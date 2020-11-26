Doğumunu bile sakladığı bebeğinin yüzünü gösterdi

ÇOK AZ İNSAN GERÇEK ADIYLA ÇAĞIRIYOR Azalea, hayatında sadece kendisinin seçtiği küçük bir grup insanın kendisini gerçek adı olan "Amethyst"i kullanarak çağırdığını belirtti. Geri kalan herkesin ise kendisine sahne adı olan Iggy ile hitap ettiğini söyledi.Azalea, Twitter üzerinden verdiği cevapta "Hayatımdaki insanların yüzde 99'u beni Iggy diye çağırır. Ben de sadece beni gerçekten tanıyan yüzde 1'in gerçek adımla seslenmesini tercih ederim" diye yazdı.