FOTOÄžRAFLAR: BACKGRID UK, MEGA NEWS AGENCY, SPLASH NEWS
Haber GiriÅŸ: 18 KasÄ±m 2021 - 15:12 |
Ä°kinci el arabayla seçmelere giden, canÄ±nÄ± diÅŸine takmÄ±ÅŸ bir oyuncuydum
Ä°ngiliz kraliyet ailesinin gelini Meghan Markle, yine ÅŸaÅŸÄ±rtan bir ataÄŸa geÃ§ti. Prens Harry ile evlenip Sussex DÃ¼ÅŸesi UnvanÄ±nÄ± alan 40 yaÅŸÄ±ndaki iki Ã§ocuk annesi Markle, Ã¼nlÃ¼ sohbet programcÄ±sÄ± Ellen DeGeneres'in programÄ±na katÄ±larak bÃ¼yÃ¼k bir sÃ¼rpriz yaptÄ±. ABD'de bu gece yayÄ±nlanacak olan programÄ±n tanÄ±tÄ±m gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri de dÃ¼nden beri ekrana geliyor.
Harry ile birlikte Ä°ngiliz kraliyet ailesindeki gÃ¶revlerini bÄ±raktÄ±ktan sonra ABD'ye yerleÅŸen Markle'Ä±n bu sÃ¼rpriz ataÄŸÄ± ise ileri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re Mountbatten Windsor ailesini daha ÅŸimdiden korkuttu. Bunun nedeni de eÅŸi Prens Harry ile birlikte Oprah Winfrey'e verdikleri rÃ¶portajda ileri sÃ¼rdÃ¼kleri. Ä°ngiliz basÄ±nÄ±na gÃ¶re, kraliyet ailesi Markle'Ä±n ÅŸimdi neler sÃ¶yleyeceÄŸini bÃ¼yÃ¼k bir merakla ve endiÅŸeyle bekliyor. Harry ile Meghan, Ä°ngiliz kraliyet ailesinden ayrÄ±ldÄ±ktan tam bir yÄ±l sonra Winfrey'e verdikleri rÃ¶portajda Ã§ok Ã§arpÄ±cÄ± iddialarda bulunmuÅŸtu. BunlarÄ±n arasÄ±nda aileye yÃ¶neltilen Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k suÃ§lamasÄ± da yer alÄ±yordu.
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OYUNCU OLMADAN Ã–NCEKÄ° HAYATINI ANLATTI
Ellen DeGeneres'in programÄ±nÄ±n ekrana gelen tanÄ±tÄ±mlarÄ±nda ise Markle'Ä±n daha neÅŸeli gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ ve en azÄ±ndan o bÃ¶lÃ¼mlerde Ä°ngiliz kraliyet ailesine iliÅŸkin sÃ¶zler sarf etmediÄŸi dikkat Ã§ekiyor. O bÃ¶lÃ¼mlerden birinde Markle, oyuncu olmaya Ã§abalarken nasÄ±l bir hayatÄ± olduÄŸuna dair ipuÃ§larÄ± verdi.
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Ä°KÄ°NCÄ° EL ARABA KULLANIRDI
Åžu anda Santa Barbara'da, Ã¼nlÃ¼ ve zengin insanlarÄ±n tercih ettiÄŸi bir bÃ¶lgede milyon dolarlÄ±k bir malikanede oturan Markle'Ä±n hayatÄ± o dÃ¶nemde Ã§ok farklÄ±ymÄ±ÅŸ anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re. DeGeneres ile yaptÄ±ÄŸÄ± sohbetin tanÄ±tÄ±m bÃ¶lÃ¼mlerinde Markle, o gÃ¼nleri anlatÄ±rken kendisinden "seÃ§melere ikinci el arabayla giden, canÄ±nÄ± diÅŸine takmÄ±ÅŸ bir oyuncu" diye sÃ¶z ediyor. Markle gÃ¼lerek konuÅŸtuÄŸu o bÃ¶lÃ¼mlerde aracÄ±nÄ±n Ã¶n kapÄ±sÄ±nÄ±n kÄ±rÄ±k olduÄŸunu ve tamir ettiremediÄŸini de anlatÄ±yor.
