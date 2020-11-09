İkbal Gürpınar kimdir, sağlık durumu nasıl? İşte İkbal Gürpınar’ın son durumu
Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan ünlü sunucu İkbal Gürpınar, zor günler geçiyor. Babasını koronavirüs sebebiyle kaybeden Gürpınar'ın annesinden de acı haber geldi. İkbal Gürpınar'ın annesi Neriman Dönmez'in de koronavirüsten dolayı yaşamını yitirdiği öğrenildi. Peki, İkbal Gürpınar’ın son durumu nasıl?
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Ünlü sunucu İkbal Gürpınar, koronavirüse yakalanmasının ardından yoğun bakıma kaldırıldı. Gürpınar'ın tedavisinin ardından normal servise çıktığı öğrenildi.
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İkbal Gürpınar'ın oğlu Alper Gürpınar, annesinin sosyal medya hesabından bu açıklamayı yaptı:
'Annemin sayfasından siz sevenlerini bilgilendirmek istedim. Canım anneannemiz Neriman Dönmez, Covid -19'dan dolayı Hakk'a yürüdü. Annem İkbal Gürpınar, bugün yoğun bakımdan normal servise çıktı, tedavisine orada devam edilecek. Günlerdir annemi yaşatmak için yoğun çaba gösteren Ankara Şehir Hastanesi'nin Başhekimi Sayın Aziz Ahmet Surel'e, Yoğun Bakım sorumlusu Prof. Dr Seval İzdeş ve ekibine, Kıymetli Hekimlerimiz ve özellikle yoğun bakım hemşı̇relerı̇mı̇ze , dualarınızla hep annemin yanında olduğunuz için sizlere sonsuz teşekkürler.'
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İKBAL GÜRPINAR KİMDİR?
1969 yılında Kırıkkale'de dünyaya geldi. Okul içinde açılan sınavı kazanarak spikerliğe başlamıştır. Bu arada kurslara katılarak makrome eğitimi aldı. 1994-1995 yılında TRT'de "25.Saat" isimli programla televizyona ilk adımı atmıştır. Ardından Ortadoğu Amme İdaresi'nde ithalat ihracat elemanı sertifika programına katılıp bitirmiştir. Kısa bir süre restoran zincirleri kuran bir firmada Halkla İlişkiler ve Franchising müdürlüğü yapmıştır. TRT Gap'ta çeşitli programlar sunmuş, 1998-2000 yılları arasında TRT'de çalışıp, bir hastanede halkla ilişkiler müdüreliği yapmıştır. 2006 yılında ise Kanal D'de "İkbal'le Yaşama Dair" adlı programı sunmuştur.
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Samanyolu TV'den aldığı teklifi değerlendirip çalışmaya başlamıştır. "Yüzük Taşı", "Mutluluk Oyunu" ve ardından "Kimse Yok Mu?" isimli programları da sunmuştur. Daha sonra ise Kanal 7'de yayınlanan "Hayatın İçinden" isimli programı da sunmuştur. "Kimse Yok mu?" ile birlikte olarak TRT'de "Gün Başlıyor" programını sunmuştur. Yaşadıklarını, izlenimlerini ve deneyimlerini 3 kitapta yazmıştır. Şiir albümleri ve şarkıları bulunmaktadır. Çocuklar için masallar yazmıştır. Filiz Sabuncu'nun iki masalının da bulunduğu "İkbal'den Masallar" çocuklar tarafından çok beğenilmiştir. İkbal Gürpınar 3 defa evlenmiştir ve 2 çocuğu bulunmaktadır.