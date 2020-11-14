İbrahim Tatlıses gözyaşlarına boğuldu: Ölsem kimseye el açmam

"KANKA MANKA YOK" 'İmparator', yaşadığı silahlı saldırı sonrası dostları ile yaşadığı kırgınlar hakkında, "Diyorlar ya 'sen benim kankamsın'. Ne kanka ayağı, kanka manka yok. Birini arıyorum, 'acaba para mı isteyecek?'. Ben kimseden para istedim mi; istemem, ölüm de çıksa istemem, aç da kalsam istemem. Herkes benden istiyor. Çalışmıyorum, yine istiyorlar. Ama bazı dostlarıma kırılmışım” dedi.