İlayda Alişan, Serkay Tütüncü sorularına yanıt vermedi: Neden bittiğini söylemem

Spekülasyonların insanı değilim Yeni şarkısı “Gerisi Bende” ile adından söz ettiren Funda Arar, Snob Magazin dergisinin yeni sayısına konuştu:



“Bu yola çıktığım ilk günden beri amacım sadece müzik yapmaktı. Şimdiye kadar da öyle oldu. Ben spekülasyonların insanı değilim. Bu yüzden magazinde de işimle ve bazı keyifli röportajlarla gündeme geliyorum.”



“Hiçbir zaman polemiklerle gündemde olmadım, çünkü bana göre değil. Bir fikir dile getirmem gerektiğinde tabii ki bunu yaparım. Gündemde kalmak için çaba harcamak bana zor geliyor. Bence sadece işinizle var olmak daha kolay.”