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SADE AMA ÅžIK GÄ°YÄ°NDÄ°
ABD'de eÅŸi Prens Harry ile birlikte dijital yayÄ±n kuruluÅŸlarÄ±yla milyon dolarlÄ±k anlaÅŸmalar yapan Meghan Markle, programa 2 bin sterlin deÄŸerinde beyaz bir gÃ¶mlek ve siyah pantolon giyerek katÄ±ldÄ±.
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OPRAH RÃ–PORTAJI OLAY OLMUÅžTU
Markle'Ä±n programda eski hayatÄ±na dair sÃ¶zlerinin yanÄ± sÄ±ra kraliyet ailesine yÃ¶nelik herhangi bir eleÅŸtiride bulunup bulunmayacaÄŸÄ± merak ediliyor. Harry ile Meghan, Winfrey rÃ¶portajÄ±nda Ã§ok tartÄ±ÅŸÄ±lan sÃ¶zler sarf etmiÅŸti. Markle, Archie'nin daha doÄŸmadan Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸa uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ileri sÃ¼rdÃ¼. Markle "Kraliyet ailesi Ã¼yeleri Harry'ye, bebeÄŸin koyu tenli olmasÄ±ndan ne kadar endiÅŸe ettiklerini sÃ¶ylediler." dedi. Markle, ten renginin koyu olabileceÄŸinden endiÅŸe eden kraliyet ailesinin Archie'ye prens unvanÄ± vermeyi reddettiÄŸini de ekledi. AyrÄ±ca ailenin Archie'ye 7 gÃ¼n 24 saat koruma vermeyi reddettiÄŸini de belirtti. Bunun Harry'ye bir kraliyet ailesi Ã¼yesi tarafÄ±ndan sÃ¶ylendiÄŸini belirten Markle onun kim olduÄŸunu da "zarar vermemek iÃ§in" aÃ§Ä±klamadÄ±.
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Ä°NTÄ°HARI DÃœÅžÃœNMÃœÅž
O sÄ±rada kÄ±zÄ± Lilibet'e hamile olan Meghan Markle, Oprah Winfrey rÃ¶portajÄ± sÄ±rasÄ±nda, konuÅŸurken sÄ±k sÄ±k karnÄ±na sarÄ±ldÄ±. Bu arada Prens Harry ile ikinci bebeklerinin kÄ±z olacaÄŸÄ±nÄ± da aÃ§Ä±kladÄ±. RÃ¶portajÄ±n bu kÄ±smÄ±nda oÄŸlu Prens Archie'ye hamileliÄŸinin beÅŸinci ayÄ±nda kendini Ã¶ldÃ¼rmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de sÃ¶yledi. RÃ¶portajÄ±n bu kÄ±smÄ±nda gÃ¶zyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamayan Markle "O dÃ¶nemde Harry'yi de artÄ±k yaÅŸamak istemediÄŸimi sÃ¶yleyerek uyardÄ±m" dedi.Â
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'KATE BENÄ° AÄžLATTI'
Meghan Markle, yÄ±llardÄ±r kamuoyunu meÅŸgul eden ve basÄ±nÄ±n gÃ¼ndeminden inmeyen "aÄŸlama" olayÄ±yla ilgili de konuÅŸtu. Daha Ã¶nce basÄ±na yansÄ±yan iddialara gÃ¶re Meghan Markle ile Prens Harry'nin dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¶ncesi, provalar sÄ±rasÄ±nda Markle, Prenses Charlotte'un nedime kÄ±yafeti nedeniyle sorun Ã§Ä±karmÄ±ÅŸ ve bu da Prens William'Ä±n karÄ±sÄ± Kate Middleton'Ä± aÄŸlatmÄ±ÅŸtÄ±..
