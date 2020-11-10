22 yaşında ikinci kez baba oldu: İşte bizim bebeğimiz

Biri 19, diğeri 22 yaşında olan genç çift, ilk bebekleriyle çekilen pozlarını da sosyal medya sayfalarından paylaştı.22 yaşındaki model Lucky Blue Smith ile 19 yaşındaki eşi Nara Pellman, geçen ay dünyaya gelen ilk bebekleri Rumble Honey'i sosyal medya takipçileriyle de tanıştırdı.Çift, bir aylık olan kızları Rumble Honey ile çekilen poz poz fotoğraflarını Instagram sayfalarından paylaştı. Daha önceki ilişkisinden 3 yaşında bir çocuğu olan Lucky Blue Smith, minik kızıyla çekilen bir pozuna sosyal medya sayfasında yer verdi. Minik bebeğin, babasının kollarında huzur içinde uyuduğu dikkat çekti. Nara Pellman da plajda kızını emzirirken çekilen bir pozuna sosyal medya sayfasında yer verdi. Çiftin bu paylaşımları büyük beğeni topladı. Lucky Blue Smith ilk kez baba olmanın sevincini 2017 yılında yaşamıştı. Modemin, o dönemde birlikte olduğu Stormi Bree'den Gravity adını verdikleri bir kız çocuğu dünyaya geldi. Smith, bu yıl içinde evleniği Nara Pellman'dan da bir ay önce bir kız çocuk sahibi oldu. Böylece genç model, 22 yaşında iki çocuk babası oldu.