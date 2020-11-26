Doğumunu bile sakladığı bebeğinin yüzünü gösterdi

Ünlü şarkıcı hamileliğini de doğum yaptığını da bir sır gibi saklamıştı. Bunun için doğru zamanı beklediğini belirten şarkıcı, sonunda kendisinden hiç umulmayan bir şey yaptı.
Backgrid USA, Backgrid UK
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FOTOĞRAF ÇEKİLMESİNE SES ÇIKARMADI
Bir sır gibi sakladığı bebeğinin yüzünü gösterdi. Önce onu kucağında beyaz bir battaniyenin altına sakladı. Sonra da dadısının kucağında oğlunun görüntülenmesine izin verdi.
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ADINI VE CİNSİYETİNİ DE HEMEN AÇIKLAMADI
Ünlü şarkıcı Iggy Azalea, geçen haziran ayında anne olmuştu. Hamileliğini de gözlerden uzak geçiren Azalea, bir süre de oğlunun ne adını açıkladı ne de yüzünü gösterdi.
3
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HAVALİMANINDAN ÇIKARKEN GÖRÜNTÜLENDİLER
Ama görünüşe göre artık fikrini değiştirdi. Geçen ay oğlu kucağında çekilen bir fotoğrafını Instagram sayfasında paylaşan Azalea, şimdi de havalimanı çıkışı fotoğraflarının çekilmesine ses çıkarmadı.
4
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İŞTE BEBEĞİM
30 yaşındaki Azalea, Los Angeles Havalimanı'nda görüntülendi. Onyx adını verdiği oğlu ve onun dadısıyla birlikte görüntülendi.Güvenlikten geçerken oğlunu kucağına alan Azalea, yüzünü de beyaz bir battaniyeyle gizledi. Fakat sonra bebek dadısının kucağına geçti. O sırada da yüzü açıldı.
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EŞOFMANI DİKKAT ÇEKTİ
Havalimanının kapısında görev yapan muhabirler de Azalea ve oğlunun fotoğraflarını çekmeye başladı. Arka kısmında "body" (vücut) yazan bir eşofman giyen Azalea, bebeğinin görüntülenmesine ses çıkarmadı.
6
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'DOĞRU ZAMANI BEKLEDİM' DEMİŞTİ
Hamileliğini gizleyen Azalea, bir Instagram paylaşımıyla anne olduğunu duyurmuştu. Yakın zamanda ayrıldığı ileri sürülen sevgilisi Playboi Carti'den olan bebeğinin dünyaya geldiğini duyurmak için neden isteksiz davrandığını da "doğru zamanı bekledim" diyerek açıklamıştı.Iggy Azalea, geçtiğimiz haftalarda da herkesin gerçek adını söylemesini istemediğini belirterek gündeme gelmişti.
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TAKİPÇİSİ SORDU
Gerçek adı Amethyst Amelia Kelly olan ünlü şarkıcı, Twitter paylaşımında neden özel hayatında da takma adını kullandığını anlattı. Azalea bu açıklamayı bir takipçisinin "Arkadaşlarınız sizi genellikle Amethyst mi yoksa Iggy diye mi çağırırlar?" sorusunu cevaplarken yaptı.
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ÇOK AZ İNSAN GERÇEK ADIYLA ÇAĞIRIYOR
Azalea, hayatında sadece kendisinin seçtiği küçük bir grup insanın kendisini gerçek adı olan "Amethyst"i kullanarak çağırdığını belirtti. Geri kalan herkesin ise kendisine sahne adı olan Iggy ile hitap ettiğini söyledi.Azalea, Twitter üzerinden verdiği cevapta "Hayatımdaki insanların yüzde 99'u beni Iggy diye çağırır. Ben de sadece beni gerçekten tanıyan yüzde 1'in gerçek adımla seslenmesini tercih ederim" diye yazdı.