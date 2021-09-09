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GeriMagazin İlayda Alişan, Serkay Tütüncü sorularına yanıt vermedi: Neden bittiğini söylemem
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Magazin
Haber Giriş: 09 Eylül 2021 - 07:55 | 

İlayda Alişan, Serkay Tütüncü sorularına yanıt vermedi: Neden bittiğini söylemem

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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1Neden bittiğini söylemem

Neden bittiğini söylemem

Serkay Tütüncü’yle ilişkisi 2 hafta önce sona eren İlayda Alişan, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.Oyuncu, Tütüncü ile ilgili soruları “Evet, ilişkimiz bitti ama neden bittiği hakkında konuşmak istemiyorum” diyerek yanıtsız bıraktı. Alişan, yoğun tempoda çalıştığını söyledi: “Bu ara setten sete koşturuyorum. Hem dizi hem de film için yoğun şekilde çalışıyorum.”

2Aşı pişmanlığı

Aşı pişmanlığı

Şarkıcı Ebru Polat, sevgilisi Tolgahan Yıldız ile Nişantaşı’nda objektife takıldı. İki hafta önce koronavirüs testi pozitif çıkan şarkıcı, iyileştikten sonra ilk kez dışarıya çıktığını söyledi. Aşı olmadığı için pişman olduğunu söyleyen Polat, “Bir hafta hastanede yattım. Allah bu hastalığı düşmanıma bile yaşatmasın. İğneden korktuğum için aşı yaptırmamıştım bu yüzden çok zor geçti hastalığım. Aşı karşıtlarına bir kez daha düşünmelerini tavsiye ediyorum” diye konuştu.

3Yeni rolüyle şaşırtacak

Yeni rolüyle şaşırtacak

Proje tasarımı ve yönetmenliğini Gül Oğuz’un üstlendiği, “Elbet Bir Gün”ün başrol oyuncularından Sinem Ünsal yeni rolü ile şaşırtacak. Çekimleri İstanbul’da devam eden dizide oyuncu, ‘Gizem Kılıçlı’ karakteri ile izleyici karşısına çıkacak. Geçmişlerinden kaçan iki kız kardeşin sır dolu hikayesini ekrana taşıyan dizi için imaj tazeleyen oyuncu savunma sanatları eğitimi almış, evli bir kadını canlandıracak.

4Zirvedekiler ödüllendirildi

Zirvedekiler ödüllendirildi

Zirve Ödülleri, önceki akşam Özge Ulusoy’un sunumuyla gerçekleşti. Birçok ünlü ismin katıldığı gecede “Yılın Sanatçısı” seçilen Hande Yener, “Pandemide çok çalıştım, şarkılar yaptım, klip çektim” dedi. Kovboy botlarıyla ödülünü almaya gelen Selen Görgüzel Alkan ise sahne çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Kendisini dinlemeye gelenlerin çok şaşırdıklarını söyleyen Görgüzel, “Bu kadarını beklemediklerini söylüyorlar. Ben 40’ımdan sonra kendimi buldum” diye konuştu. (Sayit DURMAZ)

524 Eylülde vizyonda

24 Eylül'de vizyonda

Mehmet Âkif Ersoy’un İstiklâl Marşı’nı yazarken yaşadıklarını konu alan “Âkif” filminin ilk fragmanı yayınlandı. Mehmet Âkif Ersoy’u Yavuz Bingöl’ün, Mustafa Kemal Atatürk’ü ise Fikret Kuşkan’ın canlandırdığı film, 24 Eylül Cuma günü seyirciyle buluşacak.

6Spekülasyonların insanı değilim

Spekülasyonların insanı değilim

Yeni şarkısı “Gerisi Bende” ile adından söz ettiren Funda Arar, Snob Magazin dergisinin yeni sayısına konuştu:

“Bu yola çıktığım ilk günden beri amacım sadece müzik yapmaktı. Şimdiye kadar da öyle oldu. Ben spekülasyonların insanı değilim. Bu yüzden magazinde de işimle ve bazı keyifli röportajlarla gündeme geliyorum.”

“Hiçbir zaman polemiklerle gündemde olmadım, çünkü bana göre değil. Bir fikir dile getirmem gerektiğinde tabii ki bunu yaparım. Gündemde kalmak için çaba harcamak bana zor geliyor. Bence sadece işinizle var olmak daha kolay.”

7Gazeteci ve avukat

Gazeteci ve avukat

Emir Khalilzadeh’in yönettiği, Gizem Karaca ve İlker Kızmaz’ın rol aldığı “Elli Kelimelik Mektuplar” filmi için önceki akşam basın gösterimi yapıldı.

Rol arkadaşı Gizem Karaca’yla objektiflerin karşısına geçen İlker Kızmaz, “Ben gazeteci Celal’i oynuyorum, Gizem de avukat Güzide rolünde” dedi. Karaca da yeni bir projeye başlayacağını açıkladı: “Bir dönem dizisinde imparatoriçe olmak isteyen bir kadını oynayacağım.” 27 Mayıs darbesiyle Yassıada’ya sürgün edilen eski bakan Tevfik İleri’nin yaşadıklarını konu alan “Elli Kelimelik Mektuplar”, yarın vizyona girecek. (Deniz BOY)

8İtalya’da parfümü çıktı

İtalya’da parfümü çıktı

Can Yaman, İtalya’da kendi adıyla satışa çıkardığı parfümün tanıtımını sosyal medyada paylaştığı bu pozla yaptı.

