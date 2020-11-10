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Hürriyet
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Haber Giriş: 10 Kasım 2020 - 15:20 | 

22 yaşında ikinci kez baba oldu: İşte bizim bebeğimiz

Moda dünyasının iki genç yüzü geçen ay dünyaya gelen bebeklerinin mutluluğunu yaşıyor.

Instagram

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 Biri 19, diğeri 22 yaşında olan genç çift, ilk bebekleriyle çekilen pozlarını da sosyal medya sayfalarından paylaştı.

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22 yaşındaki model Lucky Blue Smith ile 19 yaşındaki eşi Nara Pellman, geçen ay dünyaya gelen ilk bebekleri Rumble Honey'i sosyal medya takipçileriyle de tanıştırdı.

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Çift, bir aylık olan kızları Rumble Honey ile çekilen poz poz fotoğraflarını Instagram sayfalarından paylaştı.

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 Daha önceki ilişkisinden 3 yaşında bir çocuğu olan Lucky Blue Smith, minik kızıyla çekilen bir pozuna sosyal medya sayfasında yer verdi.

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Minik bebeğin, babasının kollarında huzur içinde uyuduğu dikkat çekti.

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 Nara Pellman da plajda kızını emzirirken çekilen bir pozuna sosyal medya sayfasında yer verdi. Çiftin bu paylaşımları büyük beğeni topladı.

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 Lucky Blue Smith ilk kez baba olmanın sevincini 2017 yılında yaşamıştı.

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Modemin, o dönemde birlikte olduğu Stormi Bree'den Gravity adını verdikleri bir kız çocuğu dünyaya geldi.

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 Smith, bu yıl içinde evleniği Nara Pellman'dan da bir ay önce bir kız çocuk sahibi oldu. 

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Böylece genç model, 22 yaşında iki çocuk babası oldu.

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