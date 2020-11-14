İbrahim Tatlıses gözyaşlarına boğuldu: Ölsem kimseye el açmam
İbrahim Tatlıses, 'İbo Show'un geri dönüşü dolayısıyla dün basın toplantısı düzenledi. Yaşadığı zor günlerden bahsederken gözyaşlarını tutamadı.
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Ünlü sanatçı “Şarkı söylüyorum ama istediğim nameleri yapamıyorum. Ses telleri biraz pas tutmuş. Ebru Gündeş’in tavsiyesi ile sesimi çalıştırmaya başladım. Yerine geldi” dedi.
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"KANKA MANKA YOK"
'İmparator', yaşadığı silahlı saldırı sonrası dostları ile yaşadığı kırgınlar hakkında, "Diyorlar ya 'sen benim kankamsın'. Ne kanka ayağı, kanka manka yok. Birini arıyorum, 'acaba para mı isteyecek?'. Ben kimseden para istedim mi; istemem, ölüm de çıksa istemem, aç da kalsam istemem. Herkes benden istiyor. Çalışmıyorum, yine istiyorlar. Ama bazı dostlarıma kırılmışım” dedi.
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“Maddi zorluk çektiniz mi bu dönemde?” sorusuna Tatlıses, "Yok, çünkü biriktirirdim. İyi çekersen iyi biçersin, ben iyi ektim. Ama bir şeye üzülüyorum. Telif haklarıma el koymuşlar haksız yere, ayıp denen bir şey var. Bana 'Namusuma şerefime ben dostumun malına göz koymam' diyen ilk adam, hacizi onlar koydular. Ama ölüp gitti şimdi ne olacak?” şeklinde konuştu.