Can Yaman, geniş bir hayran kitlesinin bulunduğu İtalya’da parfüm çıkardı. “Can Yaman Mania” adlı parfüm, www.canyaman.it internet adresi üzerinden satışa sunuldu. Oyuncu, parfümün tanıtımı için kaslarını sergilediği pozlar verdi.

9Asla evlenmem

Asla evlenmem

Aynur Aydın önceki gün Tepsi Et Etiler’deydi. Şarkıcı, özel hayatıyla ilgili sorulara şöyle yanıt verdi: “Sosyal medyadan çok fazla evlenme teklifi alıyorum. Duygusuz bir kadın değilim ama asla evlenmeyeceğimi düşünüyorum.” (Sayit DURMAZ)

10Yaz şimdi bitebilir

Yaz şimdi bitebilir

Gülşen önceki akşam Yalova’daki Mavish Beach Club’da sevenleriyle buluştu. 2 saate yakın sahnede kalan Gülşen, sevilen şarkılarını seslendirdi. Ünlü şarkıcının, yeşil renkli Siedres marka mini elbisesi gecenin dikkat çeken detayı oldu. Gülşen konser anından fotoğraflarını “Yaz şimdi bitebilir” notuyla paylaştı.

11Tatile devam

Tatile devam

Bensu Soral önceki gün sosyal medya hesabından tatil karelerini paylaştı. Soral’ın deniz sonrası siyah bikinisiyle verdiği poz hayranlarından birçok beğeni ve yorum aldı.

12Psikolojik olarak daha iyiyim

Psikolojik olarak daha iyiyim

Mustafa Ceceli önceki gün Vadistanbul’da alışveriş yaparken görüntülendi. Ünlü şarkıcı, oğlu Arın’ın okulların açılmasına çok sevindiğini söyledi ve ekledi: “Konserlerimiz devam ediyor. Evde geçirdiğimiz günleri unutmak istiyorum. Bu nedenle psikolojik olarak daha iyi hissediyorum. Tedbirleri de elden bırakmıyorum.”

13Artık dinlenmek istiyorum

Artık dinlenmek istiyorum

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür, Sanat ve Tanıtım Vakfı işbirliğinde düzenlenen 24. Altın Güvercin Beste Yarışması kapsamında sahne alan Berkay önceki akşam sevilen şarkılarını seslendirdi. Gecede Kuşadası’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yıl dönümünü kutlandı. Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Berkay, yoğun bir sezon geçirdiğini söyledi: “Gerçekten yoruldum. Dinlenmek istiyorum. Evden uzak kaldık ama bu tempoya da ihtiyacımız vardı.” ◊ Sinem VURAL

1411’inci sezon başlıyor

11’inci sezon başlıyor

Haldun Dormen’in süpervizörlüğünde sahnelenen, Şebnem Özinal ve Yosi Mizrahi’nin rol aldığı ödüllü komedi “Seninle Evlenir Miyim?”in 11’inci sezonu başlıyor. İlişkilere mizah penceresinden bakan oyun, 10 Eylül’de Trump Sahne’de 210’uncu kez seyirciyle buluşacak. Oyun, Cansu ile Baran’ın sonu evlilikle biten aşklarını anlatıyor.

15Askere gitmek isterdim

Askere gitmek isterdim

Muazzez Ersoy önceki gün TRT Müzik’te ekrana gelen programında Türk sanat müziğinin seçkin eserlerini seslendirdi. Sanatçı, program sırasında orkestra şefi Namık Taşpınarlı ile ilginç bir diyalog gerçekleştirdi. Ersoy, “Siz erkeklerin askerlik anıları hiç bitmez. Kadınları askere almıyorlar. 20 yaşında olsam askere giderdim. Özel harekatta görev almak isterdim” dedi.

16Merhaba Kumru

Merhaba Kumru

Ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz, yeni sezonda “Yasak Elma” dizisinin kadrosuna dahil oldu. Yılmaz, setten karelerini sosyal medya hesabından paylaştı. Farklı bir imaja bürünen oyuncu, yeni karakteri için “Merhaba Kumru” dedi.

17Türkiye turnesi devam ediyor

Türkiye turnesi devam ediyor

Zeynep Bastık’ın Türkiye turnesi hız kesmeden devam ediyor. Bastık önceki gün Selçuklu Kongre Merkezi’nde hayranlarıyla buluştu. Sanatçı, konser alanını dolduran binlerce kişiyle hep bir ağızdan sevilen şarkılarını seslendirdi.

18Rolü için kano dersi aldı

Rolü için kano dersi aldı

Burçin Terzioğlu, “Yalancı” dizisindeki rolü için kano kullanmayı öğrendi. Ünlü oyuncu, olimpik takım antrenörü eski milli sporcu Yasin Göler ve kano eğitmeni Sedanur Yılmaz’dan eğitim aldı. Terzioğlu, Göksu Deresi ve Riva’da bulunan Anadolu Hisarı Kürek Kulübü kayıkhanesinde 6 saat özel ders aldı. Oyuncu, dizide Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak’la başrolü paylaşıyor.

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