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BÃ–YLE YANSITILMASI ÅžAÅžIRTMIÅž
Ancak, Meghan Markle'Ä±n anlattÄ±klarÄ±na gÃ¶re tam tersi gerÃ§ekleÅŸti. DÃ¼ÄŸÃ¼n Ã¶ncesi gergin bir haftaydÄ± ve provalar sÄ±rasÄ±nda Kate, Meghan Markle'Ä±n aÄŸlamasÄ±na neden olmuÅŸtu. Markle, Oprah Winfrey rÃ¶portajÄ±nda bu konuda ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "Ama Kate'i affettim. Bana Ã§iÃ§ekler ve bir Ã¶zÃ¼r notu gÃ¶nderdi. " Markle, bu olayÄ±n dÃ¼nya basÄ±nÄ±na tam tersi bir ÅŸekilde yani kendisinin Kate'i aÄŸlattÄ±ÄŸÄ± ÅŸeklinde yansÄ±masÄ±nÄ±n da kendisini Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
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HARRY Ä°LE BÄ°RLÄ°KTE VERDÄ°ÄžÄ° RÃ–PORTAJ YERÄ° YERÄ°NDEN OYNATTI
"DÃ¼nyanÄ±n en Ã§ok konuÅŸulan kadÄ±nÄ± kim?" diye sorulduÄŸunda akla gelen ilk isimlerden biri Meghan Markle. 2018'de Prens Harry ile yaptÄ±ÄŸÄ± evlilik, Saray'daki aykÄ±rÄ± tavÄ±rlarÄ±, hakkÄ±nda Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lenler, sonra aileden ayrÄ±lÄ±k derken hiÃ§ gÃ¼ndemden dÃ¼ÅŸmÃ¼yor Markle.Â Bir zamanlarÄ±n dizi oyuncusu, gÃ¼nÃ¼mÃ¼zÃ¼n en gÃ¶z Ã¶nÃ¼ndeki DÃ¼ÅŸes'i Meghan Markle, geÃ§en AÄŸustos'ta 40 yaÅŸÄ±na girdi. Markle'Ä±n, 4 AÄŸustos 1981'de Los Angeles'ta baÅŸlayan ve gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze kadar uzanan hayat Ã¶ykÃ¼sÃ¼nÃ¼ bir hatÄ±rlayalÄ±m.
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EVLÄ°LÄ°K, HAYATINI DEÄžÄ°ÅžTÄ°RDÄ°Â
Peki bir zamanlar yarÄ±ÅŸma programlarÄ±nda hosteslik yapan, dizilerde bazÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k roller oynadÄ±ktan sonra oynadÄ±ÄŸÄ± bir yapÄ±mla istediÄŸi gibi sÄ±Ã§rama yapan, Prens Harry ile evliliÄŸinden sonra da dÃ¼nyanÄ±n dikkatini Ã¼zerine atlayan Meghan Markle gerÃ§ekte kim? Gelin geÃ§miÅŸten bu gÃ¼ne geÃ§irdiÄŸi deÄŸiÅŸim eÅŸliÄŸinde eski oyuncu, yeni DÃ¼ÅŸes Meghan Markle'a biraz daha yakÄ±ndan bakalÄ±m.
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KRALÄ°YET AÄ°LESÄ°NÄ°N AYKIRI GELÄ°NÄ°
Meghan Markle, Ä°ngiliz kraliyet ailesine katÄ±lan en "olaylÄ±" gelinlerden biri. TÄ±pkÄ± eltisi Kate Middleton gibi halktan biri olmasÄ±, soylu bir aileden gelmesi bir yana daha Ã¶nce evlenip boÅŸandÄ±ÄŸÄ± halde aileye kabul edilmesiyle de Ã§ok konuÅŸuldu Markle. AmerikalÄ± olmasÄ±, babasÄ±yla olumsuz iliÅŸkileri, aile baÄŸlarÄ±nÄ±n Ã§ok sÄ±kÄ± olmamasÄ± da Londra'da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sÃ¼re iÃ§inde hep gÃ¼ndemin ilk sÄ±ralarÄ±nda yer aldÄ±.
