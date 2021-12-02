İkizi değil, kardeşi... 'İyi ki doğdun!'
Ünlü yıldızların muhtemelen bugüne kadar hiç görmediğiniz kardeşlerini sizler için bir araya getirdik... İşte ünlüler ve kendileri kadar göz önünde olmayan kardeşleri...
Oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, kardeşi Tutku Bayat'ın doğum gününü sosyal medya hesabında paylaştığıfotoğraf ve mesajla kutladı.
Ünlü yıldızların muhtemelen bugüne kadar hiç görmediğiniz kardeşlerini sizler için bir araya getirdik... İşte ünlüler ve kendileri kadar göz önünde olmayan kardeşleri...
Taner Ölmez'in abisi müzisyen Taylan Özgür Ölmez. 41 yaşındaki Ölmez'in ilki 2007 yılında çıkan 20 tane albümü var!
Taner Ölmez abisi ile fotoğrafını "Taylan Özgür ve kardeşi" notu ile Instagram'da paylaştı...
Taner Ölmez abisi ile fotoğrafını "Taylan Özgür ve kardeşi" notu ile Instagram'da paylaştı...
O KIZ BÜYÜDÜ MANKEN OLDU!
Şu sıralar haftanın beş günü ekranda olan bu küçük kızı tanıdınız mı? Manken olarak kariyerine başlayan daha sonra oyunculuk ve sunuculuk yapan bu ünlü Çağla Şıkel'den başkası değil!