OPRAH RÃ–PORTAJI OLAY OLMUÅžTU Markle'Ä±n programda eski hayatÄ±na dair sÃ¶zlerinin yanÄ± sÄ±ra kraliyet ailesine yÃ¶nelik herhangi bir eleÅŸtiride bulunup bulunmayacaÄŸÄ± merak ediliyor. Harry ile Meghan, Winfrey rÃ¶portajÄ±nda Ã§ok tartÄ±ÅŸÄ±lan sÃ¶zler sarf etmiÅŸti. Markle, Archie'nin daha doÄŸmadan Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸa uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ileri sÃ¼rdÃ¼. Markle "Kraliyet ailesi Ã¼yeleri Harry'ye, bebeÄŸin koyu tenli olmasÄ±ndan ne kadar endiÅŸe ettiklerini sÃ¶ylediler." dedi. Markle, ten renginin koyu olabileceÄŸinden endiÅŸe eden kraliyet ailesinin Archie'ye prens unvanÄ± vermeyi reddettiÄŸini de ekledi. AyrÄ±ca ailenin Archie'ye 7 gÃ¼n 24 saat koruma vermeyi reddettiÄŸini de belirtti. Bunun Harry'ye bir kraliyet ailesi Ã¼yesi tarafÄ±ndan sÃ¶ylendiÄŸini belirten Markle onun kim olduÄŸunu da "zarar vermemek iÃ§in" aÃ§Ä±klamadÄ±.