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LOS ANGELES DOÄžUMLU
TV dizisi Suits'te canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Rachel Zane karakteri ile tanÄ±na Meghan Markle, 4 AÄŸustos 1981'de Los Angeles'ta dÃ¼nyaya geldi. 2003 yÄ±lÄ±nda Chicago yakÄ±nlarÄ±ndaki Northwestern Ãœniversitesinden tiyatro ve uluslararasÄ± iliÅŸkiler alanÄ±nda diploma alarak mezun oldu.
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HARRY, Ä°KÄ°NCÄ° EÅžÄ°
Kamera karÅŸÄ±sÄ±ndaki kariyerine yarÄ±ÅŸma hostesi olarak baÅŸlayan Markle daha sonra dizilerde oynamaya baÅŸladÄ±. Fakat tam istediÄŸi gibi tanÄ±nmÄ±ÅŸtÄ± ki Prens Harry ile tanÄ±ÅŸtÄ± ve 2018'de evlenmeden Ã¶nce kariyerine son verdi. Ä°lk evliliÄŸini 2011 yÄ±lÄ±nda Trevor Engelson ile yaptÄ± Markle. Fakat bu evlilik 2013 yÄ±lÄ±nda bitti.
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LILIBET DIANA DA ARALARINA KATILDI
2016'da Prens Harry ile iliÅŸki yaÅŸamaya baÅŸladÄ± ve iki yÄ±l sonra da evlendi. Ã–nceki yÄ±l da Archie adÄ±nÄ± verdikleri bir erkek bebekleri oldu. Ocak 2020 yÄ±lÄ±nda, Ã§ift kraliyet ailesinin kÄ±demli Ã¼yeleri olarak geri adÄ±m atmayÄ± ve zamanlarÄ±nÄ± Ä°ngiltere ve Kuzey Amerika arasÄ±nda bÃ¶lmek istediklerini aÃ§Ä±kladÄ±. Ã‡ift ayrÄ±ca hayÄ±r kurumlarÄ±nÄ± ve KraliÃ§eyi desteklemeye devam ederken finansal olarak baÄŸÄ±msÄ±z olacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Ã‡iftin ikinci bebeÄŸi olan Lilibet Diana ise ABD'de dÃ¼nyaya geldi.
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SON GÃ–REVLERÄ°N ARDINDAN VEDA
AynÄ± ay, Ã§iftin avukatlarÄ±, paparazzi fotoÄŸraflarÄ± medyada yayÄ±nlandÄ±ktan sonra basÄ±na yasal bir uyarÄ± yaptÄ±. DÃ¼ÅŸes Markle, kÄ±demli bir kraliyet ailesi Ã¼yesi olarak DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼ Ã¶ncesinde son kez Dagenham'daki Robert Clack Okulu'nu ziyaret etti. O ve eÅŸi Prens Harry 31 Mart'ta gÃ¶revlerinden resmen istifa ettiler. Åžuanda hayatlarÄ±na Los Angeles'ta devam ediyorlar.
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'BEÅž YIL HARCAMAYA HAZIR DEÄžÄ°LSEN BÄ°R DAKÄ°KA BÄ°LE HARCAMA'Â
EÄŸer bir ÅŸey iÃ§in beÅŸ yÄ±l harcamaya hazÄ±r deÄŸilsen asla beÅŸ dakikanÄ± bile verme".... BugÃ¼nlerde Ä°ngiltere'de herkes bu sÃ¶zleri konuÅŸuyor. Bunun nedeni ise ilk bakÄ±ÅŸta modern bir peri masalÄ± gibi gÃ¶rÃ¼nen bir hayatÄ±n iÃ§ine girmiÅŸken kÄ±sa zamanda her ÅŸeyi elinin tersiyle itip baÅŸka bir hayata adÄ±m atan Meghan Markle.
