İlk fotoğraf Miray Daner'den geldi!

'Bana bakışını asla unutamam'

Nermin Bezmen, “Bana yaş farkından dolayı ‘10 yıl sonrasını hiç düşündün mü?’ diye sormuştu biri. ‘Hayır’ demiştim. Şimdi 12'nci seneye girerken 'iyi ki' diyorum. 'İyi ki anın hürriyetini yaşamışım, yaşıyorum." Geçmişten pişmanlık, gelecekten endişe bana göre değil. Çünkü ancak böyle korkusuz ve doya doya aşkla yaşanır. Tanıştığımız gece Tolga’nın bana bakışını asla unutamam” dedi.