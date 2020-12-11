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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 11 Aralık 2020 - 16:49 | 

İki TV ünlüsü nikaha gün sayıyor: Gelinlik alışverişi

TV ekranlarının iki ünlüsü kısa bir süre sonra evlenmeye hazırlanıyor.

Mega News Agency

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Sevgilisinin geçtiğimiz Temmuz ayında yaptığı evlenme teklifine "evet" diyen sunucu önceki gün gelinlik alışverişinde görüntülendi.

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Her ikisi de TV ekranlarında sundukları emlak programlarıyla tanınan Tarek El Moussa ve Heather Rae Young, hayatlarını resmi olarak birleştirmek için gün sayıyor.

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Geçtiğimiz yaz Temmuz ayında nişanlanan çift, yakında da evlenecek. Ondan önce de özellikle Heather Rae Young, işin bu kısmı için heyecanlı bir arayışa girdi.

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33 yaşındaki güzel sunucu önceki gün bir gelinlik mağazasında alışveriş yaparken görüntülendi. Yanında arkadaşı Chrishell Stause ile birlikte mağazada mini etekli gelinlik modellerini denedi.

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Çok sayıda gelinlik deneyen güzel sunucu bu arada ayna karşısında kendi fotoğraflarını da çekti.

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Orada çekilen bazı fotoğraflarını sosyal medya hesabından "Ona evet dedim, şimdi de gelinlik bulmam gerek" mesajıyla sosyal medya hesabından paylaştı.

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Selling Sunset adlı programın sunuculuğunu üstlenen 33 yaşındaki Heather Rae Young ile 39 yaşındaki Tarek El Moussa, geçen yıl tanıştılar. Aralarında romantik bir ilişki başlayan çift, kısa sürede aynı eve taşındı.

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Tarek El Moussa daha önce Christina Anstead ile evliydi. Çiftin 2009'da başlayan evliliği 2018'de sona erdi. Eski çiftin iki tane çocuğu bulunuyor. 

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