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ESKÄ° EÅžÄ° BÃ–YLE TANIMLADIÂ
Markle'Ä±n sadece 2 yÄ±l evli kaldÄ±ÄŸÄ± eski kocasÄ± Trevor Engelson'Ä±n ifade ettiÄŸi bu sÃ¶zler de sanki eski dizi oyuncusu yeni dÃ¼ÅŸes Meghan Markle'Ä±n hayat felsefesinin Ã¶zeti gibi. Ä°ngiliz basÄ±nÄ±nda olayÄ± deÄŸerlendiren birÃ§ok kÃ¶ÅŸe yazarÄ± Markle'Ä±n tam da bu cÃ¼mlede anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gibi davrandÄ±ÄŸÄ± konusunda hemfikir. Bu gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini de Markle'Ä±n yaÅŸamÄ±nÄ±n Ã¶nemli kilometre taÅŸlarÄ±nÄ± ardÄ± ardÄ±na sÄ±ralayarak Ã¶rnekliyorlar.
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YILLAR Ã–NCE Ã–NÃœNDE FOTOÄžRAF Ã‡EKTÄ°RDÄ°ÄžÄ° SARAYA GELÄ°N GÄ°TTÄ°Â
1996 yÄ±lÄ±nda daha gencecik bir kÄ±zken arkadaÅŸÄ±yla Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± Londra gezisinde Buckingham SarayÄ±'nÄ±n Ã¶nÃ¼nde fotoÄŸraf Ã§ektiren Meghan Markle, yÄ±llar sonra aynÄ± saraya gelin olarak adÄ±m attÄ±.Â Hayal ettiÄŸi kabulÃ¼ gÃ¶remedi belki ama dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¶zde bekarlarÄ±ndan biri olan Prens Harry'nin kalbini Ã§aldÄ± ve bugÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n en Ã§ok konuÅŸulan kiÅŸisi oldu. Fakat sadece 20 ay geÃ§meden saraydan elini eteÄŸini Ã§ekip bambaÅŸka bir hayata doÄŸru yola Ã§Ä±ktÄ±.Â
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GELECEÄžÄ° O ZAMANDAN BELLÄ°YDÄ°Â
David Jones, Daily Mail iÃ§in kaleme aldÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirme yazÄ±sÄ±nda isimlerini belirtmeden Markle'Ä±n eski dostlarÄ±nÄ±n konu ile ilgili gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine de yer verdi. Onlara gÃ¶re "BugÃ¼nlerin geleceÄŸi Ã§oktan belliydi. Bu iliÅŸkinin merkezinde her zaman Meghan vardÄ±. Spot Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nÄ±n altÄ±nda olmak istiyordu ama kendi kurallarÄ±yla. Ãœstelik bÃ¼tÃ¼n bunlar eÅŸinin kimliÄŸinden de baÄŸÄ±msÄ±z.
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KURALLARI KENDÄ°SÄ° BELÄ°RLEDÄ°Â
Yine yazÄ±da ifade edildiÄŸine gÃ¶re arkadaÅŸlarÄ± Meghan Markle'Ä±n hayatÄ±nÄ±n geri kalanÄ±nda da kurallarÄ± kendisinin belirlemek istediÄŸini sÃ¶ylÃ¼yor. Ãœstelik arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re iÅŸler aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda istediÄŸi gibi gitmediÄŸinde Markle'Ä±n ilk yaptÄ±ÄŸÄ± "oradan kaÃ§mak." BabasÄ±yla olan iliÅŸkisi, ilk evliliÄŸinin kÄ±sa sÃ¼rmesi, bazÄ± arkadaÅŸlarÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi kesmesi de buna Ã¶rnek gÃ¶steriliyor.
