yayılsın
Ünlü oyuncu Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu'ya olan aşkını bir kez daha gözler önüne serdi.
'Fatih Harbiye' dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, Temmuz 2016'da dünyaevine girmişti. Birbirlerine olan aşklarını her fırsatta dile getiren mutlu çift pandemi sürecini romantik paylaşımlarla renklendirmeye devam ediyor.
'Fatih Harbiye' dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, Temmuz 2016'da dünyaevine girmişti. Birbirlerine olan aşklarını her fırsatta dile getiren mutlu çift pandemi sürecini romantik paylaşımlarla renklendirmeye devam ediyor.
En son 'Sefirin Kızı' adlı dizide rol alan Neslihan Atagül, sağlık sorunları nedeniyle diziye veda etmişti. Geçirgen Bağırsak Sendromu sebebiyle zor günler geçiren oyuncunun en büyük destekçisi eşi Kadir Doğulu... Her anını eşine ayıran ünlü oyuncu Atagül'ü bir an olsun yalnız bırakmıyor. Atagül de eşine olan aşkını gözler önüne seriyor. Güzel oyuncu eşiyle çekildiği bu fotoğrafın altına 'Yayılacaksa ‘aşk’ yayılsın' mesajını düştü. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa çok sayıda da yorum yapıldı.
10 yıl önce ‘hiç düşündün mü’ diye sormuştu birisi... Şimdi 12'nci seneye giriyoruz
Nermin Bezmen yıllar önce eşi Tolga Savacı ile davette tanıştığı an için “Hayatın bana hediyesi” yorumunu yaptı.
'Bana bakışını asla unutamam'
Nermin Bezmen, “Bana yaş farkından dolayı ‘10 yıl sonrasını hiç düşündün mü?’ diye sormuştu biri. ‘Hayır’ demiştim. Şimdi 12'nci seneye girerken 'iyi ki' diyorum. 'İyi ki anın hürriyetini yaşamışım, yaşıyorum." Geçmişten pişmanlık, gelecekten endişe bana göre değil. Çünkü ancak böyle korkusuz ve doya doya aşkla yaşanır. Tanıştığımız gece Tolga’nın bana bakışını asla unutamam” dedi.
'KADINIM'
Berk Oktay, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile pozunu sosyal medya hesabından yayınladı. Oktay'ın "Kadınım" notunu düştüğü paylaşım çok sayıda beğeni aldı.
Merve Özbey'in evindeki doğum günü kutlamasında yakınlaşan oyuncu Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'un samimi halleri kısa sürede aşka dönüştü.
Merve Özbey'in evindeki doğum günü kutlamasında yakınlaşan oyuncu Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'un samimi halleri kısa sürede aşka dönüştü.
Şubat ayında avukat Merve Şarapçıoğlu'ndan boşanan ve yeni bir aşka yelken açan Oktay, sevgilisi ile pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.
Berk Oktay'ın "Kadınım" notuyla yaptığı bu paylaşım 46 binden fazla beğeni aldı.
Berk Oktay'ın "Kadınım" notuyla yaptığı bu paylaşım 46 binden fazla beğeni aldı.
Çift, geçtiğimiz günlerde basın mensuplarının, "Nasıl tanıştınız? sorusuna "Her şey çok yeni. Enerjimiz güzel. Merve Özbey'in doğum günü bizi tekrar buluşturdu. Mutluyuz" yanıtını vermişti.
Muhabirlerin, "İlk adımı kim attı?" sorusuna ise ikiliden Yıldız Çağrı Atiksoy, "Karşılıklı oldu" cevabını vermişti.
Atiksoy, "Arkadaşımızın doğum gününde bir araya geldik. Duygularımızı birbirimizden saklama gereği de duymadık" şeklinde konuşmuştu.
Muhabirlerin, "İlk adımı kim attı?" sorusuna ise ikiliden Yıldız Çağrı Atiksoy, "Karşılıklı oldu" cevabını vermişti.
Atiksoy, "Arkadaşımızın doğum gününde bir araya geldik. Duygularımızı birbirimizden saklama gereği de duymadık" şeklinde konuşmuştu.
BURAK ÖZÇİVİT - FAHRİYE EVCEN
Güzel oyuncu Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ile çekildiği selfie fotoğrafını Instagram hesabında paylaştı.
Evcen, fotoğrafın altına da "Aşkım" notunu yazdı. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa çok sayıda da yorum yapıldı.
Evcen, fotoğrafın altına da "Aşkım" notunu yazdı. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa çok sayıda da yorum yapıldı.