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TEPKÄ°LERÄ° UMURSAMADIÂ
Jones'un makalesine gÃ¶re arkadaÅŸÄ± Meghan Markle'Ä±n bu aÃ§Ä±klamanÄ±n ardÄ±ndan bÃ¶ylesine Ã§ok olumsuz tepki alacaÄŸÄ±nÄ±n Ã§ok da farkÄ±nda olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtip "AslÄ±nda bu tepkileri de Ã§ok umursamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" belirtti. YÄ±llar Ã¶nce Londra gezisine birlikte Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±, yÄ±llar boyu en iyi arkadaÅŸÄ± olan hatta Buckingnam SarayÄ± Ã¶nÃ¼nde onunla birlikte poz veren arkadaÅŸÄ± Ninaki Priddy, niÅŸan haberi aÃ§Ä±klandÄ±ÄŸÄ±nda Markle'Ä± 'Diana 2.0' diye nitelendirmiÅŸti.
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DIANA'YI Ã–RNEK ALDIÂ
Bunun da nedeni vardÄ± kuÅŸkusuz. Markle, Ã¶zellikle de yardÄ±m faaliyetleri konusunda Prenses Diana'yÄ± Ã¶rnek almÄ±ÅŸtÄ±. O Londra gezisinden sonra da yardÄ±m faaliyetlerine aÄŸÄ±rlÄ±k vermeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Hayran olduÄŸu Diana'nÄ±n oÄŸluyla evlendiÄŸinde de ise tÃ¼m taÅŸlar yerine oturdu.
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HARRY ONDAN ETKÄ°LENDÄ°Â
SÃ¶zÃ¼n burasÄ±nda Prens Harry'nin Meghan Markle'da en Ã§ok neden etkilendiÄŸini masaya yatÄ±ran psikologlarÄ±n deÄŸerlendirmesine dÃ¶nelim. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Prens ile Markle'Ä±n tanÄ±ÅŸmasÄ±, flÃ¶rt etmesi ve evlenmesi kÄ±sa sayÄ±lacak bir zamanda gerÃ§ekleÅŸti. Prens, ailesinin hiÃ§bir uyarÄ±sÄ±nÄ± dikkate almadÄ±. Kelimenin tam anlamÄ±yla Meghan Markle'a sÄ±rÄ±lsÄ±klam aÅŸÄ±k oldu.
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HAYATINDA GÃœÃ‡LÃœ BÄ°R KADIN EKSÄ°KLÄ°ÄžÄ°Â
BirÃ§ok psikolog bunun nedenini "Prens Harry annesini Ã§ok kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸta kaybetti. HayatÄ±nda gÃ¼Ã§lÃ¼ bir kadÄ±nÄ±n eksikliÄŸi hissediyordu. Buna ihtiyacÄ± vardÄ±" diye aÃ§Ä±klÄ±yor. Kendi Ã§abasÄ±yla bir kariyer yapan, tÄ±rnaklarÄ±yla bir yerlere gelen Meghan Markle tam da Prens Harry'nin eksikliÄŸini duyduÄŸu Ã¶zelliklere sahipti.
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HARRY ONA KAYITSIZ KALAMADI
Sinema ve TV gibi tutunmanÄ±n zor olduÄŸu bir alanda tuttuÄŸunu koparan aynÄ± zamanda farklÄ± bir gÃ¼zelliÄŸe sahip olan Markle'a kayÄ±tsÄ±z kalamadÄ± Harry. Yeni hayatlarÄ±na doÄŸru yelken aÃ§arken de en bÃ¼yÃ¼k destekÃ§isi, elini tutacaÄŸÄ± tek kiÅŸi Meghan uzmanlara gÃ¶re.
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FARKLI DEÄžERLENDÄ°RMELERÂ
Bu arada Ä°ngiliz medyasÄ±ndaki bazÄ± yazarlarÄ±n Meghan Markle'Ä±n gelin gittiÄŸi kraliyet ailesinden gereken desteÄŸi bulamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de belirtelim. Onlara gÃ¶re Markle aile tarafÄ±ndan yeteri kadar sÄ±cak karÅŸÄ±lanmÄ±ÅŸ olsaydÄ±, basÄ±n Ã¼stÃ¼ne bu kadar gitmeseydi her ÅŸey farklÄ± olabilirdi.Â